Γκολ από τον Ελ Κααμπί στο 5-0 του Μαρόκου επί του Νίγηρα (vid)

Εγκαίνια στο νέο γήπεδο για το Μαρόκο, το οποίο είχε εύκολο έργο απέναντι στον Νίγηρα, επικρατώντας με 5-0 στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την αφρικανική ζώνη.

Ένας από τους πρωταγωνιστές των «κόκκινων» ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ξεκινώντας στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σκόραρε στο 51ο λεπτό της συνάντησης, μετά από ωραία κίνηση στην περιοχή και άψογο πλασέ, κάνοντας το 3-0 για την ομάδα του.

Δείτε το γκολ:

Για την ιστορία, οι Μαροκινοί προηγήθηκαν 2-0 με ισάριθμα γκολ με τον Σαϊμπαρί, ενώ ο Ιγκαμάνε έκανε το 4-0 και το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Ουναχί.