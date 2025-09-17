Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα παρευρεθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, στη συγκέντρωση που διοργανώνουν σωματεία και φορείς στο Κερατσίνι, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας από μέλη της Χρυσής Αυγής.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε δημοκράτης πολίτης στη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία

Τα μεσάνυχτα της 17ης προς 18η Σεπτεμβρίου 2013, ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Ρουπακιά, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας πως «η δολοφονία του αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την εξάρθρωση και την πρωτόδικη καταδίκη της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής μετά από πολυετή μάχη του αντιφασιστικού κινήματος και αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για διαρκή αγώνα απέναντι στο φασισμό».

Δώδεκα χρόνια μετά, ωστόσο, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, «η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα συμπίπτει με τη θλιβερή απόφαση για αποφυλάκιση του αρχηγού της νεοναζιστικής συμμορίας, Νίκου Μιχαλολιάκου, που αποτελεί πρόκληση για κάθε δημοκράτη πολίτη. Την ίδια στιγμή, η ακροδεξιά, φανερά ή συγκεκαλυμμένα, σηκώνει επικίνδυνα ξανά κεφάλι στην Ευρώπη και τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η φασιστική απειλή είναι εδώ και οι ρατσιστικές κραυγές, ακόμα κι από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πληθαίνουν και δηλητηριάζουν το κοινωνικό σώμα».

«Στους σκοτεινούς καιρούς που διανύουμε, κανείς δεν πρέπει να μένει αμέτοχος και σιωπηλός. Οι αρχές της αλληλεγγύης, του αντιφασισμού, της υπεράσπισης της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, πρέπει να έρθουν ξανά σε πρώτο πλάνο. Κάθε αριστερός και προοδευτικός άνθρωπος οφείλει να θέτει στον εαυτό του ως πρώτιστο καθήκον την αντιμετώπιση της φασιστικής απειλής», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι, «προσηλωμένος πάντα στην καταπολέμηση του φασισμού, του νεοναζισμού και της ακροδεξιάς, καλεί κάθε δημοκράτη πολίτη στη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 2025, στις 5 το απόγευμα, στο Κερατσίνι (Σημείο συνάντησης: Λ. Παύλου Φύσσα 92 & Αμισού)».