Μια συγκλονιστική μαρτυρία γειτόνισσας της 56χρονης εκπαιδευτικού, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο στη Γλυφάδα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως περιγράφει στην κάμερα τηλεοπτικού σταθμού η γυναίκα που μένει ακριβώς δίπλα στο σπίτι της εκπαιδευτικού και την ήξερε, «σχόλαγε απ’ τη δουλειά της η γυναίκα και έπρεπε να έρθει γιατί της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της».

Η ίδια ήταν αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. «Ήμασταν μέσα στο σπίτι και βλέπαμε απ’ το παράθυρο. Πήγε να περάσει τον δρόμο, της φώναξε το αφεντικό μου ‘μη!’, δεν πρόλαβε ούτε μας άκουσε, με το ‘μη’ την παίρνει το ρεύμα, την παρασέρνει και την πετάει κάτω απ’ το αυτοκίνητο», περιγράφει η ίδια.

«Όλοι οι δρόμοι χείμαρροι, ήτανε νύχτα, ίσα που βλέπαμε» λέει η μάρτυρας που είδε τη Χριστίνα να χάνεται

Και προσθέτει: «Εμείς απ’ το παράθυρο να βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βγήκε το αφεντικό μου, βγήκαν οι άλλοι γείτονες από δίπλα, προσπαθήσανε τρεις-τέσσερις άντρες να κάνουν κάτι με το αυτοκίνητο, δεν μπορέσανε να κάνουν κάτι, μέχρι που ήρθε η πυροσβεστική και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήτανε».

Άνω Γλυφάδα: «Όλοι οι δρόμοι χείμαρροι»

Το ασθενοφόρο, όπως λέει, άργησε να φτάσει διότι δεν έβρισκαν εύκολα τη διεύθυνση, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα, ενώ δεν είχαν πρόσβαση να περάσουν διότι οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι.

«Όλοι οι δρόμοι χείμαρροι. Τα παρακάτω σπίτια πνιγήκανε. Ήτανε νύχτα. Δεν προλάβαμε να δούμε και τη στιγμή που έκανε και αστραπές, ίσα που βλέπαμε», συνεχίζει η ίδια περιγράφοντας τα δραματικά δευτερόλεπτα, όταν είδε κάτι να παρασύρεται από τον χείμαρρο και σκέφτηκε «η Χριστίνα έχασε την τσάντα της» για να συνειδοποιήσει αμέσως μετά ότι ήταν η ίδια η Χριστίνα…

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη εκπαιδευτικός, που ήταν συνιδιοκτήτρια φροντιστηρίου στην περιοχή, στην προσπάθειά της να φτάσει στο σπίτι της διέσχισε τον πλημμυρισμένο δρόμο και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Μέσα σε δευτερόλεπτα κατέληξε κάτω από αυτοκίνητο με το κεφάλι μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα να πνιγεί.