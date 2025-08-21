Πήρε θέση για τα επεισόδια ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε: «Δεν είχουμε καμία σχέση με αυτό – Να τιμωρηθεί η Ουνιβερσιτάντ»
Ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε, Νέστορ Γκριντέτι, αναφέρθηκε στα αιματηρά επεισόδια στην Αργεντινή.
Τον γύρο του κόσμου έχουν κάνει οι σκηνές με τα αιματηρά επεισόδια στην Αργεντινή, ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας.
Θέση για τα όσα συνέβησαν πήρε και ο πρόεδρος του αργεντίνικου συλλόγου, Νέστορ Γκριντέτι, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η ομάδα του δεν είχε καμία σχέση με όσα συνέβησαν και ότι εκείνοι που θα πρέπει να τιμωρηθούν είναι οι Χιλιανοί.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε, Νέστορ Γκριντέτι:
«Η Ιντεπεντιέντε δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Η αρχή του προβλήματος και η συνέχισή του είναι σαφής, με μόνο ένα κοινό. Υπάρχουν 90 κρατούμενοι που είναι υποστηρικτές της Ουνιβερσιτάντ.
Είναι προφανές. Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Ιντεπεντιέντε. Αν χρειαστεί να κατέβουμε στην Παραγουάη, θα το κάνουμε. Μια τιμωρία είναι κατάλληλη για τον χιλιανό σύλλογο και μια απαλλαγή από την ευθύνη για την Ιντεπεντιέντε».
