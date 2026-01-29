view
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InView 29 Ιανουαρίου 2026, 06:00
Eνσωμάτωση

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΡεπορτάζΓιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έρευνα-Παρουσίαση: Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Εικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Spotlight

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας της περασμένης εβδομάδας στην Αττική, με ανυπολόγιστες υλικές ζημιές, αλλά και τον τραγικό θάνατο μίας γυναίκας στη Γλυφάδα, επανέφεραν μία συζήτηση που επαναλαμβάνεται όλο και πιο τακτικά: φταίνε τα μπαζωμένα ρέματα, η άναρχη δόμηση, οι αμαρτίες του χωροταξικού και πολεοδομικού παρελθόντος που επιστρέφουν συνεχώς.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της ίδιας της Άνω Γλυφάδας, εκεί που το νερό παρέσυρε το αυτοκίνητο που παρέσυρε με τη σειρά του την άτυχη γυναίκα. Από την περιοχή της Αργυρούπολης μέχρι τη Βάρη, κατεβαίνουν ρέματα από τον Υμηττό, τα οποία έχουν ως επί το πλείστον επικαλυφθεί για να γίνουν δρόμοι.

Για την ακρίβεια, αυτή είναι η συνολική κατάσταση του λεκανοπεδίου. Στους Χάρτες Πλημμυρικού Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, οι πράσινες, κίτρινες και πορτοκαλί περιοχές υποδηλώνουν τις περιοχές πλημμυρικού κινδύνου με Χρόνο Επαναφοράς τα 50, 100 και 1000 χρόνια αντίστοιχα, ενώ με γαλάζιο εμφανίζονται οι περιοχές που έχουν τα χαρακτηριστικά να πλημμυρίσουν. Πρόκειται συνολικά για το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής.

Η Αθήνα είναι μια πόλη που αναπτύσσεται άτσαλα και φρενιτικά εδώ και έναν αιώνα – και συνεχίζει. Ιδίως όμως στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια του ‘50 και του ‘60, υπέστη ένα απότομο κύμα αστικοποίησης που, μαζί με κάποιες μάλλον λανθασμένες κεντρικές πολιτικές επιλογές, οδήγησε σε μία τελείως άναρχη επέκταση της πόλης.

Όπως λένε ειδικοί με τους οποίους μιλήσαμε, τα ρέματα, δηλαδή οι φυσικές διαδρομές του νερού από τα ψηλά στα χαμηλά, ήταν αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για τη ρυμοτόμηση της άναρχης δόμησης. Για να το πούμε πιο απλά, καθώς τα σπίτια άρχισαν να επεκτείνονται προς το βουνό, τα ρέματα καλύφθηκαν από άσφαλτο και έγιναν δρόμοι. Κάτω από την άσφαλτο τοποθετήθηκαν κλειστοί αγωγοί για να υποκαταστήσουν το ρέμα.

Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα: πρώτα απ’ όλα, τι γίνεται όταν γεμίσει ένα κλειστό δοχείο όπως είναι οι αγωγοί, επειδή ας πούμε δεν είναι καθαρισμένος ή επειδή περνάει ασυνήθιστα μεγάλος όγκος νερού ανά μονάδα χρόνου; Ο νόμος του Bernoulli στη Φυσική λέει ότι αν μικρύνεις τη διατομή ενός αγωγού (επειδή π.χ. έχεις στενέψει το ρέμα), αυξάνεις την ταχύτητα. Ταυτόχρονα, πολλές φορές ο όγκος του νερού γίνεται τόσο αναντίστοιχος της διατομής, που εκτινάσσονται τα καπάκια των φρεατιών – χαρακτηριστική είναι άλλωστε η εικόνα του οχήματος της ΕΥΔΑΠ στις βροχές στις αρχές του μήνα, που έχει σταθμεύσει πάνω από ένα καπάκι στην Ποσειδώνος για να αποτρέψει την εκτίναξή του.

