Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
21.08.2025 | 13:48
Φωτιά κοντά στην Πάτρα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Αδιανόητες εικόνες από τα επεισόδια στην Αργεντινή: Αιμόφυρτοι οπαδοί τρέχουν γυμνοί για να γλιτώσουν (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 21 Αυγούστου 2025 | 14:40

Αδιανόητες εικόνες από τα επεισόδια στην Αργεντινή: Αιμόφυρτοι οπαδοί τρέχουν γυμνοί για να γλιτώσουν (pics, vids)

Οι εικόνες που συνεχίζουν να έρχονται από την Αργεντινή και τα επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε - Ουνιβερσιδάδ είναι τραγικές...

Σοκ -κατά το ελάχιστο- προκαλούν οι εικόνες που συνεχίζουν να διαρρέουν στα social media, από τα αιματηρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα της φάσης των «16» του Copa Sudamericana ανάμεσα σε Ιντεπεντιέντε και Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε. Το ματς διεκόπη όταν σύμφωνα με τα αργεντίνικα ΜΜΕ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας άρχισαν να πετούν αντικείμενα και να προκαλούν ζημιές στο γήπεδο, με αποτέλεσμα η κατάσταση γρήγορα να ξεφύγει.

Οι συμπλοκές που ξεκίνησαν -σύμφωνα με αναφορές- από μια κλεμμένη από τους Χιλιανούς σημαία της Ιντεπεντιέντε, περιελάμβαναν ρίψεις πετρών, ξύλων, καθισμάτων, ενώ γρήγορα ξεκίνησε και «πόλεμος» σώμα με σώμα. Όπως φαίνεται και από τα αδιανόητα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται συνεχώς τις τελευταίες ώρες, επικράτησε το απόλυτο χάος.

Οπαδοί φαίνονται στο έδαφος αναίσθητοι, άλλοι αιμόφυρτοι, άλλοι τρέχουν να γλιτώσουν γυμνοί, όταν οι αντίπαλοι τους ανάγκασαν να βγάλουν τα ρούχα τους υπό την απειλή αυτοσχέδιων όπλων, ενώ σε ένα από τα βίντεο που έγιναν viral, οπαδός φαίνεται να βουτάει στο κενό από τις εξέδρες για να γλιτώσει και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχικές εκτιμήσεις και αναφορές πάντως κάνουν λόγο για θλιβερό απολογισμό τριών νεκρών, χωρίς ωστόσο ακόμη να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές. Οι έως τώρα επίσημες αναφορές πάντως κάνουν λόγο για άγνωστο αριθμό τραυματιών, πολλοί εκ των οποίων πάντως είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Άλλα πάλι ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι Αργεντίνοι οπαδοί προσπάθησαν να μπουν με «ντου» και στα αποδυτήρια της χιλιανής ομάδας ώστε να επιτεθούν σε παίκτες και προπονητικό επιτελείο, ενώ επίθεση είχε δεχθεί νωρίτερα και το πούλμαν που μετέφερε την Ουνιβερσιδάδ στο γήπεδο. Έως τώρα, οι Αρχές της πόλης έχουν προχωρήσεις σε πάνω από 300 συλλήψεις.

Τουρισμός
ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Στην αντεπίθεση ο Ραμπιό, καταγγέλλει τη Μαρσέιγ: «Σκηνοθετημένο σκηνικό»
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Στην αντεπίθεση ο Ραμπιό, καταγγέλλει τη Μαρσέιγ: «Σκηνοθετημένο σκηνικό»

Το επεισόδιο μεταξύ των Αντριέν Ραμπιό και Τζόναθαν Ρόου παίρνει διαστάσεις στη Γαλλία, με τον πρώτο να περνά στην αντεπίθεση και να κάνει λόγο για «σκηνοθετημένο σκηνικό», με στόχο να εκδιωχθεί από τη Μαρσέιγ.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ 21.08.25

Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Μύκονο ο CEO της Velocity - Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του
InView 21.08.25

Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ο Frank Caprio ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός - Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες

Σύνταξη
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

