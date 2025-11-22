Μαρόκο: Αμερικανοί επενδυτές διερευνούν το οικονομικό δυναμικό της Ντάχλα

Την Τετάρτη, αμερικανοί επενδυτές επισκέφθηκαν την πόλη Ντάχλα, στο νότιο Μαρόκο, για να διερευνήσουν το οικονομικό δυναμικό της περιοχής και να εντοπίσουν τους πλέον υποσχόμενους τομείς, σύμφωνα με ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου ΜΑΡ.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από επιχειρηματίες από την περιοχή Γκρέιτ Νεκ (Great Neck) της Νέας Υόρκης, ενημερώθηκαν για το επιχειρηματικό κλίμα, την ανάπτυξη υποδομών και τις προοπτικές διμερούς συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής συμφωνίας αδελφοποίησης μεταξύ των δύο πόλεων, Ντάχλα και Γκρέιτ Νεκ, με στόχο την ανάπτυξη οικονομικών εταιρικών σχέσεων και την εν γένει ενίσχυση της συνεργασίας τους μέσω μιας win-win προσέγγισης.

Σε δήλωση προς τον Τύπο, ο αμερικανός επενδυτής Λίορ Κοέν ανέφερε ότι σκοπός της αποστολής είναι η «ανάπτυξη κοινών πρότζεκτ και ο εντοπισμός νέων επενδυτικών ευκαιριών στην περιοχή», τονίζοντας ότι η αντιπροσωπεία ευελπιστεί να δημιουργήσει βιώσιμες οικονομικές σχέσεις με τους τοπικούς φορείς, ενώ ο Έντουιν Κοέν Αζαρκιάν, μέλος της αποστολής με ενδιαφέρον για επενδύσεις στον τομέα της υγείας, ανέφερε ότι το ευνοϊκό περιβάλλον που διαπίστωσε κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Ντάχλα, σε συνδυασμό με την αξιοσημείωτη οικονομική δυναμική της περιοχής, αποτέλεσαν κίνητρο για να επιστρέψει, ώστε να εξετάσει βαθύτερα τις επενδυτικές προοπτικές και να εντοπίσει τομείς με ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας σχετικά με τα οικονομικά πλεονεκτήματα της περιοχής, τα τρέχοντα έργα υποδομής και τις πολλά υποσχόμενες επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς.