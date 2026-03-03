Ιράν: Θρήνος στις κηδείες των μαθητριών που σκοτώθηκαν στο σχολείο θηλέων
Θρήνος και οργή στις κηδείες των δεκάδων μαθητριών που σκοτώθηκαν στο σχολείο τους, την πρώτη ημέρα των αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν.
Ανείπωτος θρήνος στο Ιράν, στις κηδείες των μαθητριών που σκοτώθηκαν στην επίθεση που πραγματοποίησαν ΗΠΑ και Ισραήλ σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ.
Με εικόνες στα χέρια, γονείς, συγγενείς και απλός κόσμος θρηνούν και φωνάζουν συνθήματα κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ιράν, τουλάχιστον 168 μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους όταν αεροπορικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν το δημοτικό σχολείο Shajare Tayyiba Girls’ στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, το πρωί του Σαββάτου.
Funerals began for students killed when airstrikes hit a girls' elementary school in Minab, Iran on Saturday.
Iranian officials say 168 children died in the attack on Shajare Tayyiba Girls' school.
Source: CNN pic.twitter.com/xrb1BOXtUA
— ISHOLA (@BLISEARTH) March 3, 2026
Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τους δρόμους του κέντρου της Μινάμπ και συγκεντρώθηκε μπροστά στα ερείπια του σχολείου, σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο του Ιράν IRIB.
Funeral ceremony underway for #Minab schoolgirls
— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) March 3, 2026
Το σχολείο βρίσκεται περίπου 60 μέτρα από μια ιρανική στρατιωτική βάση. Το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για την επίθεση, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι «είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές και τις εξετάζουμε».
Βίντεο μετά την επίθεση στο σχολείο:
The remains of the Shajare Tayyiba Girls' Elementary School in #Minab County, #Sistan_and_Baluchestan Province, where 57 female students were martyred in an #Israeli missile attack.
— 🇮🇷 برای ایران 🇮🇷 (@iranestan123) February 28, 2026
