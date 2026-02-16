Στο έλεος της κακοκαιρίας Χίος, Λήμνος και Κατάκολο – Ζημιές και προβλήματα σε πολλές περιοχές

Στο έλεος της κακοκαιρίας, βρέθηκαν την Κυριακή (15.02.2026) Χίος, Λήμνος, Κατάκολο και άλλες περιοχές της χώρας, από τις συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες που έπληξαν.

Στην Κρήτη εικόνες απόκοσμες από την αφρικανική σκόνη με τα σχολεία στο Ηράκλειο να παραμένουν κλειστά.

Στη Φοινικούντα καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο από τη θάλασσα που βγήκε στην ακτή.

Στο Κατάκολο πτώσεις δέντρων από τους ισχυρότατους ανέμους, στη Χίο πλημμυρισμένοι δρόμοι, ενώ στη Σκάλα Λουτρών της Λέσβου, στεριά και θάλασσα να έχουν γίνει ένα από χθες το πρωί, με τις ριπές των ανέμων, όπως φαίνεται σε βίντεο, να είναι ισχυρότατες.

Στη Λήμνο δοκιμάζονται οι αντοχές του κρατικού μηχανισμού, με τα προβλήματα να επεκτείνονται στη Σαμοθράκη.

Στη Σύμη οι περισσότεροι κάτοικοι χθες βράδυ κλείστηκαν στα σπίτια τους και στην Ηλεία σπίτια στο Βαρθολομιό έχουν πλημμυρίσει.

Κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Για ακόμα μια φορά τα τελευταία χρόνια, έγιναν όπως λένε, στο ίδιο έργο θεατές.

Προβλήματα στην Ηλεία από την κακοκαιρία

Σοβαρή ανησυχία προκαλούν και τα εκτεταμένα φαινόμενα κατολίσθησης στο Μαζαράκι Ηλείας. 7 χωριά έχουν αποκλειστεί και οι κάτοικοι περνούν από την μία πλευρά στην άλλη μόνο με τα πόδια.

Ένα σπίτι ήδη έχει εκκενωθεί ενώ άλλες δύο οικογένειες είναι έτοιμες να απομακρυνθούν, αν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί.

Στο Κατάκολο Ηλείας, Πυροσβεστική, Δήμος αλλά και κάτοικοι της περιοχής δίνουν μάχη με το χρόνο για να απομακρύνουν τον τεράστιο βράχο 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό και απειλεί να πέσει πάνω σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Στην περιοχή της Πάργας, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχια, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί κανένας τραυματισμός. Στο Διαπόρι της Λήμνου το νερό πλησίασε απειλητικά τα πρώτα σπίτια και δύο άτομα εγκλωβίστηκαν σε κατάστημα.

Η θάλασσα βγήκε στην στεριά και στη Μύκονο. Αντίστοιχη εικόνα στην Χίο, όπου ο παραλιακός δρόμος μετατράπηκε σε μία απέραντη λιμνοθάλασσά με τα νερά να φθάνουν στο αεροδρόμιο.

Στη Σύμη, οι περισσότεροι δρόμοι έγιναν απροσπέλαστοι και τα πεζοδρόμια έκρυβαν παγίδες μετά από λίγες ώρες βροχής ενώ στην Κατερίνη, ένοικοι διαμερισμάτων καταγράφουν αυτές τις εικόνες από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Κακοκαιρία εξπρές αύριο

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει νέα επιδείνωση με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

<span<br /> data-mce-type=»bookmark» style=»display: inline-block; width: 0px;<br /> overflow: hidden; line-height: 0;»<br /> class=»mce_SELRES_start»>﻿</span><br />

Τα συνεργεία των Δήμων βρίσκονται σε επιφυλακή, με τη νύχτα που έρχεται να είναι βέβαιο ότι θα βρει ορισμένους μακριά από τα σπίτια τους.