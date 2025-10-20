Μαρόκο: Σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε παιδεία και υγεία
Ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, παρουσίασε προϋπολογισμό ύψους 14 δισ. ευρώ για μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.
- Οι ΗΠΑ κατηγορούμενες ότι επιχείρησαν να χακάρουν την επίσημη κινεζική ώρα
- Δικαστική απόφαση ίσως φέρνει το τέλος του αμαρτωλού Pegasus
- Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με τη μητέρα του
- Ζαλίζουν οι τιμές στα νεόδμητα στα νότια προάστια - Πάνω από 6.600 ευρώ/τ.μ. στη Γλυφάδα
Με αφορμή την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2026 κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στα ανάκτορα του Ραμπάτ, της οποίας προήδρευσε, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, αναφέρθηκε στην υλοποίηση σημαντικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, ειδικά στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας.
Σύμφωνα με τις βασιλικές κατευθυντήριες γραμμές, θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της δημοσιονομικής προσπάθειας για τους τομείς της υγείας και της εθνικής παιδείας, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ και τη δημιουργία περισσότερων από 27.000 κονδυλίων και για τους δύο τομείς.
Ως προς τον τομέα της υγείας, στις άμεσες προτεραιότητες είναι η βελτίωση της προσφοράς υγειονομικών υποδομών, μέσω της έναρξης λειτουργίας δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων στις πόλεις Αγκαντίρ και Λααγιούν, αντίστοιχα, η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και εξοπλισμού του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιμπν Σινά στην πρωτεύουσα της χώρας, Ραμπάτ, η συνέχιση των εργασιών κατασκευής τριών ακόμη πανεπιστημιακών νοσοκομείων στις πόλεις Μπενί-Μελάλ, Γκελμίν και Ερασιντιά, καθώς και ένα ευρύτερο πρότζεκτ αναβάθμισης και ανακαίνισης 90 συνολικά νοσοκομείων σε όλη την επικράτεια.
Παράλληλα, προβλέπεται επιτάχυνση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω της επιτάχυνσης της γενικευμένης πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση, της ενίσχυσης των υπηρεσιών υποστήριξης για το σχολείο και της γενικότερης βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Οι πυλώνες του κοινωνικού κράτους θα ενισχυθούν περαιτέρω και μέσω της υλοποίησης του βασιλικού προγράμματος για τη γενίκευση της κοινωνικής προστασίας και του προγράμματος κοινωνικής αρωγής 4 εκατομμυρίων νοικοκυριών, με την αναπροσαρμογή, μεταξύ άλλων, του επιδομάτος παιδιού, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 ευρώ ανά παιδί για τα τρία πρώτα παιδιά, καθώς και της παροχής ειδικού επιδόματος για ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα κοινωνικής προστασίας.
- O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
- Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο – Οι δύο τρόποι έκδοσής του
- ΣΥΡΙΖΑ: Ο αυταρχισμός και η έπαρση του Μητσοτάκη έχουν εξαγριώσει όλη την κοινωνία
- Χαμενεΐ: «Κάνε όνειρα!» – Η απάντηση στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι κατέστρεψε τα πυρηνικά του Ιράν
- To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 18χρονος που κατηγορείται ως μέλος κυκλώματος εκμετάλλευσης ανηλίκων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις