Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει ο Έβρος, αντιμετωπίζοντας τις σφοδρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας. Τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία ασκούν πίεση στα αναχώματα και τις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Θραύση αναχωμάτων και εκτεταμένη πλημμύρα αγροτικών και κατοικημένων περιοχών

Η υπερχείλιση του ποταμού έχει προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, με περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, αφήνοντας τους αγρότες της περιοχής σε απόγνωση. Τα ορμητικά νερά έφτασαν στις αυλές των πρώτων σπιτιών.

Δραματικές ώρες έζησαν στα Λάβαρα

Η θραύση του αναχώματος του Αμορίου, σε απόσταση 6 χιλιομέτρων από την περιοχή των Λαβάρων, σήμανε συναγερμό με το νερό να περνά στα αγροκτήματα Αμορίου, Κισσαρίου και Λαβάρων.

Εξαιτίας της επικινδυνότητας, προειδοποιητικό μήνυμα 112 εστάλη στα Λάβαρα στις 2:30 τα ξημερώματα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση η κατάσταση στην περιοχή είναι προσώρας σταθερή, έπειτα από μία εφιαλτική νύχτα. Ο βόρειος κόμβος των Λαβάρων έχει κλείσει από χθες το απόγευμα, αφού μεγάλες ποσότητες νερού από τον κάμπο έχουν περάσει προς το χωριό. Το ύψος του νερού φτάνει τα έξι μέτρα και σε πολλά σημεία και ο κίνδυνος εξακολουθεί να είναι μεγάλος.

Στο σταθμό μέτρησης του Πυθίου το νερό έχει πέσει στα 6,50 μέτρα από τα 6,82 που βρισκόταν χθες. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι στη γειτονική χώρα, στη Βουλγαρία έχει σπάσει ένα ανάχωμα, έχει πλημμυρίσει μία μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα ο Έβρος να δίνει λιγότερα νερά στο ελληνικό έδαφος.

Ο δήμαρχος Σουφλίου στο in

Ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος λέει μιλώντας στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου πως στην πραγματικότητα τα πλημμυρικά φαινόμενα ξεκίνησαν να κάνουν την εμφάνιση τους πριν από 10 μέρες. «Τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη φάση του φαινομένου. Είναι μεγάλη η πίεση που ασκεί ο όγκος του νερού στα αναχώματα» σημειώνει.

Στο Διδυμότειχο, δίπλα στο ανάχωμα, υπάρχει μία μεγάλη περιοχή που βρίσκεται κάτω από το νερό του Ερυθροπόταμου. Η περιφέρεια του Έβρου έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό έως την Παρασκευή. Φέρες, Τυχερό, Σουφλί, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Εκτός από τις καλλιέργειες που χάθηκαν κάτω από το νερό, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο και σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη και η ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση παραμένει έντονη μέχρι την εκτόνωση της ροής των υδάτων.

Υποσχέσεις με ορίζοντα… τετραετίας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πλημμυροπαθείς καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης επισκέφθηκε τις περιοχές που έχουν πληγεί.