# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το εάν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 03:30

Ιράν: Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το εάν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Δεν είναι βέβαιος ο Μερτς ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν από κοινού το Ιράν, με βάση τις περιγραφές του γερμανού καγκελάριου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Spotlight

Οι ΗΠΑ είναι «σταθερά προσηλωμένες» στην καταστροφή ολόκληρου του στρατιωτικού δυναμικού του Ιράν και το Ισραήλ στοχεύει στο κέντρο διοίκησης του καθεστώτος, δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για «δίλημμα», αναφερόμενος στο εάν η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου (στη φωτογραφία του Reuters/Kylie Cooper, επάνω, ο Φρίντριχ Μερτς μιλάει στους δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον).

«Υπάρχει κάποιο δίλημμα εδώ, καθώς στο παρελθόν δεν υπήρχε έλλειμμα διπλωματίας, αλλά μάλλον έλλειψη προθυμίας για συνεργασία εκ μέρους του Ιράν και η πρόοδος προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων είχε φθάσει πολύ μακριά», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ZDF από την Ουάσιγκτον.

«Υπάρχει κάποιο δίλημμα εδώ, καθώς στο παρελθόν δεν υπήρχε έλλειμμα διπλωματίας», λέει ο Μερτς

«Σε κάποιο σημείο, πρέπει κανείς να σταματήσει. Και προφανώς έχουμε βρεθεί σε αυτό το σημείο και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους», πρόσθεσε.

Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο καγκελάριος γνωρίζει πλέον περισσότερα για τους στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν:

«Η εντύπωσή μου είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι σταθερά προσηλωμένη στην καταστροφή ολόκληρου του στρατιωτικού δυναμικού του Ιράν, ιδίως του πυραυλικού οπλοστασίου και των πυρηνικών του δυνατοτήτων. Και φαίνεται να έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Μίλησε επίσης για «καταμερισμό εργασίας» μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ: «Το Ισραήλ επιτίθεται στο κέντρο διοίκησης του καθεστώτος των μουλάδων, ενώ οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στα όπλα. Η κοινή ελπίδα είναι – και το συμμερίζομαι αυτό – ότι η τρομοκρατία στο Ιράν, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από το Ιράν, θα σταματήσει», τόνισε ο καγκελάριος.

«Μεγάλη αβεβαιότητα»

Και επισήμανε ότι το ιρανικό καθεστώς είναι υπεύθυνο για «πολύ μεγάλο μέρος» της διεθνούς τρομοκρατίας, ενώ υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

«Αν αυτό το καθεστώς δεν υπάρχει πλέον, τότε ολόκληρος ο κόσμος θα είναι λίγο καλύτερα», συμπλήρωσε, και ανέφερε εμφατικά ότι πίεσε τον πρόεδρο Τραμπ για απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο για «όταν θα σιγήσουν τα όπλα» στο Ιράν:

«Είδα μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με αυτό το ερώτημα, αλλά και ελπίδα ότι θα υπήρχαν άνθρωποι στο Ιράν ή «από έξω» που θα αναλάμβαναν στη συνέχεια ηγετικό ρόλο, τηρώντας τους διεθνείς κανόνες στους οποίους όλοι τόσο απεγνωσμένα ελπίζουμε», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ

Economy
Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
Χωρίς στρατηγική 04.03.26

Ανησυχεί ο Μερτς για την επόμενη μέρα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας
Σφοδρές αντιδράσεις 03.03.26

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Η Ισπανία «δεν δέχεται εκβιασμούς ή υποδείξεις», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και η Κομισιόν κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί τις συμφωνίες με την ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο
Κόσμος 03.03.26

Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο

Η ανθρώπινη περιέργεια δεν γνώρισε ποτέ όρια. Από τις κορυφές των Ιμαλαΐων μέχρι τις παγωμένες εκτάσεις της Ανταρκτικής, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να εξερευνήσει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ
Κόσμος 03.03.26

ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε από το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν στόχευαν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως είχε ταυτόχρονα προτρέψει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Σύνταξη
Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;
Έμμεσα ή άμεσα 03.03.26

Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;

Στην αμερικανική νομοθεσία υπάρχει απαγόρευση της συμμετοχής των ΗΠΑ σε δολοφονίες - η πιο πρόσφατη, σε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Πλέον, τεχνικά μόνο εξακολουθεί να ισχύει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη
Τουρκία 03.03.26

Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη

«Εμείς, ως Τουρκία, συνεχίζουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας με επίκεντρο την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία που απηύθυνε

Σύνταξη
Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο
Κόσμος 03.03.26

Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο

Ο βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Σύνταξη
