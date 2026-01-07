Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το υλικό μελετήθηκε από διεθνή ερευνητική ομάδα, στο πλαίσιο του γαλλομαροκινού προγράμματος «Προϊστορία της Καζαμπλάνκα», και περιλαμβάνει ανθρώπινες γνάθους, δύο ενηλίκων και μίας παιδιού, οδοντικά ευρήματα και ευρήματα μετακρανιακού σκελετού, ενώ συνδυάζει αρχαϊκά χαρακτηριστικά που έχουν παρατηρηθεί στον Homo erectus με πιο σύγχρονα ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Η μαγνητοστρωματογραφική μελέτη, με πρωτοφανή ανάλυση για απολιθωματοφόρο θέση, επέτρεψε τη χρονολόγηση των ευρημάτων με εξαιρετική ακρίβεια. Οι αποθέσεις στην εν λόγω κοιλότητα επέτρεψαν καταγραφή υψηλής ανάλυσης της γεωμαγνητικής αντιστροφής Brunhes-Matuyama, η οποία χρονολογείται πριν από 773.000 χρόνια, δίνοντας έτσι μια από τις πλέον ακριβείς χρονολογήσεις για χώρο που έχει δώσει ανθρώπινα απολιθώματα.

Το σύνολο των ευρημάτων δίνει πληροφορίες για ανθρώπινους πληθυσμούς αυτής της κομβικής για την εξέλιξη του ανθρώπου περιόδου, πληθυσμούς για τους οποίους δε γνωρίζουμε ακόμη πολλά και οι οποίοι τοποθετούνται μεταξύ των πρώιμων μορφών του γένους Homo και των πιο πρόσφατων γενεαλογικών γραμμών.

Τα ευρήματα αυτά καλύπτουν ένα σημαντικό κενό στο αφρικανικό αρχείο απολιθωμάτων, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία, σύμφωνα με τα παλαιογενή δεδομένα, εντοπίζεται απόκλιση μεταξύ της αφρικανικής γενεαλογίας, που οδήγησε στον Homo sapiens, και των ευρασιατικών γενεαλογικών γραμμών, που οδήγησαν στην εμφάνιση των Νεάντερταλ και των Ντενίσοβαν. Τα απολιθώματα παρουσιάζουν έναν μοναδικό συνδυασμό πρωτόγονων και πιο εξελιγμένων χαρακτηριστικών, μαρτυρούντων την ύπαρξη ανθρώπινων πληθυσμών κοντά σε αυτή τη φάση απόκλισης.

Αποτελούν, δε, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του μαροκινού υπουργείου Πολιτισμού, μια ακόμα επιβεβαίωση του ιστορικού βάθους των αφρικανικών ριζών του είδους μας και του βασικού ρόλου της περιοχής της Βόρειας Αφρικής στα βασικά στάδια της εξέλιξης του ανθρώπου.