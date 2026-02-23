newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
23 Φεβρουαρίου 2026, 18:57

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει λόγο, με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στον Έβρο για «ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», τονίζοντας με έμφαση ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις καταστροφές από τις πλημμύρες στον Έβρο, εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η κυβέρνηση δικαιολογείται με επίκληση ‘ακραίων καιρικών φαινομένων’, όμως πρόκειται για ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», υπογραμμίζει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Φάμελλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις και τα λάθη στις επιδοτήσεις, την ευλογιά, την ερήμωση και την ακρίβεια, οι κάτοικοι του ακριτικού Έβρου έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με πλημμύρες το χειμώνα και με ξηρασία και πυρκαγιές το καλοκαίρι».

Τέλος, επισημαίνει πως «όλα τα μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη για τον Έβρο αποδεικνύονται επικοινωνιακό φιάσκο».

Όσα αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος:

«Ο Έβρος ξανά σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με την καταστροφή. Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, αναχώματα έχουν υποχωρήσει, οικισμοί απειλούνται και οι παραγωγοί βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται.

Η κυβέρνηση δικαιολογείται με επίκληση ‘ακραίων καιρικών φαινομένων’, όμως πρόκειται για ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια.

Η ανικανότητα συμφωνίας για τα νερά του Άρδα, η απαξίωση δημόσιων πολιτικών και η έλλειψη σύγχρονων υποδομών, οδηγεί σε ξηρασία το καλοκαίρι και μετατρέπει τις βροχές σε απειλή τον χειμώνα.

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις και τα λάθη στις επιδοτήσεις, την ευλογιά, την ερήμωση και την ακρίβεια, οι κάτοικοι του ακριτικού Έβρου έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με πλημμύρες το χειμώνα και με ξηρασία και πυρκαγιές το καλοκαίρι.

Όλα τα μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη για τον Έβρο αποδεικνύονται επικοινωνιακό φιάσκο.

Η χώρα χρειάζεται ισχυρή Πολιτεία, έργα και σχέδιο, σοβαρή Δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων και πρόληψης φυσικών καταστροφών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προτείνει:

– Δεσμευτική, διαφανή διακρατική συμφωνία με Βουλγαρία για τα νερά του Άρδα.

– Υλοποίηση σύγχρονων δημόσιων υποδομών.

– Ενιαίο σχέδιο διαχείρισης υδάτων για τον Έβρο, που θα συνδέει άρδευση και αντιπλημμυρική προστασία.

– Ενεργοποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Ξηρασίας – Λειψυδρίας, που έχει μείνει στο συρτάρι έξι χρόνια.

Ο Έβρος δεν αντέχει άλλο να πληρώνει την κυβερνητική ανικανότητα.

Πρέπει να φύγουν το συντομότερο».

Economy
Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

inWellness
inTown
