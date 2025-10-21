sports betsson
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
21 Οκτωβρίου 2025 | 15:15

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Δεν έτυχε, πέτυχε. Όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο του Μαρόκο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Μουντιάλ Κ20, μόνο τυχαία δεν είναι. Η ποδοσφαιρική «επανάσταση» στο Μαρόκο είναι γεγονός εξελίσσοντας την χώρα της βορειοδυτικής Αφρικής σε παγκόσμια δύναμη.

Η παρέα των Ζαμπίρι και Μάμα που είναι δεδομένο πως θα μας απασχολήσουν έντονα (και) τα επόμενα χρόνια έκανε τους πάντες στα γήπεδα της Χιλής να αναγνωρίσουν πλήρως αυτό που εδώ και καιρό «φώναζε» με τις επιτυχίες του το Μαρόκο.

Το ποδόσφαιρο στη χώρα έχει μπει στην «πρώτη γραμμή» και αυτό φαίνεται από τις τιτάνιες επενδύσεις που έχουν γίνει με την κατασκευή υπερσύγχρονων σταδίων και την επένδυση στην «παραγωγή» παικτών που δεν έχουν ως «βάση» μόνο την Ευρώπη και τις ομάδες που αγωνίζονται, είτε από τις Ακαδημίες τους, είτε μεγαλύτεροι, αλλά το ίδιο το Μαρόκο.

Το βίντεο από το Μαρόκο – Αργεντινή στο Μουντιάλ


Μια ιστορία που ξεκινάει χρόνια πίσω για την αλλαγή του status αρχικά στο Αφρικανικό ποδόσφαιρο και στην συνέχεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Μαρόκο που βρίσκεται από πλευράς δυναμικής στην κορυφή της Αφρικής, κάτι όμως που δεν του αρκεί. Το επερχόμενο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που φιλοξενεί, ως μια πρόβα τζενεράλε για την μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου

Παγκοσμίως, το Μουντιάλ του 2030 που συνδιοργανώνει με Ισπανία και Πορτογαλία, είναι μια ακόμη ευκαιρία να δείξει και να αποδείξει τα άλματα που έχει κάνει σε όλους τους τομείς. Τα νέα γήπεδα ανά την χώρα που έχουν δημιουργηθεί, από το «στολίδι» του Ραμπάτ (Prince Moulay Abdellah Stadium) έως τις Καζαμπλάνκα, Ταγγέρη, Αγκαντίρ, Μαρακές, θα ανοίξουν τις πόρτες τους για τον κόσμο με την φιλοδοξία πως η γενιά του «δικού μας» Αγιούμπ Ελ Καμπί, του Χακίμι, του Νεσίρι θα μπορέσει να κατακτήσει την διοργάνωση και να πάει με… αέρα στα γήπεδα της Αμερικής το καλοκαίρι που έρχεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Βάζοντας ψηλά τον πήχη μετά τα όσα σπουδαία έχει επιτύχει το Μαρόκο σε διεθνές επίπεδο καθώς μην ξεχνάμε πως στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο εξέπληξε τους πάντες με την τρομερή πορεία του έως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Σεμνά και ταπεινά το Μαρόκο έχει ήδη καταφέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο εκμεταλλευόμενο απόλυτα την τρομερή πορεία του 2022 στα γήπεδα του Κατάρ. Το 2024, η ολυμπιακή ομάδα του Μαρόκου εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της στη Γαλλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Αγώνες του Παρισιού, πίσω από την Ισπανία και την οικοδέσποινα Γαλλία και τώρα τα «μωρά» του κατέκτησαν τον κόσμο στο Μουντιάλ Κ20. Και όλοι στο Μαρόκο βλέπουν, εκτός από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται στα γήπεδα τους (21/12/25-18/1/26) το Μουντιάλ του 2030. Με τα παιδιά που έκαναν όλο τον κόσμο να τα χειροκροτήσει στα γήπεδα της Χιλής να είναι ουσιαστικά αυτά που θα πλαισιώσουν σε σημαντικό βαθμό την εθνική που θα παίξει.