Δεν είναι το μόνο πράγμα στο οποίο είναι αμείλικτη η φυσική όμως. Η στοιχειώδης λογική της αντιπλημμυρικής προστασίας λέει ότι όταν το νερό κατεβαίνει από τα ψηλά στα χαμηλά, χρειάζεται να περιορίζεται ο όγκος του, να ανακόπτεται η ορμή του, αλλά και να συγκρατούνται κάπως τα φερτά υλικά που συμπαρασύρει μπαίνοντας στον αστικό ιστό.

Για μεγάλο μέρος της Αττικής, ωστόσο, εκεί που υπήρχε βλάστηση με δέντρα και θάμνους, τώρα υπάρχει μία απολύτως λεία άσφαλτος. Ακόμα χειρότερα, με τις φωτιές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στους τρεις βασικούς ορεινούς όγκους της περιφέρειας, την Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Υμηττό, η βλάστηση αντικαθίσταται από καμμένες πλαγιές, γεμάτες με υλικά που μπορεί να τα παρασύρει εύκολα και ανεμπόδιστα το νερό.

Ενδεικτικό των κινδύνων που δημιουργούνται είναι το παράδειγμα που φέρνει μιλώντας στο in ειδικός: το νερό που αρχίζει να συσσωρεύεται προς την κορυφή του Υμηττού είναι 1ης τάξης, σύμφωνα με τη σχετική ορολογία· όταν πια φτάνει στην περιοχή της Αργυρούπολης, έχει γίνει 4ης.

Σε μία προβληματική κατάσταση όπου επικράτησε η απρόβλεπτη πληθυσμιακή έκρηξη της πόλης και η άναρχη δόμηση που ήρθε μαζί της, έχει επικαθίσει τώρα κι ο παράγοντας της κλιματικής κρίσης που διαταράσσει τα δεδομένα.

Όταν σχεδιάζεται ένα οποιοδήποτε αντιπλημμυρικό έργο, σε έναν βαθμό γίνεται αποδεκτός κάποιος κίνδυνος πλημμύρας. Για τα συνήθη έργα αυτού του τύπου, το αποδεκτό διάστημα σχεδιασμού (η λεγόμενη περίοδος επαναφοράς) είναι τα 50 ή 100 έτη. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, αυτό που κατά μέσο όρο συνέβαινε μέχρι τώρα κάθε 50 χρόνια, αρχίζει να συμβαίνει συχνότερα. Αντίστοιχα, αυτό που συνέβαινε κάθε 5 χρόνια, μπορεί να κινδυνεύσει να γίνει καθημερινότητα.

Εδώ και πολλά χρόνια έχει απαγορευτεί το μπάζωμα και ο λεγόμενος «εγκιβωτισμός» των ρεμάτων σε υπόγειους αγωγούς, αλλά αυτό δεν αρκεί. Η Αθήνα επεκτείνεται συνεχώς και δείχνει να έχει πιεστεί πέρα από τα όριά της. Ιδέες υπάρχουν, άλλες πιο άμεσες και άλλες πιο μακροπρόθεσμες: να καταστεί υποχρεωτική η χρήση διηθητικών υλικών στις νέες κατασκευές, να φτιαχτούν δεξαμενές ανάσχεσης κάτω από πάρκα και δημόσιους χώρους, να εξασφαλιστούν περισσότεροι χώροι πρασίνου και φυσικά να επαναφυσικοποιηθούν τα ρέματα.

Πώς θα γίνουν όμως όλα αυτά; Μέχρι πολύ πρόσφατα, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αντιπλημμυρική προστασία ήταν η αποσπασματικότητα του σχεδιασμού, παρότι όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα υδατικά διαμερίσματα -όπως η Αττική- οφείλουν να αντιμετωπίζονται ενιαία και όχι με κάθε αρχή να φροντίζει τη δική της περιοχή αντί να βλέπει τη ροή του νερού στο επίπεδο της λεκάνης απορροής.

