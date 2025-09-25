Ολυμπιακός: Έφτασε τις 100 συμμετοχές ο Ελ Κααμπί (pic)

20/8/2023, Πειραιάς: Στο ημίχρονο της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός μπαίνει ως αλλαγή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα, λίγες μέρες μετά την μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους.

24/9/2025, Τρίπολη: Ο Μαροκινός στράικερ μπαίνει και πάλι ως αλλαγή στο 77ο λεπτό του ματς, πραγματοποιώντας την 100ή εμφάνισή του με τα ερυθρόλευκα, πιάνοντας έτσι ένα σημαντικό ορόσημο.

«Έπιασε» τις 100 συμμετοχές ο Ελ Κααμπί

💯 appearances in our colors for El Kaabi! Comment his best red-and-white moment! 👇 pic.twitter.com/YhyCaNy4Uu — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 25, 2025

Τι μεσολάβησε από το ντεμπούτο του μέχρι και σήμερα; Πολλά γκολ, μαγικές στιγμές και φυσικά η πιο ιστορική απ’ όλες. Στο 116ο λεπτό του τελικού του Conferencde League, ο Ελ Κααμπί σκόραρε το γκολ που χάρισε στον Ολυμπιακό το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο σε ελληνικό σύλλογο, τον Μάιο του 2024.

Η σύγκριση που δείχνει πως βρήκε το… λιμάνι του

Ο Μαροκινός έχει 285 ματς καριέρας, τα 100 με τον Ολυμπιακός, με 159 γκολ (63 με τους Πειραιώτες) και 28 ασίστ (οι 10 «ερυθρόλευκες»), κάτι που δείχνει πως στον Πειραιά έχει βρει το… λιμάνι του Ελ Κααμπί, έχοντας αναδειχθεί πρώτο σκόρερ του Conference League τη σεζόν που το κατέκτησε (2023-24), αλλά και του Europa League, την προηγούμενη χρονιά.