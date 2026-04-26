Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Ο υπουργός Άμυνας του Μάλι, στρατηγός Σαντίο Καμάρα, σκοτώθηκε εν μέσω συντονισμένων επιθέσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο η Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ.

Ο Καμάρα ήταν κεντρική φιγούρα της στρατιωτικής κυβέρνησης που ανέλαβε την εξουσία στο Μάλι, μετά από διαδοχικά πραξικοπήματα το 2020 και το 2021.

«Ήταν μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην κυβερνώσα στρατιωτική ηγεσία και είχε θεωρηθεί από ορισμένους ως πιθανός μελλοντικός ηγέτης του Μάλι», δήλωσε ο Νικολά Χακ του Al Jazeera, ο οποίος έχει καλύψει εκτενώς τα γεγονότα στο Μάλι. «Ο θάνατός του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.»

Ο Χακ είπε ότι οι δράστες πραγματοποίησαν επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο στην κατοικία του Καμάρα στο Κάτι, μια βαριά οχυρωμένη στρατιωτική πόλη περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, Μπαμακό.

«Το Κάτι θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς τοποθεσίες στη χώρα, ωστόσο μαχητές της Τζαμάατ Νουσράτ αλ-Ισλάμ βαλ-Μουσλιμέν, που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, μαζί με μαχητές Τουαρέγκ από το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Αζαουάντ, κατάφεραν να εξαπολύσουν την επίθεση», είπε.

Ένοπλοι επιτέθηκαν επίσης σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο το Μάλι εκτός από το Μπαμακό και το Κάτι.