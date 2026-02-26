Έβρος: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για το Σουφλί – Υπερχείλιση αναχώματος στο Τυχερό
Στο «κόκκινο» παραμένει ο Έβρος καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα νερά έχουν φτάσει και σε κατοικημένες περιοχές. Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σουφλί, τα Λάβαρα, οι Φέρες, το Τυχερό, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα.
Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού παραμένει ο Έβρος, καθώς η υπερχείλιση του ποταμού και τα σπασμένα αναχώματα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες.
Ο μεγάλος όγκος νερού κατέβηκε από τη Βουλγαρία μέσω των παραποτάμων Άρδα, Τούντζα και Ερυθροπόταμο, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα αναχώματα και το νερό να καλύψει ολόκληρες καλλιέργειες.
Χιλιάδες στρέμματα κάτω από το νερό
Ακόμα και τώρα η στάθμη του νερού στον ποταμό παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα, με τους αγρότες της περιοχής να βρίσκονται σε απόγνωση και τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για συνδυασμό αρνητικών παραγόντων που οδήγησαν σε αυτή τη βιβλική καταστροφή.
«Σκληρή δοκιμασία»
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πλέον το νότιο τμήμα του Δήμου Σουφλίου, στην περιοχή του Τυχερού (κεντρική φωτογραφία: evros-news) αφού σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ξεκίνησε η υπερχείλιση αναχωμάτων (Σπάζμα) και το νερό άρχισε να πλημμυρίζει χιλιάδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και πλέον κινδυνεύει μια έκταση περίπου 7.000 στρεμμάτων.
Εκεί επικεντρώνεται η προσοχή των αρχών, με την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία και μηχανήματα έργου να επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, αναμένεται η συνδρομή του στρατού για την ενίσχυση του αναχώματος με σακιά άμμου.
Ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, έκανε λόγο για μια ακόμη σκληρή δοκιμασία για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, επισημαίνοντας πως οι ζημιές είναι τεράστιες και επαναλαμβανόμενες.
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας
Για ακόμη ένα 24ωρο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, πραγματοποιώντας συνεχείς παρεμβάσεις οχύρωσης και ενίσχυσης κρίσιμων σημείων, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των υδάτων στους οικισμούς.
Στην ευρύτερη περιοχή έξω από τα Λάβαρα, η στάθμη των υδάτων έχει φτάσει ακόμη και τα επτά μέτρα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Για τον λόγο αυτό, έχει κλείσει ο βόρειος κόμβος, ενώ όλες οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνονται σε έναν και μοναδικό στόχο, να μην περάσουν τα νερά εντός του χωριού.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η απειλή θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλημμυρικής πίεσης, με την εκτόνωση των υδάτων προς τη θάλασσα.
Τις δύο προηγούμενες νύχτες χρειάστηκε να εκκενωθούν κατοικίες, καθώς τα νερά έφτασαν έως τις αυλές σπιτιών. Αν και η παρούσα φάση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη ως προς την προστασία των οικισμών, οι αγρότες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καλλιέργειες.
