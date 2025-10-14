newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Η γαλλική Safran επενδύει σε εργοστάσια κινητήρων αεροσκαφών στο Μαρόκο
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025 | 16:09

Η γαλλική Safran επενδύει σε εργοστάσια κινητήρων αεροσκαφών στο Μαρόκο

Την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του συγκροτήματος κήρυξε νωρίτερα σήμερα ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ'

Σύνταξη
Ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, κήρυξε νωρίτερα σήμερα την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή μεγάλου βιομηχανικού συγκροτήματος κινητήρων αεροσκαφών του γαλλικού κατασκευαστή κινητήρων αεροσκαφών και αεροδιαστημικής Safran στην περιοχή Νουασέρ του Μαρόκου, ένα πρότζεκτ που εδραιώνει τη θέση της χώρας ως διεθνούς στρατηγικού κόμβου (hub) της αεροναυπηγικής βιομηχανίας.

O όμιλος Safran «δεν παράγει στο Μαρόκο, παράγει από κοινού με το Μαρόκο», δήλωσε ο πρόεδρος ΔΣ της πολυεθνικής, Ρος Μακίνες, αποτυπώνοντας έτσι το μέγεθος και τη βαρύτητα των γαλλομαροκινών οικονομικών και βιομηχανικών σχέσεων.

Επισημαίνεται ότι ο όμιλος, παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή κινητήρων αεροσκαφών για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων και τρίτος κατασκευαστής αεροναυπηγικής σε τομείς εκτός των αεροσκαφών, δραστηριοποιείται στο Μαρόκο εδώ και 25 χρόνια.

Τα ηγετικά στελέχη του ομίλου υπογράμμισαν την καθοριστική συμβολή του βασιλιά του Μαρόκου, ο οποίος συνοδευόταν από τον γιο του και διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Μουλάι Ελ Χασάν, στη μεγάλη άνθιση που γνωρίζει ο τομέας στη χώρα τα τελευταία χρόνια, χάρη στο όραμα και τις πρωτοβουλίες για τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον και έργα μεγάλης κλίμακας, όπως το συγκεκριμένο συγκρότημα, το οποίο θα ενταχθεί σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αεροναυπηγικής βιομηχανίας στην ελεύθερη βιομηχανική ζώνη Midparc, στα νότια όρια της Καζαμπλάνκα, και θα περιλαμβάνει ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης και δοκιμής κινητήρων και μια μονάδα συντήρησης και επισκευής κινητήρων αεροσκαφών νέας γενιάς LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion).

Πέρα από σημαντική επένδυση, το πρότζεκτ αυτό ενισχύει την εταιρική σχέση μεταξύ Safran και Μαρόκου και καταδεικνύει τη σταθερή βούληση του βασιλιά να κατακτά η χώρα διαρκώς υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας. Χάρη σε αυτές τις φιλόδοξες στρατηγικές, δήλωσε ο μαροκινός υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, Ριάντ Μεζούρ, το Μαρόκο κατάφερε να αποκτήσει μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια μια αεροναυπηγική βιομηχανία διεθνών προδιαγραφών και να θεωρείται βασικός επενδυτικός προορισμός στον τομέα, με εξαγωγικό κύκλο εργασιών άνω των 2,5 δισ. ευρώ για το 2024 (από 95 εκατ. ευρώ το 2004), έχοντας προσελκύσει σήμερα πάνω από 150 παίκτες, εκ των οποίων μερικοί από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

«Αποτελεί τη βιτρίνα της εθνικής μας βιομηχανικής τεχνογνωσίας», πρόσθεσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι η μονάδα συντήρησης και επισκευής, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, θα συντηρεί έως 150 κινητήρες/έτος, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει 600 άμεσες θέσεις εργασίας ως το 2030.

Η δε μονάδα συναρμολόγησης και δοκιμών για κινητήρες τύπου LEAP-1A –πρόκειται για τους κινητήρες των αεροσκαφών Airbus A320 Neo- δυναμικής 350 κινητήρων/έτος, θα δημιουργήσει 300 θέσεις εργασίας ως το 2029, ενώ θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής για τον συγκεκριμένο κινητήρα στον κόσμο, κάτι που αναμένεται να λειτουργήσει ως επενδυτικός μαγνήτης για εταιρείες εξοπλισμού. Υπογράμμισε, τέλος, ότι οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί ο εν λόγω τομέας, είναι βιώσιμες και υψηλής ειδίκευσης.

