Διπλωματική νίκη στον ΟΗΕ για το Μαρόκο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε κατά πλειοψηφία χτες, με το ψήφισμα 2797, την πρόταση του Μαρόκου για τη Δυτική Σαχάρα, η οποία προβλέπει αυτονομία υπό μαροκινή κυριαρχία. Πρόκειται για ψήφισμα που προωθήθηκε με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών και υιοθετήθηκε με 11 ψήφους υπέρ και καμία κατά.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, απηύθυνε διάγγελμα προς τον λαό της χώρας. Μίλησε για κομβικό σημείο για το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του «ανοίγει ένα νέο νικηφόρο κεφάλαιο» με στόχο να κλείσει οριστικά «μια τεχνητή διαμάχη» που μετράει πολλές δεκαετίες. «Θα μιλάμε πλέον για πριν και μετά την 31η Οκτωβρίου 2025», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να επισημάνει ότι η ημερομηνία αυτή θα αποτελεί ορόσημο για τη μετάβαση σε «ένα ενωμένο Μαρόκο, από την Ταγγέρη ως την Λαγκουίρα». Η δήλωση αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της διπλωματικής στρατηγικής που χάραξε και ακολουθεί το Ραμπάτ εδώ και χρόνια, με βάση τη διεθνή νομιμότητα, τη διεύρυνση της διεθνούς στήριξης προς την πρόταση αυτονομίας και την εδραίωση της ανάπτυξης στις νότιες επαρχίες.

Ο ηγέτης της βορειοαφρικανικής χώρας τόνισε ότι «τα δύο τρίτα των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν πλέον ότι η μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία στην περιοχή είναι η μόνη ρεαλιστική και αξιόπιστη βάση» για την επίτευξη πολιτικής λύσης, ενώ υπογράμμισε και την αυξανόμενη οικονομική αναγνώριση της μαροκινής Σαχάρας από δυνάμεις που υποστηρίζουν τις επενδύσεις και το εμπόριο στην περιοχή, αναφέροντας ενδεικτικά τις ΗΠΑ, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία, Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της χώρας που αποσκοπεί στη μετατροπή της συγκεκριμένης περιοχής σε «πόλο ανάπτυξης και σταθερότητας» στη ζώνη του Σαχέλ, επαναπροσδιορίζοντας έτσι τη Σαχάρα ως χώρο περιφερειακής ολοκλήρωσης και όχι πλέον ως ζώνη έντασης.

Το Μαρόκο, δήλωσε ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’, θα προχωρήσει σε επικαιροποίηση και αναλυτική διατύπωση της πρότασής του για αυτονομία πριν την υποβάλει στον ΟΗΕ, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητας του σχεδίου, που έχει πλέον γίνει, σύμφωνα με το Ραμπάτ, «η μόνη βάση για διαπραγματεύσεις» για βιώσιμη διευθέτηση του ζητήματος, ενώ χαιρέτισε τις «εποικοδομητικές προσπάθειες» πολλών εταίρων, ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ,, της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ισπανίας και της Ρωσίας, καθώς και τη σταθερή στήριξη πολλών αραβικών και αφρικανικών χωρών.

Σε περιφερειακό επίπεδο, ο μαροκινός ηγέτης επανέλαβε την έκκλησή του για «ειλικρινή αδελφικό διάλογο» με τον πρόεδρο της Αλγερίας, Αμπντελμαζίντ Τεμπούν, με σκοπό τη δημιουργία «νέων σχέσεων, βασισμένων στην εμπιστοσύνη και την καλή γειτονία», ενώ στάθηκε και στην αναβίωση της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ, τονίζοντας την ανάγκη οικοδόμησης μιας περιοχής βασισμένης στη συνεργασία και τη συμπληρωματικότητα.

Τέλος, χαιρετίζοντας την πρόοδο που σημειώθηκε, υπενθύμισε ότι το Μαρόκο «δεν επιδιώκει ούτε νικητές ούτε ηττημένους» και ότι υποστηρίζει μια λύση που να επιτρέπει σε όλα τα μέρη να «διασώσουν το κύρος τους».

Πενήντα χρόνια μετά την Πράσινη Πορεία, την ειρηνική πορεία χιλιάδων Μαροκινών για την ανακατάληψη των εδαφών της Δυτικής Σαχάρας, η ομιλία του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ δίνει την ιστορική και συμβολική διάσταση της κυριαρχίας του Μαρόκου στη Σαχάρα. Πρόκειται, σύμφωνα με αρκετούς παρατηρητές, για ένα νέο κεφάλαιο στη μαροκινή διπλωματία, που συνδυάζει πολιτική νομιμότητα και διεθνή αναγνώριση μέσα από μια οπτική περιφερειακής σταθερότητας.