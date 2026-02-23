Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει λόγο, με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στον Έβρο για «ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», τονίζοντας με έμφαση ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο
- Αθωώνονται τα φάρμακα για τη χοληστερόλη - «Ανύπαρκτες» οι περισσότερες παρενέργειες
- Τεστ αντοχής… διαρκείας για την ελληνική οικονομία – Οι ημερομηνίες σταθμοί
- Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από γκρεμό επτά μέτρων στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό
- ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις καταστροφές από τις πλημμύρες στον Έβρο, εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.
«Η κυβέρνηση δικαιολογείται με επίκληση ‘ακραίων καιρικών φαινομένων’, όμως πρόκειται για ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», υπογραμμίζει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Φάμελλος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις και τα λάθη στις επιδοτήσεις, την ευλογιά, την ερήμωση και την ακρίβεια, οι κάτοικοι του ακριτικού Έβρου έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με πλημμύρες το χειμώνα και με ξηρασία και πυρκαγιές το καλοκαίρι».
Τέλος, επισημαίνει πως «όλα τα μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη για τον Έβρο αποδεικνύονται επικοινωνιακό φιάσκο».
Όσα αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος:
«Ο Έβρος ξανά σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με την καταστροφή. Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, αναχώματα έχουν υποχωρήσει, οικισμοί απειλούνται και οι παραγωγοί βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται.
Η κυβέρνηση δικαιολογείται με επίκληση ‘ακραίων καιρικών φαινομένων’, όμως πρόκειται για ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια.
Η ανικανότητα συμφωνίας για τα νερά του Άρδα, η απαξίωση δημόσιων πολιτικών και η έλλειψη σύγχρονων υποδομών, οδηγεί σε ξηρασία το καλοκαίρι και μετατρέπει τις βροχές σε απειλή τον χειμώνα.
Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις και τα λάθη στις επιδοτήσεις, την ευλογιά, την ερήμωση και την ακρίβεια, οι κάτοικοι του ακριτικού Έβρου έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με πλημμύρες το χειμώνα και με ξηρασία και πυρκαγιές το καλοκαίρι.
Όλα τα μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη για τον Έβρο αποδεικνύονται επικοινωνιακό φιάσκο.
Η χώρα χρειάζεται ισχυρή Πολιτεία, έργα και σχέδιο, σοβαρή Δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων και πρόληψης φυσικών καταστροφών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προτείνει:
– Δεσμευτική, διαφανή διακρατική συμφωνία με Βουλγαρία για τα νερά του Άρδα.
– Υλοποίηση σύγχρονων δημόσιων υποδομών.
– Ενιαίο σχέδιο διαχείρισης υδάτων για τον Έβρο, που θα συνδέει άρδευση και αντιπλημμυρική προστασία.
– Ενεργοποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Ξηρασίας – Λειψυδρίας, που έχει μείνει στο συρτάρι έξι χρόνια.
Ο Έβρος δεν αντέχει άλλο να πληρώνει την κυβερνητική ανικανότητα.
Πρέπει να φύγουν το συντομότερο».
- Νέα Υόρκη: «Από τη δεκαετία του ’60» έχει να πέσει τόσο χιόνι – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
- «Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
- Η αόρατη καταδίκη: Όταν η φυλακή φυλακίζει ολόκληρες οικογένειες
- «Είναι σαν τον Μαραντόνα…» – Ποιον παίκτη της Σίτι αποθέωσε ο Φρανκ Λεμπέφ
- ΗΠΑ: Εγραψε παιδικό βιβλίο για τον θάνατο του άντρα της – Τώρα δικάζεται για τη δολοφονία του
- Πλειστηριασμοί: Πώς και πότε πραγματοποιούνται
- Λίβανος: Οι ΗΠΑ απομακρύνουν το μη αναγκαίο προσωπικό τους από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό
- H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις