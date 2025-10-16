Μουντιάλ Κ20: Aργεντινή και Μαρόκο για την κορυφή του κόσμου (vid)

Μαρόκο και Αργεντινή θα παλέψουν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Κ20 την Κυριακή (20/10, 02:00 ώρα Ελλάδας) στο Σαντιάγκο της Χιλής, σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται ένταση και συγκινήσεις

Δύο ομάδες με διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα, αλλά με το ίδιο πάθος για την νίκη, θα διεκδικήσουν τον τίτλο στη διοργάνωση των αυριανών αστέρων.

Το Μαρόκο έγραψε ιστορία

Το Μαρόκο συνεχίζει να ζει το όνειρό του.Η ομάδα του Σαΐντ Σαμπάρ απέκλεισε τη Γαλλία στα πέναλτι (5-4, 1-1 στην κανονική διάρκεια) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Μουντιάλ Κ20.

🚨🇫🇷 DJYLIAN N’GUESSAN HAS MISSED HIS OENALTY FOR FRANCE IN THE PENALTY SHOOTOUT! MOROCCO ADVANCES TO THE FINAL OF THE U20 WORLD CUP! 🇲🇦🌟 pic.twitter.com/JrwXUMI218 — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 15, 2025

Η ομάδα του Μαρόκου έγινε μόλις η τρίτη αφρικανική χώρα που φτάνει τόσο μακριά, μετά τη Νιγηρία και τη Γκάνα. Πλέον, φιλοδοξούν να πετύχουν κάτι που καμία άλλη αφρικανική ομάδα δεν έχει καταφέρει σηκώνοντας το τρόπαιο.

Η Αργεντινή για την επιστροφή στην δόξα

Η Αργεντινή απέκλεισε την Κολομβία με 1-0 και προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια σε τελικό Μουντιάλ Κ20.

Το γκολ της νίκης σημείωσε ο Ματέο Σιλβέτι, με τον Λιονέλ Μέσι συνεχάρη τους νεαρούς διεθνείς.

Η «Αλμπισελέστε» έχει ήδη 6 κατακτήσεις στο θεσμό και θέλει να προσθέσει την έβδομη, συνεχίζοντας την παράδοση του αργεντίνικου ποδοσφαίρου στις μικρές ηλικίες.