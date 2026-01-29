Χολαργός: Πτώση δέντρου λόγων των ανέμων στη Μεσογείων – Ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Πτώση δέντρου σημειώθηκε στον Χολαργό, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Το δέντρο έπεσε σε σταθμευμένο όχημα που υπέστη υλικές ζημιές.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας, στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσογείων, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος οδηγός ή περαστικός.

Πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή, έκοψαν με πριόνια τον μεγάλο κορμό του δέντρου που είχε πέσει στην οροφή του αυτοκινήτου και απομάκρυναν τα πεσμένα κλαδιά από το οδόστρωμα, μεταδίδει η ΕΡΤ.