Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Σε ένα μεγάλο διάστημα της περσινής σεζόν ο Μεντιλίμπαρ έπαιζε με δύο επιθετικούς, έχοντας τον Κωστούλα πίσω από τον Ελ Κααμπί και τον Τσικίνιο στα άκρα, καθώς ο Πορτογάλος δεν βγαίνει με τίποτα από την 11αδα. Ένα πλάνο που λειτούργησε εξαιρετικά και έφερε πολύ μεγάλα αποτελέσματα και κυρίως την πολυτέλεια να έχει ο Ολυμπιακός δύο επιθετικούς στο παιχνίδι του χωρίς να χάνει στην πίεση και το ανασταλτικό κομμάτι με το αγαπημένο 4-2-3-1 του Μεντιλίμπαρ.

Ένα πλάνο που είναι δεδομένο πως θα το δούμε και φέτος με τον πολύπειρο Μέχντι Ταρέμι να παίρνει τη θέση που είχε ο Κωστούλας και να παίζει μαζί με τον Μαροκινό επιθετικό. Το είδαμε με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου κόντρα στην Πάφο σε μια λογική κίνηση από τον Μεντιλίμπαρ που ήθελε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα της ομάδας του φέρνοντας και τον Ιρανό στράικερ στην περιοχή των Κυπρίων. Μια συνεργασία που μπορεί χθες να μην έφερε το αποτέλεσμα που ήθελαν όλοι στον Ολυμπιακό όμως είναι μια εικόνα από τα.. προσεχώς με την συνύπαρξη δύο παικτών που έχουν τον τρόπο τους απέναντι στα αντίπαλα δίχτυα.

Ο Ταρέμι που ουκ ολίγες φορές στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε ρόλο δεύτερου επιθετικού και που μαζί με τον Ελ Κααμπί έχουν ακόμη και την δυνατότητα να εναλλάσσονται στους επιθετικούς τους ρόλους κατά την διάρκεια του αγώνα. Με τον Μεντιλίμπαρ να έχει έτοιμη την λύση της παρουσίας του Τσικίνιο στα άκρα, όπως και έκανε και χθες όταν μπήκε ο Ταρέμι, είναι δεδομένο πως σύντομα θα δούμε τους δύο killer μαζί στο βασικό σχήμα σε κάποια παιχνίδια, ειδικά όταν ο Γιάρεμτσουκ επιστρέψει από τον τραυματισμό του και προσφέρει μια ακόμη επιθετική λύση για τον «Μέντι» και μια αξιόπιστη επιλογή από τον πάγκο.

Την ίδια ώρα και το τι συμβαίνει με τα εξτρέμ του Ολυμπιακού βάζουν στην «εξίσωση» πιο έντονα τον Ταρέμι για το αρχικό σχήμα. Κόντρα στην Πάφο ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να βάλει βασικό παίζοντας σε όλη την διάρκεια του αγώνα τον Ποντένσε, παρότι ο ίδιος το περασμένο Σάββατο μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό είχε πει πως δεν είναι έτοιμος για αυτό, προφανώς γιατί με την απουσία του τραυματία Μαρτίνς δεν ήθελε να ξεκινήσει τον άπειρο Πνευμονίδη ενώ θεώρησε πως ο Πορτογάλος άσος έχει την εμπειρία να διαχειριστεί την κατάστασή του, κρατώντας έτσι για τα μπακ τον Ροντινέι που ήταν η άλλη επιλογή που είχε.

Όπως και να έχει ο Μεντιλίμπαρ έχει την δυνατότητα με τους παίκτες που διαθέτει, και με το πώς μπορούν να αγωνιστούν σε παραπάνω από μια θέση να εκμεταλλευτεί τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο για την επιθετική 4αδα.