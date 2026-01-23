newspaper
Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης
Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026

Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης

«Της φώναξε το αφεντικό μου 'μη!', δεν μας άκουσε, με το 'μη' την παίρνει το ρεύμα και την πετάει κάτω απ' το αυτοκίνητο», λέει η γυναίκα που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της η τραγωδία στη Γλυφάδα

Μια συγκλονιστική μαρτυρία γειτόνισσας της 56χρονης εκπαιδευτικού, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο στη Γλυφάδα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως περιγράφει στην κάμερα τηλεοπτικού σταθμού η γυναίκα που μένει ακριβώς δίπλα στο σπίτι της εκπαιδευτικού και την ήξερε, «σχόλαγε απ’ τη δουλειά της η γυναίκα και έπρεπε να έρθει γιατί της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της».

Η ίδια ήταν αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. «Ήμασταν μέσα στο σπίτι και βλέπαμε απ’ το παράθυρο. Πήγε να περάσει τον δρόμο, της φώναξε το αφεντικό μου ‘μη!’, δεν πρόλαβε ούτε μας άκουσε, με το ‘μη’ την παίρνει το ρεύμα, την παρασέρνει και την πετάει κάτω απ’ το αυτοκίνητο», περιγράφει η ίδια.

«Όλοι οι δρόμοι χείμαρροι, ήτανε νύχτα, ίσα που βλέπαμε» λέει η μάρτυρας που είδε τη Χριστίνα να χάνεται

Και προσθέτει: «Εμείς απ’ το παράθυρο να βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βγήκε το αφεντικό μου, βγήκαν οι άλλοι γείτονες από δίπλα, προσπαθήσανε τρεις-τέσσερις άντρες να κάνουν κάτι με το αυτοκίνητο, δεν μπορέσανε να κάνουν κάτι, μέχρι που ήρθε η πυροσβεστική και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήτανε».

Άνω Γλυφάδα: «Όλοι οι δρόμοι χείμαρροι»

Το ασθενοφόρο, όπως λέει, άργησε να φτάσει διότι δεν έβρισκαν εύκολα τη διεύθυνση, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα, ενώ δεν είχαν πρόσβαση να περάσουν διότι οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι.

«Όλοι οι δρόμοι χείμαρροι. Τα παρακάτω σπίτια πνιγήκανε. Ήτανε νύχτα. Δεν προλάβαμε να δούμε και τη στιγμή που έκανε και αστραπές, ίσα που βλέπαμε», συνεχίζει η ίδια περιγράφοντας τα δραματικά δευτερόλεπτα, όταν είδε κάτι να παρασύρεται από τον χείμαρρο και σκέφτηκε «η Χριστίνα έχασε την τσάντα της» για να συνειδοποιήσει αμέσως μετά ότι ήταν η ίδια η Χριστίνα…

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη εκπαιδευτικός, που ήταν συνιδιοκτήτρια φροντιστηρίου στην περιοχή, στην προσπάθειά της να φτάσει στο σπίτι της διέσχισε τον πλημμυρισμένο δρόμο και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Μέσα σε δευτερόλεπτα κατέληξε κάτω από αυτοκίνητο με το κεφάλι μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις
23.01.26

Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις

Η κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα το 2025 δείχνει την ανησυχητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης - Τι δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης - Τι σχολιάζει ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Τα 11 κλεμμένα οχήματα από Θεσσαλονίκη και Αττική εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους

Σύνταξη
Άνω Γλυφάδα: Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό – Το νερό θυμάται τη διαδρομή του
22.01.26

Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό - Το νερό θυμάται τη διαδρομή του

Γιατί η κακοκαιρία «έπνιξε» την Άνω Γλυφάδα. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός, μιλά για όσα τραγικά συνέβησαν. Οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναλύουν τα δεδομένα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του

Το συγκλονιστικό είναι πως ο δράστης, αφού χτύπησε και εγκατέλειψε την 27χρονη στην Θεσσαλονίκη το 2022, άρχισε να τρέχει πίσω από τη μηχανή του, η οποία συνέχιζε την τρελή πορεία της στον δρόμο

Σύνταξη
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση
23.01.26

Kόντρα στα πρέπει των καιρών – Τι δίδαξε ο Γενάρης τον Τζορτζ Όργουελ για την εξουσία και την αντίσταση

Ο Ιανουάριος στον Όργουελ είναι πολιτικός. Το κρύο εξαντλεί, η σιωπή βαραίνει και η εξουσία μοιάζει πανίσχυρη – μέχρι τη στιγμή που η επαναληπτικότητα των εποχών θυμίζει ότι καμία κυριαρχία δεν είναι απόλυτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις
23.01.26

Ακάθεκτη η κλιματική κρίση στην Ελλάδα: Ξηρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, συρρικνωμένος Μόρνος, σπάνιες χιονοπτώσεις

Η κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα το 2025 δείχνει την ανησυχητική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης - Τι δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης - Τι σχολιάζει ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
23.01.26

Κλείδωσε «τριμερής» συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
Κόσμος 23.01.26

Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Την ώρα που αμερικανικές και ιρακινές πηγές επιβεβαιώνουν την έναρξη της μεταφοράς μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, αυτοί θα μεταφερθούν σε επίσημες φυλακές και όχι σε στρατόπεδα/καμπς

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής – ΕΕ: Οι αποφάσεις για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γροιλανδία και την Αρκτική
23.01.26

Οι αποφάσεις της ΕΕ για σχέσεις με ΗΠΑ, Γροιλανδία και Αρκτική

«Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω ΝΑΤΟ», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στις αποφάσεις της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
23.01.26

«Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
23.01.26

Η ΕΕ χαιρετίζει τον Τραμπ για τους δασμούς, αμφιβάλλει για το Συμβούλιο Ειρήνης

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Σύνταξη
