Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αττική: «Εξαφανίστηκαν» Ακρόπολη και Λυκαβηττός – Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο

Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης βρίσκεται από το πρωί η χώρα, με την Αττική να αποτελεί το επίκεντρο του φαινομένου.

Η ατμόσφαιρα στην Αθήνα, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές, είναι αποπνικτική από νωρίς το πρωί της Κυριακής (15/2), καθώς το έντονο κύμα σκόνης σε συνδυασμό με τις λασποβροχές συνθέτουν ένα γκρίζο σκηνικό.

Οι τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη σημαντική μεταφορά σωματιδίων από τη Σαχάρα προς την ανατολική Ελλάδα και κυρίως στα νότια και κεντρικά τμήματα (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Εύβοια).

Οι εικόνες από το λεκανοπέδιο είναι χαρακτηριστικές: ένα παχύ στρώμα σκόνης καλύπτει την πρωτεύουσα, περιορίζοντας δραματικά την ορατότητα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός πως η Ακρόπολη και ο λόφος του Λυκαβηττού έχουν σχεδόν «χαθεί» από τον ορίζοντα, με τις φωτογραφίες της Eurokinissi να αποτυπώνουν το θολό τοπίο που επικρατεί σε ολόκληρη την Αττική.

Πότε θα υποχωρήσει η αφρικανική σκόνη

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φαινόμενο θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, με τη μέγιστη έντασή του να αναμένεται από το μεσημέρι και μετά στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Η σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από απόψε το βράδυ. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το φαινόμενο αναμένεται να κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Live η πορεία της σκόνης

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Γιατί υπάρχει αύξηση της συχνότητας και της έντασης μεταφοράς σκόνης από την Αφρική. Τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αποτελούν φυσικό φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται σημαντική αύξηση της συχνότητας και της έντασής τους, με αξιοσημείωτες επιπτώσεις στη Μεσόγειο, τη Νότια Ευρώπη και ιδίως την Ελλάδα. Η κατανόηση των αιτίων αυτής της αυξητικής τάσης είναι κρίσιμη, καθώς οι επιπτώσεις της σκόνης επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, την αεροπορία, τη γεωργία, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική ισορροπία».

Πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε από την αφρικανική σκόνη

Αν και το επεισόδιο είναι σχετικά ήπιο, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα ή άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά σήμερα λόγω της έντονης μεταφοράς της αφρικανικής σκόνης.

Υπενθυμίζεται πως η αφρικανική σκόνη μεταφέρει μικροοργανισμούς και βαρέα μέταλλα, που μπορεί να επηρεάσουν ευάλωτες ομάδες (άτομα με άσθμα, αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, παιδιά, ηλικιωμένους).

Αναλυτικές οδηγίες για την προφύλαξή σας:

1. Μείνετε σε Εσωτερικούς Χώρους

Περιορίστε τις μετακινήσεις: Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις και παραμείνετε σε κλειστούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Κλείστε πόρτες και παράθυρα: Κρατήστε τα ερμητικά κλειστά για να εμποδίσετε τη σκόνη να μπει στο σπίτι. Αν χρειάζεται εξαερισμός, κάντε τον σύντομα το πρωί.

Χρήση κλιματισμού: Χρησιμοποιήστε κλιματιστικά σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα (εσωτερικού), ώστε να μην εισέρχεται εξωτερικός αέρας, και βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.

Καθαρισμός: Χρησιμοποιήστε νωπά πανιά ή σφουγγαρίστρα για να καθαρίσετε τις επιφάνειες, αποφεύγοντας το ξεσκόνισμα που αναδεύει τη σκόνη.

2. Προστασία κατά τις μετακινήσεις σας

Χρήση μάσκας: Αν πρέπει να βγείτε έξω, φοράτε μάσκα υψηλής προστασίας (FFP2/KN95/N95), καθώς οι απλές υφασμάτινες μάσκες δεν φιλτράρουν επαρκώς τα μικροσκοπικά σωματίδια.

Αποφύγετε τη σωματική άσκηση: Μην γυμνάζεστε σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του φαινομένου, καθώς η αυξημένη αναπνοή εισάγει περισσότερη σκόνη στους πνεύμονες.

Προστασία αυτοκινήτου: Κλείνετε τα παράθυρα του αυτοκινήτου και ρυθμίστε το κλιματιστικό στην ανακύκλωση.

3. Τα μέτρα για την υγεία σας

Ενυδάτωση: Πίνετε άφθονο νερό για να διατηρείτε τους αεραγωγούς ενυδατωμένους, γεγονός που βοηθά στη “δέσμευση” της σκόνης πριν φτάσει βαθιά στους πνεύμονες.

Ευπαθείς ομάδες: Εάν έχετε άσθμα ή ΧΑΠ, να έχετε πάντα μαζί σας τη συσκευή εισπνοών και να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν.

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων: Εάν νιώσετε ερεθισμό στα μάτια, το λαιμό ή δυσκολία στην αναπνοή, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας ή του ΕΟΔΥ για τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ενώ όταν επιστρέψετε σπίτι, αλλάξτε ρούχα καθώς η αφρικανική σκόνη προσκολλάται σε αυτά.