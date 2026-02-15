Υψηλές συγκεντρώσεις από την αφρικανική σκόνη καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας το μεσημέρι της Κυριακής 15/02 όπως διακρίνεται και από τη δορυφορική εικόνα του Ευρωπαïκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT.

Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από νωρίς το πρωί της Κυριακής (15/2), καθώς το έντονο κύμα σκόνης σε συνδυασμό με τις λασποβροχές συνθέτουν ένα γκρίζο σκηνικό

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου.

Σκόνη ακόμα και σε χιονισμένες επιφάνειες

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο έλευσης αφρικανικής σκόνης.Οι μεγαλύτερες τιμές σημειώθηκαν στην Κρήτη όπου το επεισόδιο παραμένει. Είχε μεγάλη έκταση και έφτασε αρκετά βόρεια στη χώρα- στην Τύμφη και στην Ήπειρο. Είδαμε τη σκόνη να επικάθεται σε χιονισμένες επιφάνειες και αλλού να συνδυάζεται με βροχοπτώσεις», αναφέρει αρχικά.

Σύμφωνα με το σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr στο Ρέθυμνο, οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούν τα 460 μg/m³ στις 13:30 της Κυριακής 15/02.

Πότε θα υποχωρήσει

«Τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης δεν είναι πολύ συνηθισμένα κατά τους χειμερινούς μήνες, όμως φέτος έχουμε δει αρκετά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αυτό συμβαίνει λόγω της εμμονής των νοτίων ανέμων. Στην Αθήνα, το τοπίο έχει ήδη καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό. Από το βράδυ το εκτεταμένο αυτό επεισόδιο θα ξεκινήσει σταδιακά να υποχωρεί», σημειώνει ο Κ. Λαγουβάρδος.

