19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
Μαρόκο: Πρόγραμμα αποκατάστασης για τις πληγείσες περιοχές
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025 | 17:57

Μαρόκο: Πρόγραμμα αποκατάστασης για τις πληγείσες περιοχές

Με πρωτοβουλία του βασιλιά στο Μαρόκο, Μοχάμεντ ΣΤ’, δρομολογήθηκε πρόγραμμα αποκατάστασης για τις πληγείσες, από τις πρόσφατες πλημμύρες, περιοχές.

Ηρεμία στις γιορτές: Πώς να διαχειριστείτε τα συναισθηματικά ups and downs

Ηρεμία στις γιορτές: Πώς να διαχειριστείτε τα συναισθηματικά ups and downs

Spotlight

Η μαροκινή κυβέρνηση δρομολόγησε πρόγραμμα ευρείας αποκατάστασης των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της προηγούμενης Κυριακής στην πόλη Σάφι, μια από τις παλαιότερες πόλειες της χώρας, στα παράλια του Ατλαντικού ωκεανού.

Το πρόγραμμα δρομολογήθηκε με μέριμνα του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, και αποτελεί, σύμφωνα με τον διεθνή τύπο, απτή απόδειξη της προτεραιότητας που δίνεται στην άμεση υποστήριξη και βοήθεια προς τους πληγέντες.

Οι πλημμύρες προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις, πρωτοφανείς για την περιοχή, βροχοπτώσεις και είχαν ως συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων ζωών και υλικές ζημιές σε κατοικίες, εγκαταστάσεις και βασικές υποδομές.

Πρόκειται για ολοκληρωμένη δράση, όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο τύπου του γραφείου του πρωθυπουργού της χώρας, η οποία βασίζεται σε μια δέσμη μέτρων κατεπείγοντος χαρακτήρα, σχεδιασμένων να διασφαλίσουν ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του πληγέντος πληθυσμού και μετριασμό των καταστροφικών επιπτώσεων.

Περιλαμβάνουν την παροχή έκτακτης βοήθειας σε οικογένειες που έχουν χάσει τα υπάρχοντά τους, την αποκατάσταση των κατεστραμμένων σπιτιών με έξοδα του κράτους, καθώς και την αποκατάσταση και ανοικοδόμηση κατεστραμμένων εμπορικών καταστημάτων, με παράλληλη στήριξη στους ιδιοκτήτες τους, «κατ’εφαρμογή των βασιλικών κατευθυντηρίων γραμμών που αποσκοπούν στην προστασία της αξιοπρέπειας των πολιτών, τη διασφάλιση των συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας».

Μέτρα και δράσεις

Στο ίδιο δελτίο τύπου διευκρίνιζεται ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και υλικοτεχνικοί πόροι, με παράλληλη ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων, έτσι ώστε οι τοπικές αρχές να υλοποιήσουν το συντομότερο δυνατό τα προγραμματισμένα μέτρα και δράσεις και να διασφαλιστεί η ορθή προοδευτική εκτέλεση των αξόνων δράσης.

Τέλος, το ανακοινωθέν στέκεται στο πνεύμα δέσμευσης και ευθύνης που επέδειξε για μια ακόμη φορά ο βασιλιάς της χώρας ως προς τη διαχείριση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και τη μέριμνα για άμεση ανακούφιση των πολιτών, με φυσική παρουσία και διάλογο στο πεδίο για την αμεσότερη κάλυψη των βασικών αναγκών τους, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αλληλεγγύης για τη διασφάλιση βιώσιμης αποκατάστασης και την ενίσχυση της πρόληψης μελλοντικών κινδύνων.

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη
Κόσμος 19.12.25

Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο, ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ – Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]
Δείτε βίντεο 19.12.25

Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ - Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]

Νότια της Κρήτης έγινε η επίθεση της Ουκρανίας στο τάνκερ που φαίνεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια
Κόσμος 19.12.25

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

«Ο κατηγορούμενος επανειλημμένα ναρκώνει και κακοποιεί σεξουαλικά τη σύζυγό του κρυφά στο συζυγικό σπίτι», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν
Κόσμος 19.12.25

«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν

Η ετήσια εκδήλωση του Πούτιν δίνει στους απλούς Ρώσους την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στον ηγέτη τους, με ερωτήματα που επικεντρώνονται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην οικονομία

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
«Εκεχειρία» 19.12.25

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πραγματοποιούνται εν μέσω σχεδόν καθημερινών παραβιάσεων από την πλευρά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία
ΗΠΑ 19.12.25

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε υπάρξει στενός φίλος του Έπσταϊν – χρησιμοποίησε την δημοσιοποίηση των αρχείων στην προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα έκανε πίσω 

Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»
Κόσμος 19.12.25

Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας – μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου στη Συρία σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή»

Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Καμπανάκι για Ευρώπη; 19.12.25

Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον

Τι μπορεί να πήγε στραβά ώστε οι ίδιοι οι πολίτες μιας υπερδύναμης να παράγουν μόνοι τους τρόφιμα, να εκπαιδεύονται να φτιάχνουν σπίτια, ακόμα και να εξασφαλίζουν οι ίδιοι πόσιμο νερό; Κάτι δεν πήγε καλά με τον Πόλεμο στη Φτώχεια στις ΗΠΑ.

«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας
Ελλάδα 19.12.25

«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας τονίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των χρημάτων, προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών.

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
Ελλάδα 19.12.25

Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή του Πειραιά με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

