Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112
Ελλάδα 25 Φεβρουαρίου 2026, 06:51

Εικόνες αποκάλυψης στον Έβρο: Πλημμύρισε ο κάμπος των Λαβάρων – Τα νερά απειλούν οικισμούς, ήχησε το 112

Η υπερχείλιση του Έβρου έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ τα νερά απειλούν οικισμούς

Σύνταξη
Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει η Περιφερειακή Ενότητα στον Έβρο, αντιμετωπίζοντας τις σφοδρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας. Η υπερχείλιση του ποταμού έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, αφήνοντας τους αγρότες της περιοχής σε απόγνωση λόγω της ολοκληρωτικής ζημιάς στην παραγωγή τους. Τα ορμητικά νερά έφτασαν στις αυλές των πρώτων σπιτιών.

Πολύ πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους κατοίκους των Λαβάρων, καθώς μετά το σπάσιμο αναχώματος μεγάλες ποσότητες νερού κατακλύζουν τον κάμπο που βρίσκεται μπροστά από αυτό το χωριό. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσουν οικίες στα Λάβαρα.

Στις 4.49 τα ξημερώματα της Τετάρτης  εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Λάβαρα του δήμου Σουφλίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου.

Πλημμύρες στον Έβρο: Απειλούνται οικισμοί

Η κατάσταση οφείλεται στις μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία, με τους παραπόταμους Άρδα, Τούντζα και Ερυθροπόταμο να μεταφέρουν τεράστιους όγκους νερού στον ποταμό Εβρο. Η πίεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση αναχωμάτων και την εκτεταμένη πλημμύρα αγροτικών και κατοικημένων περιοχών.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα στον κάμπο του Πυθίου


Στον κάμπο του Πυθίου, δίπλα στο χωριό, η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η σιδηροδρομική γραμμή και ο σιδηροδρομικός σταθμός έχουν καλυφθεί από τα νερά, όπως κι ο τοπικός αστυνομικός σταθμός, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, προσεγγίζοντας τα 2,6–2,7 μ., με χαρακτηριστικό παράδειγμα μπασκέτα ύψους περίπου τριών μέτρων που έχει σχεδόν καλυφθεί.

Εικόνα από ΕΡΤ

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό από τον περιφερειακό δρόμο που διέρχεται από την άκρη του χωριού, φτάνοντας μέχρι τις πρώτες αυλές κατοικιών.

Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ρίψη χωμάτων και προσπάθεια στεγανοποίησης φρεατίου από όπου εκτιμάται ότι πέρασαν τα νερά προς τον οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.

Εικόνες καταστροφής στον Έβρο

​Τα πλάνα από το drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν το εύρος της καταστροφής, σε Αμόριο και Διδυμότειχο, καταγράφοντας το μέγεθος της υπερχείλισης που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, αλλά και εκτεταμένες διακοπές στην υδροδότηση. Η τρέχουσα κρίση χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη που έχει βιώσει η περιοχή από το 2015, με τις εικόνες από ψηλά να επιβεβαιώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου της στάθμης των υδάτων και της σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρέτεινε την κατάσταση κινητοποίησης έως και την Παρασκευή 27.02.2026.

​Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν λάβει εντολή για την άμεση σύγκληση των Τοπικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να διαχειριστούν τον υψηλό κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Παρά τις διαβεβαιώσεις για ετοιμότητα και συντονισμό, η εικόνα που διαμορφώνεται αναδεικνύει για άλλη μια φορά την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας, με σοβαρές συνέπειες για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων της περιοχής.

Δείτε φωτογραφίες

Διδυμότειχο

Διδυμότειχο

Διδυμότειχο

Διδυμότειχο

Διδυμότειχο

Αμόριο

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
