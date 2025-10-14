Η γαλλική Safran επενδύει σε εργοστάσια κινητήρων αεροσκαφών στο Μαρόκο

Ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, κήρυξε νωρίτερα σήμερα την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή μεγάλου βιομηχανικού συγκροτήματος κινητήρων αεροσκαφών του γαλλικού κατασκευαστή κινητήρων αεροσκαφών και αεροδιαστημικής Safran στην περιοχή Νουασέρ του Μαρόκου, ένα πρότζεκτ που εδραιώνει τη θέση της χώρας ως διεθνούς στρατηγικού κόμβου (hub) της αεροναυπηγικής βιομηχανίας.

O όμιλος Safran «δεν παράγει στο Μαρόκο, παράγει από κοινού με το Μαρόκο», δήλωσε ο πρόεδρος ΔΣ της πολυεθνικής, Ρος Μακίνες, αποτυπώνοντας έτσι το μέγεθος και τη βαρύτητα των γαλλομαροκινών οικονομικών και βιομηχανικών σχέσεων.

Επισημαίνεται ότι ο όμιλος, παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή κινητήρων αεροσκαφών για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων και τρίτος κατασκευαστής αεροναυπηγικής σε τομείς εκτός των αεροσκαφών, δραστηριοποιείται στο Μαρόκο εδώ και 25 χρόνια.

Τα ηγετικά στελέχη του ομίλου υπογράμμισαν την καθοριστική συμβολή του βασιλιά του Μαρόκου, ο οποίος συνοδευόταν από τον γιο του και διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Μουλάι Ελ Χασάν, στη μεγάλη άνθιση που γνωρίζει ο τομέας στη χώρα τα τελευταία χρόνια, χάρη στο όραμα και τις πρωτοβουλίες για τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον και έργα μεγάλης κλίμακας, όπως το συγκεκριμένο συγκρότημα, το οποίο θα ενταχθεί σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αεροναυπηγικής βιομηχανίας στην ελεύθερη βιομηχανική ζώνη Midparc, στα νότια όρια της Καζαμπλάνκα, και θα περιλαμβάνει ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης και δοκιμής κινητήρων και μια μονάδα συντήρησης και επισκευής κινητήρων αεροσκαφών νέας γενιάς LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion).

Πέρα από σημαντική επένδυση, το πρότζεκτ αυτό ενισχύει την εταιρική σχέση μεταξύ Safran και Μαρόκου και καταδεικνύει τη σταθερή βούληση του βασιλιά να κατακτά η χώρα διαρκώς υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας. Χάρη σε αυτές τις φιλόδοξες στρατηγικές, δήλωσε ο μαροκινός υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, Ριάντ Μεζούρ, το Μαρόκο κατάφερε να αποκτήσει μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια μια αεροναυπηγική βιομηχανία διεθνών προδιαγραφών και να θεωρείται βασικός επενδυτικός προορισμός στον τομέα, με εξαγωγικό κύκλο εργασιών άνω των 2,5 δισ. ευρώ για το 2024 (από 95 εκατ. ευρώ το 2004), έχοντας προσελκύσει σήμερα πάνω από 150 παίκτες, εκ των οποίων μερικοί από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

«Αποτελεί τη βιτρίνα της εθνικής μας βιομηχανικής τεχνογνωσίας», πρόσθεσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι η μονάδα συντήρησης και επισκευής, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, θα συντηρεί έως 150 κινητήρες/έτος, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει 600 άμεσες θέσεις εργασίας ως το 2030.

Η δε μονάδα συναρμολόγησης και δοκιμών για κινητήρες τύπου LEAP-1A –πρόκειται για τους κινητήρες των αεροσκαφών Airbus A320 Neo- δυναμικής 350 κινητήρων/έτος, θα δημιουργήσει 300 θέσεις εργασίας ως το 2029, ενώ θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής για τον συγκεκριμένο κινητήρα στον κόσμο, κάτι που αναμένεται να λειτουργήσει ως επενδυτικός μαγνήτης για εταιρείες εξοπλισμού. Υπογράμμισε, τέλος, ότι οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας, είναι βιώσιμες και υψηλής ειδίκευσης.

Ο πρόεδρος ΔΣ της Safran, επεσήμανε τη σημασία της παρουσίας του βασιλιά στην τελετή παρουσίασης του έργου για την εταιρεία, δηλωτική, όπως είπε, του ενδιαφέροντος που προσδίδει στην ανάπτυξη της χώρας, με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, προσθέτοντας ότι ο όμιλος Safran «δεσμεύεται, μαζί με το Μαρόκο, υπέρ της ανάπτυξης και της οικονομικής επιτάχυνσης του μαροκινού τομέα αεροναυπηγικής».

Ο δε γενικός διευθυντής του ομίλου, Ολιβιέ Αντριές, υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή, καθώς η χώρα «διαθέτει ταλέντα, σύγχρονες υποδομές και σταθερό μακροοικονομικό πλαίσιο», κυρίως, όμως λόγω της «εμπιστοσύνης που μας εμπνέει η δυναμική που έχει δημιουργήσει ο βασιλιάς για να γίνει το Μαρόκο μια ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα βιομηχανική πλατφόρμα», επισημαίνοντας ότι οι συνολικές επενδύσεις της Safran στο Μαρόκο ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ και δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στο ευρύτερο αεροναυπηγικό οικοσύστημα της χώρας.

Στο πλαίσιο της τελετής της οποίας προήδρευσε ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’, υπεγράφησαν τρεις συμβάσεις, μια συμφωνία που καθορίζει τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις, κράτους και εταιρείας, για την κατασκευή της μονάδας συναρμολόγησης και δοκιμών, ένα μνημόνιο συνεργασίας για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και μια σύμβαση για την εγκατάσταση της πιο πάνω μονάδας στην ελεύθερη βιομηχανική ζώνη Midparc.

Η τελετή έκλεισε με την αποκάλυψη στους παρευρισκόμενους του κινητήρα νέας γενιάς LEAP-1A και με ένα αναμνηστικό ενσταντανέ του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ με σπουδαστές στο Ινστιτούτο Επαγγελμάτων Αεροναυπηγικής (ΙΜΑ), με έδρα την ίδια περιοχή, οι οποίοι αναμένεται να στελεχώσουν το εργοστάσιο συντήρησης κινητήρων.