Αφρικανική σκόνη: Καλύφθηκε η Κρήτη – Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν το φαινόμενο
Το meteo δημοσιεύει δορυφορικές φωτογραφίες με την αφρικανική σκόνη να έχει σκεπάσει την Κρήτη
- Σε ρόλο παρατηρητή η Ελλάδα στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα - Στις ΗΠΑ θα βρεθεί ο Χάρης Θεοχάρης
- Τροχαίο με έναν νεκρό στον Ασπρόπυργο – ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό
- Στη Γενεύη ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας - Νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα
- «Χρειαζόμαστε το σώμα σου – Πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης άρχισαν να προσλαμβάνουν ανθρώπους
Η αφρικανική σκόνη επηρέασε μεγάλο μέρος της χώρας την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, προκαλώντας ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ppm) στην ατμόσφαιρα.
Ιδιαίτερα έντονο ήταν το φαινόμενο στην Κρήτη, όπως αποτυπώνεται και στις δορυφορικές εικόνες που επεξεργάστηκε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η πρώτη δορυφορική εικόνα, από τον δορυφόρο Suomi NPP της NASA/NOAA και τον αισθητήρα VIIRS, αποτυπώνει σε περιφερειακή κλίμακα την εκτεταμένη ζώνη αφρικανικής σκόνης που μεταφέρεται προς την Κρήτη.
Η δεύτερη εικόνα, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, αποτελεί υψηλής χωρικής ανάλυσης απεικόνιση του φαινομένου, αναδεικνύοντας με λεπτομέρεια τη δομή και την πυκνότητα του νέφους σκόνης πάνω και γύρω από το νησί το μεσημέρι της Κυριακής 15/02.
Αφρικανική σκόνη: Οι μεγαλύτερες τιμές σημειώθηκαν στην Κρήτη
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού καταγραφής σωματιδίων που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ρέθυμνο, οι μέγιστες συγκεντρώσεις έφτασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή.
Ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μίλησε στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου για την ένταση και την έκταση του φαινομένου.
Τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης «δεν είναι πολύ συνηθισμένα κατά τους χειμερινούς μήνες, όμως φέτος έχουμε δει αρκετά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο
«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο έλευσης αφρικανικής σκόνης. Οι μεγαλύτερες τιμές σημειώθηκαν στην Κρήτη. Είχε μεγάλη έκταση και έφτασε αρκετά βόρεια στη χώρα- στην Τύμφη και στην Ήπειρο. Είδαμε τη σκόνη να επικάθεται σε χιονισμένες επιφάνειες και αλλού να συνδυάζεται με βροχοπτώσεις», ανέφερε αρχικά.
Τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης «δεν είναι πολύ συνηθισμένα κατά τους χειμερινούς μήνες, όμως φέτος έχουμε δει αρκετά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αυτό συμβαίνει λόγω της εμμονής των νότιων ανέμων» σημείωσε ο Κ. Λαγουβάρδος με το φαινόμενο να υποχωρεί σταδιακά από την Αθήνα το βράδυ της Κυριακής.
- Αφρικανική σκόνη: Καλύφθηκε η Κρήτη – Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν το φαινόμενο
- Στον Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης – Μιλάει σε Μεντιλίμπαρ και παίκτες
- Κιβωτός του Κόσμου: Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου – «Ήταν το πρόσωπο αναφοράς»
- Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media
- Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
- «Προληπτικές αναλύσεις» έρχονται κατά της φοροδιαφυγής – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο για ελέγχους με ΑΙ
- Οι Αθώοι: Μια απόφαση που αλλάζει τις ισορροπίες
- «Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές για τις φωτογραφίες της Καισαριανής» δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις