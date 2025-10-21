Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Δεν έτυχε, πέτυχε. Όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο του Μαρόκο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Μουντιάλ Κ20, μόνο τυχαία δεν είναι. Η ποδοσφαιρική «επανάσταση» στο Μαρόκο είναι γεγονός εξελίσσοντας την χώρα της βορειοδυτικής Αφρικής σε παγκόσμια δύναμη.

Η παρέα των Ζαμπίρι και Μάμα που είναι δεδομένο πως θα μας απασχολήσουν έντονα (και) τα επόμενα χρόνια έκανε τους πάντες στα γήπεδα της Χιλής να αναγνωρίσουν πλήρως αυτό που εδώ και καιρό «φώναζε» με τις επιτυχίες του το Μαρόκο.

Το ποδόσφαιρο στη χώρα έχει μπει στην «πρώτη γραμμή» και αυτό φαίνεται από τις τιτάνιες επενδύσεις που έχουν γίνει με την κατασκευή υπερσύγχρονων σταδίων και την επένδυση στην «παραγωγή» παικτών που δεν έχουν ως «βάση» μόνο την Ευρώπη και τις ομάδες που αγωνίζονται, είτε από τις Ακαδημίες τους, είτε μεγαλύτεροι, αλλά το ίδιο το Μαρόκο.

Το βίντεο από το Μαρόκο – Αργεντινή στο Μουντιάλ

Começou ganhando um grupo com Brasil, Espanha e México, terminou batendo um bicho-papão da categoria como a Argentina. Fantástico o primeiro título mundial sub-20 do Marrocos.pic.twitter.com/oO8S2kwQad — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) October 20, 2025



Μια ιστορία που ξεκινάει χρόνια πίσω για την αλλαγή του status αρχικά στο Αφρικανικό ποδόσφαιρο και στην συνέχεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Μαρόκο που βρίσκεται από πλευράς δυναμικής στην κορυφή της Αφρικής, κάτι όμως που δεν του αρκεί. Το επερχόμενο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που φιλοξενεί, ως μια πρόβα τζενεράλε για την μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου

Παγκοσμίως, το Μουντιάλ του 2030 που συνδιοργανώνει με Ισπανία και Πορτογαλία, είναι μια ακόμη ευκαιρία να δείξει και να αποδείξει τα άλματα που έχει κάνει σε όλους τους τομείς. Τα νέα γήπεδα ανά την χώρα που έχουν δημιουργηθεί, από το «στολίδι» του Ραμπάτ (Prince Moulay Abdellah Stadium) έως τις Καζαμπλάνκα, Ταγγέρη, Αγκαντίρ, Μαρακές, θα ανοίξουν τις πόρτες τους για τον κόσμο με την φιλοδοξία πως η γενιά του «δικού μας» Αγιούμπ Ελ Καμπί, του Χακίμι, του Νεσίρι θα μπορέσει να κατακτήσει την διοργάνωση και να πάει με… αέρα στα γήπεδα της Αμερικής το καλοκαίρι που έρχεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Βάζοντας ψηλά τον πήχη μετά τα όσα σπουδαία έχει επιτύχει το Μαρόκο σε διεθνές επίπεδο καθώς μην ξεχνάμε πως στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο εξέπληξε τους πάντες με την τρομερή πορεία του έως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Σεμνά και ταπεινά το Μαρόκο έχει ήδη καταφέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο εκμεταλλευόμενο απόλυτα την τρομερή πορεία του 2022 στα γήπεδα του Κατάρ. Το 2024, η ολυμπιακή ομάδα του Μαρόκου εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της στη Γαλλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Αγώνες του Παρισιού, πίσω από την Ισπανία και την οικοδέσποινα Γαλλία και τώρα τα «μωρά» του κατέκτησαν τον κόσμο στο Μουντιάλ Κ20. Και όλοι στο Μαρόκο βλέπουν, εκτός από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται στα γήπεδα τους (21/12/25-18/1/26) το Μουντιάλ του 2030. Με τα παιδιά που έκαναν όλο τον κόσμο να τα χειροκροτήσει στα γήπεδα της Χιλής να είναι ουσιαστικά αυτά που θα πλαισιώσουν σε σημαντικό βαθμό την εθνική που θα παίξει.

Το ποδόσφαιρο άλλωστε στο Μαρόκο μπήκε στρατηγικά σε πρώτο πλάνο από τον ίδιο τον Βασιλιά Μοχάμεντ IV. «Στη χώρα μου, το Βασίλειο του Μαρόκου, έχω καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καταστήσω το ποδόσφαιρο μοχλό επιτυχίας και βιώσιμης ανθρώπινης ανάπτυξης» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να προχωράει σε μια σημαντική μεταρρύθμιση με ένα οργανωμένο σχέδιο της πολιτείας για νέους και νέες σε όλη την χώρα. Σε κάθε πόλη υπάρχουν ακαδημίες, προπονητικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ δίνονται σημαντικά τροφεία σε αγόρια και κορίτσια, προκειμένου να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Και κάπως έτσι αυτή την στιγμή υπολογίζεται πως πάνω από 700 Μαροκινοί ποδοσφαιριστές παίζουν σε σημαντικές ομάδες του εξωτερικού.

Στόχος δεν είναι μόνο η επιτυχίες των εθνικών ομάδων, όπως έρχονται απλόχερα τα τελευταία χρόνια. Αλλά και η ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα μέσω και του αθλητισμού με το Μαρόκο να υιοθετεί ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, που προσελκύει νέες ξένες επενδύσεις και δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίες. Ταυτόχρονα, παραδοσιακά συγκριτικά πλεονεκτήματά του όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, οι μεταφορές, και οι κατασκευές, ενισχύονται δυναμικά μέσα από την ποδοσφαιρική «επανάσταση».

Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το 2024, οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκαν κατά 56%! 280.000 νέες θέσεις εργασίας σε έναν χρόνο, σημαντική μείωση της ανεργίας, δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες ξένες και δημόσιες επενδύσεις, απόρροια μιας στρατηγικής στόχευσης της χώρας στην «στρογγυλή θεά» με φόντο (και) το Μουντιάλ του 2030 που θα φιλοξενήσει μαζί με Ισπανία και Πορτογαλία.