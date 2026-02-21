Σε συναγερμό ο Έβρος: Πνίγηκε το Σουφλί – «Βουλιάζουν» περισσότερα από 60.000 στρέμματα
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Δήμος Σουφλίου, καθώς η ραγδαία άνοδος της στάθμης του ποταμού Έβρου έχει προκαλέσει πλημμύρες στην περιοχή.
Σε οριακό σημείο βρίσκεται ο Δήμος Σουφλίου στον Έβρο, καθώς η ραγδαία άνοδος της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες στις πεδινές ζώνες.
Το νερό έχει φτάσει έως τον οδικό άξονα και τον κόμβο της Δαδιάς, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση στην περιοχή.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο pameevro.gr, οι μεγάλες ποσότητες υδάτων που εισρέουν από τη Βουλγαρία οδήγησαν σε απότομη αύξηση της στάθμης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτικοί δρόμοι και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου.
Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 60.000 στρέμματα κάτω από το νερό, ενώ οι Αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή.
Ανεβαίνει η στάθμη του ποταμού
Οι πιέσεις αποτυπώνονται ξεκάθαρα στο ύψος της στάθμης του ποταμού Έβρου, που το τελευταίο 24ωρο βρίσκεται πάνω από το όριο συναγερμού στο Πύθιο και πλησιάζει πολύ το όριο συναγερμού και στο Πέταλο.
Οι τελευταίες μετρήσεις έδειξαν 6.75μ στο Πύθιο, δηλαδή είκοσι εκατοστά πάνω από το όριο συναγερμού (5,70 μ.) και 5,85 μ. στο Πέταλο, δηλαδή μόλις 15 εκατοστά κάτω από το όριο συναγερμού (6 μ.).
Καμία μετακίνηση σε επικίνδυνα σημεία
Η προσοχή εστιάζεται κυρίως:
– Στις ιρλανδικές διαβάσεις
– Στις γέφυρες χαμηλής στάθμης
– Στις αγροτικές εκτάσεις και χωματόδρομους
Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση υδάτων, καθώς η ένταση του νερού μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς.
