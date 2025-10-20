Μαρόκο: Σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε παιδεία και υγεία

Με αφορμή την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2026 κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στα ανάκτορα του Ραμπάτ, της οποίας προήδρευσε, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, αναφέρθηκε στην υλοποίηση σημαντικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, ειδικά στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας.

Σύμφωνα με τις βασιλικές κατευθυντήριες γραμμές, θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της δημοσιονομικής προσπάθειας για τους τομείς της υγείας και της εθνικής παιδείας, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ και τη δημιουργία περισσότερων από 27.000 κονδυλίων και για τους δύο τομείς.

Ως προς τον τομέα της υγείας, στις άμεσες προτεραιότητες είναι η βελτίωση της προσφοράς υγειονομικών υποδομών, μέσω της έναρξης λειτουργίας δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων στις πόλεις Αγκαντίρ και Λααγιούν, αντίστοιχα, η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και εξοπλισμού του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιμπν Σινά στην πρωτεύουσα της χώρας, Ραμπάτ, η συνέχιση των εργασιών κατασκευής τριών ακόμη πανεπιστημιακών νοσοκομείων στις πόλεις Μπενί-Μελάλ, Γκελμίν και Ερασιντιά, καθώς και ένα ευρύτερο πρότζεκτ αναβάθμισης και ανακαίνισης 90 συνολικά νοσοκομείων σε όλη την επικράτεια.

Παράλληλα, προβλέπεται επιτάχυνση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω της επιτάχυνσης της γενικευμένης πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση, της ενίσχυσης των υπηρεσιών υποστήριξης για το σχολείο και της γενικότερης βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Οι πυλώνες του κοινωνικού κράτους θα ενισχυθούν περαιτέρω και μέσω της υλοποίησης του βασιλικού προγράμματος για τη γενίκευση της κοινωνικής προστασίας και του προγράμματος κοινωνικής αρωγής 4 εκατομμυρίων νοικοκυριών, με την αναπροσαρμογή, μεταξύ άλλων, του επιδομάτος παιδιού, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 ευρώ ανά παιδί για τα τρία πρώτα παιδιά, καθώς και της παροχής ειδικού επιδόματος για ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα κοινωνικής προστασίας.