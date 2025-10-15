Ρεκόρ με 16 διαδοχικές νίκες για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μαρόκου

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ποδοσφαίρου του Μαρόκου, έχοντας στους πρωταγωνιστές τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, πέτυχε ένα ιστορικό για τη χώρα και μοναδικό στα ποδοσφαιρικά χρονικά κατόρθωμα, με 16 διαδοχικές νίκες, εκθρονίζοντας έτσι τις εθνικές ομάδες Ισπανίας και Γερμανίας, που κατείχαν τα προηγούμενα ρεκόρ με 15 συνεχόμενες νίκες το 2008-2009 και το 2010-2011, αντίστοιχα.

Η 16η κατά σειρά νίκη της εθνικής ομάδας του Μαρόκου ήρθε με την επικράτησή της, χτες, με 1-0 ενάντια στο Κονγκό, μια αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς το Μαρόκο είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ του 2026, αλλά με μεγάλη συμβολική σημασία πλέον, αφού αποτελεί απτή απόδειξη της άνθισης που γνωρίζει το άθλημα στη χώρα και της θέσης γοήτρου που απολαμβάνει πλέον στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή.

Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» ολοκλήρωσαν έτσι πανηγυρικά την προκριματική φάση στο εντυπωσιακό στάδιο Prince Moulay Abdellah στο Ραμπάτ, έχοντας πετύχει το σερί των 16 νικών σε αγώνες για την προκριματική φάση του Κύπελλο Εθνών Αφρικής και του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, αλλά και σε φιλικούς.

Αξιοσημείωτα, όμως, είναι και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που έφερε η ομάδα σε αυτή την εξαιρετική της πορεία προς το ρεκόρ νικών, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ουαλίντ Ρεγκραουί. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου, τα Λιοντάρια του Άτλαντα σημείωσαν 50 γκολ σε 16 αγώνες, άνω δηλαδή των 3 τερμάτων ανά αγώνα κατά μέσο όρο, ενώ δέχθηκαν μόνο 4. Ο τερματοφύλακάς τους, Γιασίν Μπουνού, κατάφερε να διατηρήσει την εστία του άθικτη 12 φορές, άλλη μια απόδειξη της ισχυρής άμυνας και της τακτικής της ομάδας σε όλες τις γραμμές.

Είναι σαφές ότι τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες αποτυπώνουν ένα ποιοτικό άλμα του μαροκινού ποδοσφαίρου, που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς και παράδειγμα προς μίμηση σε αραβικό και αφρικανικό επίπεδο.

Η επιτυχία αυτή αντικατοπτρίζει και το σταθερό επίπεδο της εθνικής ομάδας ως προς την τακτική, την πειθαρχία και την ικανότητα των παικτών να ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες σχολές ποδοσφαίρου σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες. Κάτι που εξηγεί και την πρόοδο του Μαρόκου στην τρέχουσα κατάταξη της FIFA, όπου πρόσφατα έφτασε στην 11η θέση παγκοσμίως, ενώ εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αφρικανική και αραβική κατάταξη.

Χάρη και στο πρόσφατο σερί νικών, λοιπόν, το Μαρόκο εδραιώνεται ως ένας ισχυρός αντίπαλος για τους ηπειρωτικούς και διεθνείς τίτλους, ανοίγοντας το δρόμο σε νέες γενιές ταλέντων για να συνεχίσουν να γράφουν την ιστορία του μαροκινού ποδοσφαίρου.