Από το 2018, στη βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 60 του 2007, έχουν καταρτιστεί ενιαία Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας για κάθε υδατικό διαμέρισμα της χώρας, μ νπροβλέποντας μέτρα πρόληψης, ετοιμότητας, αποκατάστασης και κυρίως, προστασίας. Το Σχέδιο για την Αττική, που ολοκλήρωσε πρόσφατα την 1η του αναθεώρηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντοπίζει ως βασικές αιτίες πλημμύρας στην Αττική την αδυναμία της κοίτης των ρεμάτων να παροχετεύσουν τις πλημμύρες, τη βλάστηση και τα σκουπίδια μέσα στις κοίτες, το τσιμέντωμα των ρεμάτων και την αποσπασματική αντιπλημμυρική προστασία.

Ειδικά το τελευταίο, είναι και το πρωταρχικό πρόβλημα που τα ΣΔΚΠ καλούνται να λύσουν. Για δεκαετίες, τα αντιπλημμυρικά έργα υπήρξαν κατακερματισμένα, υλοποιούμενα από διαφορετικές αρχές, χωρίς συνεννόηση. Ωστόσο, «δεν επαρκεί μία μεμονωμένη διευθέτηση ή ένα φράγμα, αλλά ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός στο επίπεδο της λεκάνης απορροής του ποταμού, ιδίως από τη στιγμή που η κατάσταση με τη δόμηση και τα δίκτυα των ομβρίων υδάτων έχουν τροποποιήσει την υδρολογική συμπεριφορά των περιοχών. Ένα έργο που επιδιορθώνει σημειακά ένα μεμονωμένο πρόβλημα, μπορεί να δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα στον «κατάντη»», όπως σημειώνει μιλώντας στο in η Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και Υδραυλικός Μηχανικός (MSc), Γεωργία Παπαδονικολάκη.

Με το Master Plan της Αττικής να έχει ολοκληρωθεί, το πρόβλημα που αναδύεται τώρα είναι συχνό: η έλλειψη πόρων, όχι μόνο για την υλοποίηση των έργων, αλλά και για τη διαχείρισή τους. Η κρίση και τα μνημόνια έχουν αφήσει τις αποκεντρωμένες διοικήσεις -τις καθ’ ύλην αρμόδιες για την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών- αποψιλωμένες, χωρίς το αναγκαίο προσωπικό να διαχειριστεί των όγκο σχεδίων που θα όφειλαν να γίνουν. «Δεν έχουμε αντικειμενικά τη δυνατότητα να “τρέξουμε” έναν διαγωνισμό για έργο ύψους 2 εκατομμυρίων, που θα κολλήσει για παράδειγμα σε ενστάσεις», λέει στέλεχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο in.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και τα πιο διαχρονικά προβλήματα του ελληνικού κράτους. «Αν μπαίναμε σε μία λογική να ανοιχτούν ξανά τα ρέματα, πολλά από τα οποία είναι χτισμένα μέχρι και ως τα πρανή τους, υπάρχουν κατοικίες που θα έπρεπε να απαλλοτριωθούν, να μετεγκατασταθούν και να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες τους», σημειώνει ειδικός με τον οποίον συνομίλησε το in. «Ποιος θα έπαιρνε την ευθύνη να το κάνει;»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Κοινωνία
Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Stream view
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ενημέρωση 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Τραγωδία 28.01.26

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

Σύνταξη
Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Ιλχάν Ομάρ 28.01.26

Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
55 μέρες στα μπλόκα: Τι έγινε και τι μένει
Explainer 27.01.26

55 μέρες στα μπλόκα: Τι έγινε και τι μένει

Μια αναδρομή από το in στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, που έληξαν πριν από λίγες μέρες. Το αποτύπωμα του αγώνα του αγροτικού κόσμου με τα μπλόκα να παραμένουν στο δρόμο για 55 ημέρες, το μεγαλύτερο διάστημα στην ιστορία.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Μοναδικές στιγμές 25.01.26

Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
Τα προγράμματα 29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
Οι πρώτες έρευνες 29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
Διεθνής έρευνα 29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
uncategorized 29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο