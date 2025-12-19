Μαρόκο: Πρόγραμμα αποκατάστασης για τις πληγείσες περιοχές

Η μαροκινή κυβέρνηση δρομολόγησε πρόγραμμα ευρείας αποκατάστασης των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της προηγούμενης Κυριακής στην πόλη Σάφι, μια από τις παλαιότερες πόλειες της χώρας, στα παράλια του Ατλαντικού ωκεανού.

Το πρόγραμμα δρομολογήθηκε με μέριμνα του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, και αποτελεί, σύμφωνα με τον διεθνή τύπο, απτή απόδειξη της προτεραιότητας που δίνεται στην άμεση υποστήριξη και βοήθεια προς τους πληγέντες.

Οι πλημμύρες προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις, πρωτοφανείς για την περιοχή, βροχοπτώσεις και είχαν ως συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων ζωών και υλικές ζημιές σε κατοικίες, εγκαταστάσεις και βασικές υποδομές.

Πρόκειται για ολοκληρωμένη δράση, όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο τύπου του γραφείου του πρωθυπουργού της χώρας, η οποία βασίζεται σε μια δέσμη μέτρων κατεπείγοντος χαρακτήρα, σχεδιασμένων να διασφαλίσουν ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του πληγέντος πληθυσμού και μετριασμό των καταστροφικών επιπτώσεων.

Περιλαμβάνουν την παροχή έκτακτης βοήθειας σε οικογένειες που έχουν χάσει τα υπάρχοντά τους, την αποκατάσταση των κατεστραμμένων σπιτιών με έξοδα του κράτους, καθώς και την αποκατάσταση και ανοικοδόμηση κατεστραμμένων εμπορικών καταστημάτων, με παράλληλη στήριξη στους ιδιοκτήτες τους, «κατ’εφαρμογή των βασιλικών κατευθυντηρίων γραμμών που αποσκοπούν στην προστασία της αξιοπρέπειας των πολιτών, τη διασφάλιση των συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας».

Μέτρα και δράσεις

Στο ίδιο δελτίο τύπου διευκρίνιζεται ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και υλικοτεχνικοί πόροι, με παράλληλη ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων, έτσι ώστε οι τοπικές αρχές να υλοποιήσουν το συντομότερο δυνατό τα προγραμματισμένα μέτρα και δράσεις και να διασφαλιστεί η ορθή προοδευτική εκτέλεση των αξόνων δράσης.

Τέλος, το ανακοινωθέν στέκεται στο πνεύμα δέσμευσης και ευθύνης που επέδειξε για μια ακόμη φορά ο βασιλιάς της χώρας ως προς τη διαχείριση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και τη μέριμνα για άμεση ανακούφιση των πολιτών, με φυσική παρουσία και διάλογο στο πεδίο για την αμεσότερη κάλυψη των βασικών αναγκών τους, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αλληλεγγύης για τη διασφάλιση βιώσιμης αποκατάστασης και την ενίσχυση της πρόληψης μελλοντικών κινδύνων.