Το ποδόσφαιρο άλλωστε στο Μαρόκο μπήκε στρατηγικά σε πρώτο πλάνο από τον ίδιο τον Βασιλιά Μοχάμεντ IV. «Στη χώρα μου, το Βασίλειο του Μαρόκου, έχω καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καταστήσω το ποδόσφαιρο μοχλό επιτυχίας και βιώσιμης ανθρώπινης ανάπτυξης» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να προχωράει σε μια σημαντική μεταρρύθμιση με ένα οργανωμένο σχέδιο της πολιτείας για νέους και νέες σε όλη την χώρα. Σε κάθε πόλη υπάρχουν ακαδημίες, προπονητικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ δίνονται σημαντικά τροφεία σε αγόρια και κορίτσια, προκειμένου να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Και κάπως έτσι αυτή την στιγμή υπολογίζεται πως πάνω από 700 Μαροκινοί ποδοσφαιριστές παίζουν σε σημαντικές ομάδες του εξωτερικού.

Στόχος δεν είναι μόνο η επιτυχίες των εθνικών ομάδων, όπως έρχονται απλόχερα τα τελευταία χρόνια. Αλλά και η ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα μέσω και του αθλητισμού με το Μαρόκο να υιοθετεί ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, που προσελκύει νέες ξένες επενδύσεις και δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίες. Ταυτόχρονα, παραδοσιακά συγκριτικά πλεονεκτήματά του όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, οι μεταφορές, και οι κατασκευές, ενισχύονται δυναμικά μέσα από την ποδοσφαιρική «επανάσταση».

Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το 2024, οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκαν κατά 56%! 280.000 νέες θέσεις εργασίας σε έναν χρόνο, σημαντική μείωση της ανεργίας, δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες ξένες και δημόσιες επενδύσεις, απόρροια μιας στρατηγικής στόχευσης της χώρας στην «στρογγυλή θεά» με φόντο (και) το Μουντιάλ του 2030 που θα φιλοξενήσει μαζί με Ισπανία και Πορτογαλία.

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
On Field 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης

Η πρωταθλήτρια του Youth League 2025, Μπαρτσελόνα, νίκησε 3-0 τον πρωταθλητή του 2024 Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της σεζόν 2025-26.

Σύνταξη
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η εντολή του Μέντι
On Field 20.10.25

Η εντολή του Μέντι

Τι ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον μεγάλο αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
On Field 20.10.25

To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
On Field 20.10.25

O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών

Ο ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και όπως φάνηκε από τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Ηλυσιακό, η ομάδα της Κηφισιάς δεν έχει στόχο μόνο την παραμονή.

Σύνταξη
Ποιος την… Χάρι του
On Field 19.10.25

Ποιος την… Χάρι του

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έκανε εμφάνιση καριέρας στο Άνφιλντ και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19.10.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του
On Field 18.10.25

Ο Χάαλαντ βάζει γκολ και στον… ύπνο του

Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Σίτι, οδήγησε την ομάδα του στη νίκη και κόντρα στην Έβερτον, δημιουργώντας ένα φανταστικό σερί σκοραρίσματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 21.10.25

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ

Το ναυτιλιακό consortium του MIT με ιδρυτικά μέλη τις Capital Clean Energy Carriers Corp., HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, American Bureau of Shipping (ABS) και Delos Navigation LTD, εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για την ασφαλή πρόωση με πυρηνική ενέργεια των εμπορικών πλοίων

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης

Η πρωταθλήτρια του Youth League 2025, Μπαρτσελόνα, νίκησε 3-0 τον πρωταθλητή του 2024 Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της σεζόν 2025-26.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη

Μια ακόμη ηχηρή παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρας ο οποίος παίρνει θέση για την τροπολογία που περνάει η κυβέρνηση με το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 21.10.25

Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Ξεκάθαρη στάση κράτησε η Πολωνία προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, προτρέποντάς τον να μην εισέλθει στον εναέριο χώρο της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Αλλαγές οφείλουν να εφαρμόσουν τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την διαφάνεια στο μισθολογικό κομμάτι, μετά τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν για την πάταξη της ανισότητας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο λαός, η νεολαία και οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών κρατούν το θέμα ψηλά, αχρηστεύουν κάθε μηχανισμό συγκάλυψης που στήνει η κυβέρνηση τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια «υγειονομική ζώνη απέναντι στον εχθρό - λαό»

Σύνταξη
ΔΟΕ: Καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό – «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
Ελλάδα 21.10.25

Η ΔΟΕ καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό - «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταγγέλλει ότι Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου χτύπησε εκπαιδευτικό, κάνοντας μνεία και σε άλλα περιστατικά που εγείρουν ανησυχία

Σύνταξη
«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του
Σκάνδαλο 21.10.25

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Το Μπάκιγχαμ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν και την Τζουφρέ με τον βρετανικό Τύπο να θέτει ερωτήματα και να απαιτεί απαντήσεις

Σύνταξη
