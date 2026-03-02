newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φωτογραφία – γροθιά στο στομάχι: Σκάβουν τάφους για τα 168 κορίτσια που σκοτώθηκαν στο σχολείο θηλέων στο Ιράν
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 21:43

Φωτογραφία – γροθιά στο στομάχι: Σκάβουν τάφους για τα 168 κορίτσια που σκοτώθηκαν στο σχολείο θηλέων στο Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του καταγγέλλει τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία

Σύνταξη
Spotlight

Ανείπωτος θρήνος στο Ιράν, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας ότι 168 μαθήτριες σκοτώθηκαν στην επίθεση που πραγματοποίησαν ΗΠΑ και Ισραήλ σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν.

Μια φωτογραφία – γροθιά στο στομάχι δημοσιεύουν τα ιρανικά και διεθνή μέσα όπου δείχνει εκσκαφείς και εργάτες να ανοίγουν σειρές από ομαδικούς τάφους.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του καταγγέλλει τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία.

«Οι επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων είναι επιθέσεις εναντίον της ίδιας της ζωής. Οι επιθέσεις εναντίον σχολείων στοχεύουν το μέλλον ενός έθνους. Οι επιθέσεις εναντίον ασθενών και παιδιών παραβιάζουν κατάφωρα τις ανθρωπιστικές αρχές, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μασούντ Πεζεσκιάν και προσθέτει: Ο κόσμος πρέπει να τις καταδικάσει. Στέκομαι στο πλευρό του θλιμμένου έθνους μου. Το Ιράν δεν θα παραμείνει σιωπηλό ούτε θα υποκύψει σε αυτά τα εγκλήματα».

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Κόσμος
Τραμπ: Θα επικρατήσουμε εύκολα – Κολοσσιαία απειλή για την Αμερική το Ιράν

Τραμπ: Θα επικρατήσουμε εύκολα – Κολοσσιαία απειλή για την Αμερική το Ιράν

Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους
Πυρηνική εποχή 02.03.26

Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους

Ο Μακρόν ανακοίνωσε την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου, αλλά και την πρόθεση του Παρισιού να συμπεριλάβει στην ομπρέλα τους Ευρωπαίους εταίρους. Το ενδιαφέρον της Ελλάδας επιβεβαιώνει η κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»

«Προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουμε τον δρόμο για διάλογο», είπε ο Ερντογάν. Τόνισε ότι κανείς δεν θα αντέξει τις οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες του πολέμου.

Σύνταξη
Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»
Κόσμος 02.03.26

Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»

Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια έκτακτων δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία 02.03.26

Reza Zabib: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί

Τρόμο προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου εντείνοντας την γεωπολιτική αστάθεια. Η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά με αντίποινα -πλέον- και την Ευρώπη, στοχεύοντας οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στη γηραιά Ήπειρο.

Σύνταξη
Ντουμπάι: Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου
Ντοκουμέντα 02.03.26

Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου στο Ντουμπάι

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και για τρίτο 24ωρο. Τα αντίποινα του Ιράν για την επίθεση των ΗΠΑ και Ιράν δεν άφησαν εκτός το Ντουμπάι.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό
Κόσμος 02.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα - Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

Σύνταξη
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι
Ρωσία-Ουκρανία 02.03.26

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι

 Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η θέση της Ουκρανίας γίνεται όλο και ισχυρότερη, καθώς επέζησε τους κρίσιμους κρύους χειμερινούς μήνες και παρέμεινε ανθεκτική

Σύνταξη
Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02.03.26

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»
Buongiorno 02.03.26

«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»

Σφοδρή ήταν η τοποθέτηση του Ανδρέας Μικρούτσικος για το ενδεχόμενο ο Τόνι Σφήνος να βρεθεί στη Eurovision, τονίζοντας πως, παρά το χιούμορ και τη σκηνική του παρουσία, δεν διαθέτει –κατά τη γνώμη του– τις φωνητικές προδιαγραφές που απαιτεί ο διαγωνισμός.

Σύνταξη
Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά
Inbox 02.03.26

Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του έμπειρου Ιταλού τεχνικού, Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα πρώτου προπονητή από το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι για τρία χρόνια

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
Expla-in 02.03.26

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών

Η Premier League θα εξαιρεθεί από μια νέα προτεινόμενη αλλαγή κανονισμού που επιτρέπει στο VAR να εξετάζει αν πρέπει να καταλογιστεί κόρνερ. Για ποια …επιδημία «αδιαφορούν» οι διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;
Viral 02.03.26

Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;

Η συγκινητική εμφάνιση του Τζιμ Κάρεϊ στα Σεζάρ μετατράπηκε σε διαδικτυακό θρίλερ, όταν ανάρτηση drag καλλιτέχνη πυροδότησε φήμες ότι στη σκηνή δεν βρισκόταν ο ίδιος, αλλά ένας «σωσίας» του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ
Κάλεσμα από ΕΔΥΕΘ 02.03.26

Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ

Το κάλεσμα για την πορεία απηύθυνε η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης - Οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου
Έφτασε στο βάθρο; 02.03.26

O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου

Ο Χάρισον Φορντ έλαβε το SAG Life Achievement Award και ο Γούντι Χάρελσον, ο οποίος προλόγισε τη βράβευση του ηθοποιού, θέλησε να μιλήσει για τη φιλία τους - σκορπίζοντας γέλιο στην αίθουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα
Μπάσκετ 02.03.26

LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα

LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Ελλάδα για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκη 02.03.26

Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο

Ο 47χρονος δραπέτευσε από το μπαλκόνι τού θαλάμου νοσηλείας και εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα από αστυνομικούς σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο
Viral 02.03.26

Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Απορρίφθηκε από τη μητέρα του και δέχθηκε εκφοβισμό από τα άλλα μικρά, όμως ο επτά μηνών μακάκος Punch κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και μια πρωτοφανή έκρηξη συμπαράστασης στα social media

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση

Ανησυχία τους για τις εξελίξεις και την εμπλοκή της Κύπρου με τα πλήγματα στις βρετανικές βάσεις, εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους αποδειχθεί, η καριέρα του Πρεστιάνι στη Μπενφίκα τελείωσε»
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση αποδειχθεί, ο Πρεστιάνι θα τελειώσει από τη Μπενφίκα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως αν αποδειχθεί η ρατσιστική επίθεση που ισχυρίζεται ο Βινίσιους οτι δέχθηκε από τον παίκτη του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, τότε ο Αργεντινός θα αποτελέσει παρελθόν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν
The Christophers 02.03.26

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν

Με φόντο τη λονδρέζικη ποπ αρτ και ένα επικίνδυνο σχέδιο «μεταθανάτιας ανακάλυψης» έργων, η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ φέρνει τον Ίαν ΜακΚέλεν και τη Μικαέλα Κόελ στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου η τέχνη μπλέκεται με την απάτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
