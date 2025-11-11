Μαρόκο: Συνάντηση παλατιού – πολιτικών αρχηγών για το ζήτημα αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ιδιαίτερου γραφείου του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, τρεις εκ των συμβούλων του (οι κ.κ. Φασί Φίχρι, Αζιμάν και Αλί Ελ Χίμα), συναντήθηκαν χτες, Δευτέρα, με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στα δύο σώματα της Βουλής της χώρας, παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα συνάντηση, με θέμα την επικαιροποίηση και αναλυτική διατύπωση του κειμένου του σχεδίου για αυτονομία υπό μαροκινή κυριαρχία στη Δυτική Σαχάρα, σύμφωνα με τις τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέφρασε ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’ σε διάγγελμά του προς τον μαροκινό λαό την προηγούμενη Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, μετά το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπέρ της κυριαρχίας του Μαρόκου στην περιοχή.

Στο ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης του ανώτατου άρχοντα της χώρας για εφαρμογή συμμετοχικής προσέγγισης και διευρυμένης διαβούλευσης όταν εγείρεται σημαντικό εθνικό ζήτημα. Οι βασιλικοί σύμβουλοι μετέφεραν στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων τη βούληση του βασιλιά να τους συμβουλευτεί για το κρίσιμο αυτό για τον μαροκινό λαό ζήτημα, καλώντας τους παράλληλα να υποβάλουν την οπτική και τις προτάσεις τους ως προς την αναλυτική διατύπωση του κειμένου της «Πρωτοβουλίας για Αυτονομία».

Υπενθυμίζεται ότι το ψήφισμα 2797 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει την πρωτοβουλία αυτονομίας υπό μαροκινή κυριαρχία ως ρεαλιστική και εφικτή λύση, στο πλαίσιο της εδαφικής ακεραιότητας και την εθνικής ενότητας του Μαρόκου, ως διαπραγματευτική βάση για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης αυτής της περιφερειακής σύγκρουσης.