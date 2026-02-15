Αφρικανική σκόνη: «Κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
O Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου. Πότε η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει.
- Ειδικό συνεργείο στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων - Εκκενώθηκαν δέκα κατοικίες
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» - Δεν έπεισε την Ευρώπη ο Ρούμπιο
- Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κυκλοφορούσε με μαχαίρι
Υψηλές συγκεντρώσεις από την αφρικανική σκόνη καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας το μεσημέρι της Κυριακής 15/02 όπως διακρίνεται και από τη δορυφορική εικόνα του Ευρωπαïκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT.
Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από νωρίς το πρωί της Κυριακής (15/2), καθώς το έντονο κύμα σκόνης σε συνδυασμό με τις λασποβροχές συνθέτουν ένα γκρίζο σκηνικό
Ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου.
Σκόνη ακόμα και σε χιονισμένες επιφάνειες
«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο έλευσης αφρικανικής σκόνης.Οι μεγαλύτερες τιμές σημειώθηκαν στην Κρήτη όπου το επεισόδιο παραμένει. Είχε μεγάλη έκταση και έφτασε αρκετά βόρεια στη χώρα- στην Τύμφη και στην Ήπειρο. Είδαμε τη σκόνη να επικάθεται σε χιονισμένες επιφάνειες και αλλού να συνδυάζεται με βροχοπτώσεις», αναφέρει αρχικά.
Σύμφωνα με το σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr στο Ρέθυμνο, οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούν τα 460 μg/m³ στις 13:30 της Κυριακής 15/02.
Πότε θα υποχωρήσει
«Τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης δεν είναι πολύ συνηθισμένα κατά τους χειμερινούς μήνες, όμως φέτος έχουμε δει αρκετά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αυτό συμβαίνει λόγω της εμμονής των νοτίων ανέμων. Στην Αθήνα, το τοπίο έχει ήδη καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό. Από το βράδυ το εκτεταμένο αυτό επεισόδιο θα ξεκινήσει σταδιακά να υποχωρεί», σημειώνει ο Κ. Λαγουβάρδος.
Η ατμόσφαιρα στην Αθήνα, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές, ήταν αποπνικτική από νωρίς το πρωί της Κυριακής (15/2), καθώς το έντονο κύμα σκόνης σε συνδυασμό με τις λασποβροχές συνέθεσαν ένα γκρίζο σκηνικό.
- Αφρικανική σκόνη: «Κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
- Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
- Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
- Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι φόβοι για φούσκα στην AI δημιουργούν νέα παράγωγα στις αγορές
- Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2: Διπλό και «φωτιά» στην κορυφή (vid)
- Credential stuffing: Μαζικές επιθέσεις με κλεμμένους κωδικούς
- Βιάννος: Θεία του θύματος στο in – «Ήταν πολλά χρόνια μαλωμένοι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις