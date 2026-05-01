Ο viral οπαδός της Γιουνάιτεντ… τραυματίστηκε στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός (pic)
Ο viral οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολούθησε από κοντά το Βαλένθια - Παναθηναϊκός, ωστόσο η βραδιά δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε, αφού κατέληξε στο νοσοκομείο!
Ο viral οπαδός της Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Άιλετ, γνωστός σε όλους ως ο τύπος που αρνείται να κουρευτεί μέχρ οι «Κόκκινοι Διάβολοι» να νικήσουν σε πέντε σερί αγώνες, βρέθηκε στη Roig Arena και παρακολούθησε από κοντά το Game 2 των playoffs της Euroleague ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα η βραδιά για τον ίδιο δεν εξελίχθηκε με το καλύτερο τρόπο… Συγκεκριμένα, ο φίλαθλος της αγγλικής ομάδας χτύπησε το πόδι του κατά τη διάρκεια του αγώνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τον ίδιο να κάνει μία ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όχι όπως περίμενα να εξελιχθεί η βραδιά, Ευτυχώς ήταν ένα διάστρεμμα».
Η ανάρτησή του
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
