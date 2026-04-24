Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του
«Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε 'αρχές επιβολής του νόμου' και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς», τονίζει η Νέα Αριστερά
- Τίποτα δεν μπορεί να σώσει την Βενετία από την βύθιση
- Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
- Τέμπη: Αντιδράσεις μετά από οριστική παύση δίωξης κατηγορουμένου λόγω θανάτου
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
Στις νέες αποκαλύψεις του in για την Intellexa του Ταλ Ντίλιαν, με έδρα την Αθήνα, που διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε «Αρχές επιβολής του νόμου», αναφέρεται η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να απαντήσει «ποιος αγόρασε και ποιος χρησιμοποίησε το Predator στην Ελλάδα».
«Ο κ. Ντίλιαν, ή Ντίλαν, για να βοηθήσουμε τον κ. Μητσοτάκη που δήλωνε ότι δεν θυμόταν ούτε το όνομά του», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά, «επιστρέφει στο προσκήνιο του σκανδάλου των υποκλοπών».
Νέα Αριστερά: Καλό θα ήταν ο κ. Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομα του Ντίλιαν
Όπως τονίζει, «τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε ‘αρχές επιβολής του νόμου’ και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς».
Επισημαίνει, παράλληλα, ότι «η Intellexa είχε κύρια έδρα την Αθήνα. Ο ίδιος ο ιδρυτής της έχει δηλώσει ότι η εταιρεία συνεργάζεται με κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου».
«Άρα το ερώτημα επιστρέφει στον κ. Μητσοτάκη: Ποιος αγόρασε και ποιος χρησιμοποίησε το Predator στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει και καλό θα ήταν ο κ. Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομα του κ. Ντίλιαν», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.
- AI λύκος τρομοκράτησε τη Νότια Κορέα – Συνελήφθη ο δημιουργός του
- Ο Μουρίνιο, η Ρεάλ και το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα
- Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
- Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
- Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Πρόσκληση στην Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
- Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»
- Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
- Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
