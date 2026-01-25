science
Historic floods: Οι πλημμύρες στην Ελλάδα από το 1886 – Mια ζωντανή πλατφόρμα για κάθε ενδιαφερόμενο
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25 Ιανουαρίου 2026

H πλατφόρμα για τις πλημμύρες παρουσιάζει τα ιστορικά δεδομένα 130 ετών.

Οι πλημμύρες είναι από τα πιο συχνά και καταστροφικά φυσικά φαινόμενα.

Η διαχρονική καταγραφή σε επίπεδο επικράτειας ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους και η οργάνωση τους σε μία διαδραστική πλατφόρμα σε περιβάλλον GIS προσφέρει τη δυνατότητα στην επιστημονική κοινότητα, στους φορείς πολιτικής προστασίας και στην κοινωνία των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε μια πλήρη εικόνα των ιστορικών και πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων σε όλη τη χώρα.

Ένα ζωντανό εργαλείο για όλους

Η νέα πλατφόρμα (https://historicfloods.org) παρουσιάζει τα ιστορικά πλημμυρικά δεδομένα με διαδραστικούς χάρτες σε περιβάλλον webGIS. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή φυσικό πρόσωπο.

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου φέρνει τη γνώση στο κοινό

Η πλατφόρμα βασίζεται σε μια εκτενή βάση δεδομένων που διαμόρφωσε ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ, υπό το συντονισμό της καθηγήτριας Νίκης Ευελπίδου (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος) και τη συμμετοχή και επιστημονική υποστήριξη του καθηγητή Κωνσταντίνου Καρτάλη (Τμήμα Φυσικής).

Συμμετέχουν επίσης οι ερευνητές Άννα Καρκάνη, Γιάννης Σαΐτης, Κώστας Φιλιππόπουλος, Ευάγγελος Σπύρου και Αλέξανδρος Λιάσκος, κατέγραψε, ανέλυσε και κατηγοριοποίησε τις πλημμύρες στην Ελλάδα από το 1886 έως το 2022.

Τι δείχνουν τα δεδομένα για τις πλημμύρες

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια ανησυχητική τάση: ο αριθμός των πλημμυρών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ενώ η εποχική τους κατανομή δείχνει ξεκάθαρα ότι το φθινόπωρο είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος. Περισσότερες από τις μισές πλημμύρες (52%) σημειώνονται τότε, με τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο να συγκεντρώνουν σχεδόν το 40% όλων των πλημμυρικών γεγονότων των τελευταίων 130 ετών.

Η ανάλυση συσχέτισε τα πλημμυρικά φαινόμενα με τον Τυποποιημένο Δείκτη Κατακρήμνισης και Εξατμισοδιαπνοής (SPEI Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), καταδεικνύοντας ότι ισχυρά καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε πλημμύρες προκύπτουν μετά από εκτενείς περιόδους ξηρασίας.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και μια μεμονωμένη καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, ειδικά σε ευάλωτες ή πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ποια η σημασία της πλατφόρμας

Σε μια εποχή όπου οι πλημμύρες δεν αποτελούν πια σπάνια εξαίρεση αλλά ολοένα συχνότερο φαινόμενο, η ανάγκη για πρόληψη και έγκαιρο εντοπισμό περιοχών υψηλού πλημμυρικού κινδύνου είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Με την κλιματική κρίση να αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούν πλημμύρες, η νέα WebGIS πλατφόρμα συγκεντρώνει για πρώτη φορά πάνω από έναν αιώνα δεδομένων – σχεδόν 2.000 καταγεγραμμένες πλημμύρες και τα μετατρέπει σε ένα εύχρηστο, ανοιχτό εργαλείο. Με αυτόν τον τρόπο, η επιστημονική γνώση «βγαίνει» από τα εργαστήρια και γίνεται πρακτικό μέσο σχεδιασμού για τοπικούς φορείς, επιστήμονες, αλλά και για κάθε πολίτη που θέλει να γνωρίζει τους κινδύνους της περιοχής του.

