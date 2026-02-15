Πτώσεις δέντρων λόγω θυελλωδών ανέμων σε πολλές περιοχές στην Αττική

Πλήθος αναφορών για πτώσεις δέντρων γίνονται τις τελευταίες ώρες στο κέντρο συντονισμού της Πυροσβεστικής, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην Αττική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μεγάλο δέντρο που έπεσε στη συμβολή της οδού Βρυούλων και Κένεντι στην Καισαριανή, το οποίο απομακρύνουν πυροσβέστες. Πτώσεις δέντρων έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, σε Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς τα Νότια Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της Κυριακής θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική ενίσχυση των νότιων/νοτιοανατολικών ανέμων κυρίως στα πελάγη όπου η μέση ταχύτητα αναμένεται να φτάσει τα 7-8 μποφόρ, με ριπές ανέμου που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τα 100-110 χλμ/ώρα.

Σημειώνεται ότι οι ριπές του ανέμου αναμένεται να είναι ισχυρές ακόμα και στη στεριά με έμφαση στη Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου όπως διακρίνεται και στους παρακάτω χάρτες για τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02.