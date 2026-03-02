Φωτογραφία – γροθιά στο στομάχι: Σκάβουν τάφους για τα 168 κορίτσια που σκοτώθηκαν στο σχολείο θηλέων στο Ιράν

Ανείπωτος θρήνος στο Ιράν, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας ότι 168 μαθήτριες σκοτώθηκαν στην επίθεση που πραγματοποίησαν ΗΠΑ και Ισραήλ σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν.

Μια φωτογραφία – γροθιά στο στομάχι δημοσιεύουν τα ιρανικά και διεθνή μέσα όπου δείχνει εκσκαφείς και εργάτες να ανοίγουν σειρές από ομαδικούς τάφους.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του καταγγέλλει τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία.

«Οι επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων είναι επιθέσεις εναντίον της ίδιας της ζωής. Οι επιθέσεις εναντίον σχολείων στοχεύουν το μέλλον ενός έθνους. Οι επιθέσεις εναντίον ασθενών και παιδιών παραβιάζουν κατάφωρα τις ανθρωπιστικές αρχές, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μασούντ Πεζεσκιάν και προσθέτει: Ο κόσμος πρέπει να τις καταδικάσει. Στέκομαι στο πλευρό του θλιμμένου έθνους μου. Το Ιράν δεν θα παραμείνει σιωπηλό ούτε θα υποκύψει σε αυτά τα εγκλήματα».