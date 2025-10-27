«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Σε μια ιστορία που έχει γίνει viral στα social media, ο φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, γνωστός ως «United Strand», βρίσκεται μόλις δύο νίκες μακριά στην Premier League από το να κόψει τα μαλλιά του. Ο Φρανκ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα κόψει τα μαλλιά του μέχρι η αγαπημένη του ομάδα να πετύχει πέντε διαδοχικές νίκες, μια πρόκληση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» δείχνουν να βρίσκουν τα πατήματά τους το τελευταίο διάστημα, καθώς έχει σημειώσει τρεις διαδοχικές νίκες στη Premier League, κερδίζοντας τη Σάντερλαντ με 2-0, τη Λίβερπουλ με 2-1 στο «Άνφιλντ» και τη Μπράιτον με 4-2 στο «Όλντ Τράφορντ». Αυτές οι νίκες αποτελούν την πρώτη τριπλή συνεχή επιτυχία της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ, δίνοντας περισσότερες ελπίδες στον αφοσιωμένο οπαδό της Γιουνάιτεντ .

Οι επόμενες δύο αναμετρήσεις της Γιουνάιτεντ, εναντίον των Νότιγχαμ Φόρεστ και Τότεναμ, θα καθορίσουν αν ο Φρανκ θα καταφέρει επιτέλους να… ακούσει ξανά τον ήχο της κουρευτικής μηχανής, με τους ποδοσφαιρόφιλους να εκφράζουν τόσο τη στήριξή τους όσο και το χιούμορ τους για την κατάσταση που επικρατεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα τελευταία χρόνια.

Η ανάρτηση για τον ακούρευτο οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