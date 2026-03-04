Οι ΗΠΑ είναι «σταθερά προσηλωμένες» στην καταστροφή ολόκληρου του στρατιωτικού δυναμικού του Ιράν και το Ισραήλ στοχεύει στο κέντρο διοίκησης του καθεστώτος, δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για «δίλημμα», αναφερόμενος στο εάν η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου (στη φωτογραφία του Reuters/Kylie Cooper, επάνω, ο Φρίντριχ Μερτς μιλάει στους δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον).

«Υπάρχει κάποιο δίλημμα εδώ, καθώς στο παρελθόν δεν υπήρχε έλλειμμα διπλωματίας, αλλά μάλλον έλλειψη προθυμίας για συνεργασία εκ μέρους του Ιράν και η πρόοδος προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων είχε φθάσει πολύ μακριά», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ZDF από την Ουάσιγκτον.

«Υπάρχει κάποιο δίλημμα εδώ, καθώς στο παρελθόν δεν υπήρχε έλλειμμα διπλωματίας», λέει ο Μερτς

«Σε κάποιο σημείο, πρέπει κανείς να σταματήσει. Και προφανώς έχουμε βρεθεί σε αυτό το σημείο και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους», πρόσθεσε.

Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο καγκελάριος γνωρίζει πλέον περισσότερα για τους στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν:

«Η εντύπωσή μου είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι σταθερά προσηλωμένη στην καταστροφή ολόκληρου του στρατιωτικού δυναμικού του Ιράν, ιδίως του πυραυλικού οπλοστασίου και των πυρηνικών του δυνατοτήτων. Και φαίνεται να έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Μίλησε επίσης για «καταμερισμό εργασίας» μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ: «Το Ισραήλ επιτίθεται στο κέντρο διοίκησης του καθεστώτος των μουλάδων, ενώ οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στα όπλα. Η κοινή ελπίδα είναι – και το συμμερίζομαι αυτό – ότι η τρομοκρατία στο Ιράν, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από το Ιράν, θα σταματήσει», τόνισε ο καγκελάριος.

«Μεγάλη αβεβαιότητα»

Και επισήμανε ότι το ιρανικό καθεστώς είναι υπεύθυνο για «πολύ μεγάλο μέρος» της διεθνούς τρομοκρατίας, ενώ υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

«Αν αυτό το καθεστώς δεν υπάρχει πλέον, τότε ολόκληρος ο κόσμος θα είναι λίγο καλύτερα», συμπλήρωσε, και ανέφερε εμφατικά ότι πίεσε τον πρόεδρο Τραμπ για απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο για «όταν θα σιγήσουν τα όπλα» στο Ιράν:

«Είδα μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με αυτό το ερώτημα, αλλά και ελπίδα ότι θα υπήρχαν άνθρωποι στο Ιράν ή «από έξω» που θα αναλάμβαναν στη συνέχεια ηγετικό ρόλο, τηρώντας τους διεθνείς κανόνες στους οποίους όλοι τόσο απεγνωσμένα ελπίζουμε», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