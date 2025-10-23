Μαρόκο: Βασιλική υποδοχή για την εθνική ομάδα Κ20 (pics)

Θριαμβευτική υποδοχή επιφύλαξαν χτες, Τετάρτη, οι Μαροκινοί στους νεαρούς παγκόσμιους πρωταθλητές της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου Κ20 της χώρας. Η πρωτεύουσα Ραμπάτ ντύθηκε πράσινη και κόκκινη και ο λαός βγήκε στους δρόμους με σημαίες, πανηγυρίζοντας, περιμένοντας να αποθεώσουν τα παιδιά που κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ Κ20.

Με εντολή του βασιλιά της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, ο πρίγκιπας Μουλάι Χασάν προήδρευσε χτες στα ανάκτορα του Ραμπάτ τελετής που παρέθεσε ο βασιλιάς προς τιμήν των μελών εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου Κ-20, η οποία επέστρεψε φέρνοντας στη χώρα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην κατηγορία τους.

Παρόντες στην τελετή και ο πρόεδρος της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και υπουργός Προϋπολογισμού, Φουζί Λεκζαά, ο προπονητής, Μοχάμεντ Ουαχμπί, και τα μέλη του εθνικού συγκροτήματος, οι οποίοι, αφού χαιρέτισαν τον πρίγκιπα διάδοχο, έβγαλαν ομαδική αναμνηστική φωτογραφία μαζί του, πριν περάσουν στην επίσημη αίθουσα δεξιώσεων όπου τους προσφέρθηκε τσάι, με το παραδοσιακό μαροκινό τελετουργικό.

Η συγκεκριμένη δεξίωση εκλαμβάνεται ως μια ακόμη απόδειξη της ευμένειας του ηγέτη της χώρας προς τους νέους, τους οποίους στηρίζει σταθερά με σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και την ευημερία τους μέσω του αθλητισμού, γενικότερα, και του ποδοσφαίρου, ειδικότερα.

Η ιστορική επιτυχία της εθνικής ομάδας Κ20 του Μαρόκου, είναι η πρώτη στην κατηγορία αυτή στην ιστορία του αραβικού ποδοσφαίρου και οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, και στο όραμα του βασιλιά για το ποδόσφαιρο, μέσα από δράσεις για την κατάκτηση των υψηλότερων διεθνών προτύπων στον τομέα της εθνικής αθλητικής εκπαίδευσης, όπως η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Mohammed VI, πραγματικό λίκνο ταλέντων της μαροκινής νεολαίας.