Ο πρόεδρος ΔΣ της Safran, επεσήμανε τη σημασία της παρουσίας του βασιλιά στην τελετή παρουσίασης του έργου για την εταιρεία, δηλωτική, όπως είπε, του ενδιαφέροντος που προσδίδει στην ανάπτυξη της χώρας, με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, προσθέτοντας ότι ο όμιλος Safran «δεσμεύεται, μαζί με το Μαρόκο, υπέρ της ανάπτυξης και της οικονομικής επιτάχυνσης του μαροκινού τομέα αεροναυπηγικής».

Ο δε γενικός διευθυντής του ομίλου, Ολιβιέ Αντριές, υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή, καθώς η χώρα «διαθέτει ταλέντα, σύγχρονες υποδομές και σταθερό μακροοικονομικό πλαίσιο», κυρίως, όμως λόγω της «εμπιστοσύνης που μας εμπνέει η δυναμική που έχει δημιουργήσει ο βασιλιάς για να γίνει το Μαρόκο μια ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα βιομηχανική πλατφόρμα», επισημαίνοντας ότι οι συνολικές επενδύσεις της Safran στο Μαρόκο ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ και δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στο ευρύτερο αεροναυπηγικό οικοσύστημα της χώρας.

Στο πλαίσιο της τελετής της οποίας προήδρευσε ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’, υπεγράφησαν τρεις συμβάσεις, μια συμφωνία που καθορίζει τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις, κράτους και εταιρείας, για την κατασκευή της μονάδας συναρμολόγησης και δοκιμών, ένα μνημόνιο συνεργασίας για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και μια σύμβαση για την εγκατάσταση της πιο πάνω μονάδας στην ελεύθερη βιομηχανική ζώνη Midparc.

Η τελετή έκλεισε με την αποκάλυψη στους παρευρισκόμενους του κινητήρα νέας γενιάς LEAP-1A και με ένα αναμνηστικό ενσταντανέ του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ με σπουδαστές στο Ινστιτούτο Επαγγελμάτων Αεροναυπηγικής (ΙΜΑ), με έδρα την ίδια περιοχή, οι οποίοι αναμένεται να στελεχώσουν το εργοστάσιο συντήρησης κινητήρων.

Stream newspaper
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
Γάζα: Η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» βρίσκει τους Παλαιστίνιους χωρίς στέγη και τροφή
Αγωνία 14.10.25

Χωρίς τροφή και στέγη η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» στη Γάζα - Καταγγελίες για βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές

Η Γάζα δεν βομβαρδίζεται αλλά ακόμα αγωνιά για τροφή και ανθρωπιστική βοήθεια - Πείνα και κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές καταγγέλλουν οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ
Ανοιχτό μικρόφωνο 14.10.25

«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ

Δεν ήταν σαφές από το ηχητικό αν οι δύο άνδρες αναφέρονταν στην Trump Organization ή σε κάποια επιχειρηματική συμφωνία που εμπλέκει τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25

Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο στη Βολιβία προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Τα θολά σημεία 14.10.25

Κήρυξαν την ειρήνη, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης από τη Σύνοδο

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση, δηλώνει η Ματσάδο
Κορίνα Ματσάδο 14.10.25

«Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία»

«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση», δηλώνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει να ανησυχεί για τη Χαμάς ο Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός
Γάζα 14.10.25

Συνεχίζει να ανησυχεί ο Μακρόν για τη Χαμάς

«Συνεχίζω να ανησυχώ» για τη Χαμάς, δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύνταξη
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός: Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο

Ο Κόντης βοήθησε τον Μπαλντίνι να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό σε πιο ομαλές συνθήκες και ο Ιταλός εισηγήθηκε πως τώρα δεν εξυπηρετεί σε κάτι νέα αλλαγή προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Το αίτημα 14.10.25

Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2
Μπάσκετ 14.10.25

BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2

ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, με στόχο να φτάσουν στη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
