Νέο σοκαριστικό βίντεο από τα επεισόδια στην Αργεντινή: Οπαδός πέφτει στο κενό (vid)
Νέα βίντεο κάνουν την εμφάνισή τους από τα επεισόδια στην Αργεντινή, με ένα από αυτά να απεικονίζει έναν οπαδό να πέφτει στο κενό.
Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο στάδιο «Libertadores de América» στην Αργεντινή, κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε για το Copa Sudamericana. Η ένταση μεταξύ των οπαδών ξεκίνησε μετά από κλοπή πανό και ρίψη αντικειμένων, με αποτέλεσμα σοβαρά επεισόδια εντός και εκτός γηπέδου.
Τρεις οπαδοί έχασαν τη ζωή τους όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας, ενώ 12 τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Φιορίτο στην Αβεγιανέδα. Μάλιστα τον γύρο του κόσμου κάνει βίντεο με έναν από τους οπαδούς να βουτάει στο κενό από την εξέδρα για να γλιτώσει από την επίθεση των αντιπάλων. Οι πληροφορίες από την Αργεντινή αναφέρουν ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Το σοκαριστικό βίντεο:
video de 1 amigo en cancha, 1 muerte confirmada pic.twitter.com/onwnfzJz0X
— luqui (@elbotser) August 21, 2025
Η χιλιανή ομάδα Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως η προτεραιότητα είναι η κατάσταση των τραυματιών και πως τέτοια γεγονότα δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνουν σε στάδια ή χώρους εκδηλώσεων.
Ο αγώνας διεκόπη στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ βίντεο και εικόνες από τα επεισόδια δείχνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και την οργή των οπαδών.
