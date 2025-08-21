Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Αιματηρός αποδείχθηκε ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε και την Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε στο πλαίσιο του Copa Sudamericana. Κι αυτό γιατί υπήρξαν μεγάλης έκτασης επεισόδια, με πληροφορίες από την Αργεντινή να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Η ένταση μεταξύ των οπαδών ξεκίνησε εξαιτίας ενός κλεμμένου πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε, οι οποίοι στη συνέχεια πέταξαν αντικείμενα στους αντιπάλους, ενώ προκάλεσαν και υλικές ζημιές στο γήπεδο της αναμέτρησης.

Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε μετά την εντολή για εκκένωση του σταδίου, όταν οι οπαδοί της Ιντεπεντιέντε βρήκαν την ευκαιρία να αντεπιτεθούν, προκαλώντας έτσι μεγάλης έκτασης επεισόδια τόσο εντός του γηπέδου, όσο και εκτός αυτού, με αποτέλεσμα το παιχνίδι -όπως ήταν λογικό- να διακοπεί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Δείτε σχετικά βίντεο και εικόνες από τα επεισόδια:

Un solo hincha de la U de Chile fue acorralado y atacado por una multitud de Independiente. La policía solo miraba. 😡 Esto no es fútbol, es violencia. #UdeChile #Independiente #CopaSudamericana #argentina #conmebol pic.twitter.com/LdDWzhF9dd — mundoxretro (@mundoxretro1) August 21, 2025

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The CONMEBOL Sudamericana match between Independiente and Universidad de Chile was suspended due to violent clashes between fans of the two teams: • Three deaths have been confirmed so far, and one fan is fighting for his life • Hundreds of fans injured… pic.twitter.com/ko1AreRWvf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 21, 2025

🇦🇷

🏟️Terribles incidentes en el estadio Libertadores de América: barras de Independiente atacaron a hinchas de la U. de Chile con bates y objetos contundentes durante la 🏆 #CopaSudamericana:

📊

3 fallecimientos

10 heridos graves

+300 detenidos

⚠️ Partido suspendido por Conmebol pic.twitter.com/r0Lt0WjY0s — Sonar 360 (@Sonar360) August 21, 2025

An adult fan of Independiente hits a young fan (kid) of Universidad de Chile during a fight at the CONMEBOL Sudamericana match. Horrible scenes. 😥pic.twitter.com/sJX1iX7CJK — Viralitity (@Viralitity) August 21, 2025