Γκολ από τον Ελ Κααμπί στο 5-0 του Μαρόκου επί του Νίγηρα (vid)
Το Μαρόκο διέλυσε τον Νίγηρα με 5-0, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα.
- «Δεν ζήτησα παρέμβαση, δεν ήμουν υποψήφιος» – Τι λέει ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για τη μαφία της Κρήτης
- «Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης
- Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
- Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Εγκαίνια στο νέο γήπεδο για το Μαρόκο, το οποίο είχε εύκολο έργο απέναντι στον Νίγηρα, επικρατώντας με 5-0 στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την αφρικανική ζώνη.
Ένας από τους πρωταγωνιστές των «κόκκινων» ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ξεκινώντας στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σκόραρε στο 51ο λεπτό της συνάντησης, μετά από ωραία κίνηση στην περιοχή και άψογο πλασέ, κάνοντας το 3-0 για την ομάδα του.
Δείτε το γκολ:
3-0, El Kaabi gets in on the action. 🇲🇦⚽#QuickWittedMGT #FutureMediaInitiative #Destination2morocco #DestinationMorocco2025 pic.twitter.com/1FWwj1iI67
— Lorenz Köhler (@Lorenz_KO) September 5, 2025
Για την ιστορία, οι Μαροκινοί προηγήθηκαν 2-0 με ισάριθμα γκολ με τον Σαϊμπαρί, ενώ ο Ιγκαμάνε έκανε το 4-0 και το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Ουναχί.
- Γιοβάνοβιτς: «Ήμασταν καταιγιστικοί, έχουμε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες»
- Γκολ από τον Ελ Κααμπί στο 5-0 του Μαρόκου επί του Νίγηρα (vid)
- Παυλίδης: «Να μην πέσουμε στην… παγίδα που πέφταμε στο παρελθόν»
- Ντεμπούτο Γκατούζο με πεντάρα για την Ιταλία (5-0) – Ξεκίνημα με νίκη για τη Γαλλία (2-0) – Δείτε τα γκολ
- Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά την 1η αγωνιστική (pic)
- Δανία – Σκωτία 0-0: «Γκέλα» των Σκανδιναβών και δώρο στην Ελλάδα!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις