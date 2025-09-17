newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 20:17
Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!
Παύλος Φύσσας: Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Επικαιρότητα 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:13

Παύλος Φύσσας: Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε βάναυσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά - Ο θάνατός του ξετύλιξε το «κουβάρι» του φασισμού και οδήγησε την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη φυλακή

Σύνταξη
Πώς να ξαναγράψετε το «εγχειρίδιο ευτυχίας» σας

Πώς να ξαναγράψετε το «εγχειρίδιο ευτυχίας» σας

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα παρευρεθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 17:30, στη συγκέντρωση που διοργανώνουν σωματεία και φορείς στο Κερατσίνι, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας από μέλη της Χρυσής Αυγής.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε δημοκράτης πολίτης στη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία

Τα μεσάνυχτα της 17ης προς 18η Σεπτεμβρίου 2013, ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Ρουπακιά, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας πως «η δολοφονία του αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την εξάρθρωση και την πρωτόδικη καταδίκη της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής μετά από πολυετή μάχη του αντιφασιστικού κινήματος και αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για διαρκή αγώνα απέναντι στο φασισμό».

Δώδεκα χρόνια μετά, ωστόσο, υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, «η επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα συμπίπτει με τη θλιβερή απόφαση για αποφυλάκιση του αρχηγού της νεοναζιστικής συμμορίας, Νίκου Μιχαλολιάκου, που αποτελεί πρόκληση για κάθε δημοκράτη πολίτη. Την ίδια στιγμή, η ακροδεξιά, φανερά ή συγκεκαλυμμένα, σηκώνει επικίνδυνα ξανά κεφάλι στην Ευρώπη και τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η φασιστική απειλή είναι εδώ και οι ρατσιστικές κραυγές, ακόμα κι από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πληθαίνουν και δηλητηριάζουν το κοινωνικό σώμα».

Φύσσας

«Στους σκοτεινούς καιρούς που διανύουμε, κανείς δεν πρέπει να μένει αμέτοχος και σιωπηλός. Οι αρχές της αλληλεγγύης, του αντιφασισμού, της υπεράσπισης της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, πρέπει να έρθουν ξανά σε πρώτο πλάνο. Κάθε αριστερός και προοδευτικός άνθρωπος οφείλει να θέτει στον εαυτό του ως πρώτιστο καθήκον την αντιμετώπιση της φασιστικής απειλής», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι, «προσηλωμένος πάντα στην καταπολέμηση του φασισμού, του νεοναζισμού και της ακροδεξιάς, καλεί κάθε δημοκράτη πολίτη στη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 2025, στις 5 το απόγευμα, στο Κερατσίνι (Σημείο συνάντησης: Λ. Παύλου Φύσσα 92 & Αμισού)».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Champions League
ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη
Στοιχεία ΟΟΣΑ 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί
Σημαντικές επαφές 17.09.25

Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί

Το θέμα της ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ θα παραστεί και σε δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή
«Δώστε άμεσα εξηγήσεις» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή

Για ένα «τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως, αλλά και θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»
Ασφαλιστικό 17.09.25

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»

Η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι με νόμο της ΝΔ, το 2014, επετεύχθη η δυνατότητα εισαγωγής ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί «νέτο σκέτο ψέμα», καθώς η σχετική ΚΥΑ «ουδέποτε εφαμόσθηκε», όπως τονίζει

Σύνταξη
Κικίλιας: Στην Ουάσινγκτον για σημαντικές επαφές – Η κομβική συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του
Σημαντικές επαφές 16.09.25

Στην Ουάσινγκτον για θέματα ναυτιλίας και ενέργειας ο Κικίλιας - Η συνάντηση με τον Αμερικανό υπ. Μεταφορών

Με φορείς που εμπλέκονται άμεσα με τη ναυτιλία, τα ναυπηγεία και την ενεργειακή πολιτική θα συναντηθεί μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
Επικαιρότητα 15.09.25

Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο σήμερα 15 και αύριο16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της "London Shipping Week".

Σύνταξη
Κύπρος: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
Ασύλληπτες διαστάσεις 15.09.25

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»

Ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ινδίας κάνουν λόγο για το νέο αμυντικό σύστημα που φέρεται να απέκτησε η Κύπρος από το Ισραήλ, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια
«Αισχροκέρδεια» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια

«Το παράδοξο - ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο - είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη: της ασυδοσίας των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική 10.09.25

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη
Culture Live 17.09.25

H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη

Με το κανονάκι του Φίρας Ζρέικ να δίνει τον πένθιμο τόνο, η Μπιενάλε της Γάζας άνοιξε στη Νέα Υόρκη, φέρνοντας στο προσκήνιο έργα που αποτυπώνουν τον πόνο και τη φωνή καλλιτεχνών αποκλεισμένων μέσα στον πόλεμο

Σύνταξη
Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα στο σκορ δύο φορές, η Μαρκό απάντησε ισάριθμες με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 2-2 στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Champions League 17.09.25

Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά από 5 χρόνια και ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, δίνει το «παρών» στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)
Champions League 17.09.25

Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και οι οπαδοί του έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στο αποψινό παιχνίδι με την Πάφο. Κλέβει την παράσταση το κορεό των οργανωμένων οπαδών της ομάδας του λιμανιού

Σύνταξη
«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη
«Δυο χρόνια σιωπή» 17.09.25

«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα αίτια της τραγικής κατάληξης της στρατιωτικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 άτομα, ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά
Νέο βιβλίο 17.09.25

«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό People, η Πρισίλα Πρίσλεϊ μιλάει με συγκλονιστικό τρόπο για τον θάνατο της κόρης της, Λίσα Μαρί, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, σε ηλικία 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Σαρωτικοί οι Βοιωτοί, σε δύσκολη θέση ο «δικέφαλος» (vid)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Σαρωτικοί οι Βοιωτοί, σε δύσκολη θέση ο «δικέφαλος» (vid)

Ο Λεβαδειακός, με ηγέτη τον Φίλων, πήρε σπουδαία νίκη στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, βάζοντας τον ΠΑΟΚ με το «καλημέρα» σε δύσκολη θέση σχετικά με την πρώτη 4άδα.

Σύνταξη
Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Champions League 17.09.25

Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» είναι και πάλι ο 12ος παίκτης, γεμίζοντας το φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Athens Καλλιθέα 1-0: Πρώτη ελληνική νίκη εν μέσω αποδοκιμασιών
Κύπελλο Ελλάδας 17.09.25

Πρώτη ελληνική νίκη για τον Παναθηναϊκό εν μέσω αποδοκιμασιών (1-0)

Με σκόρερ τον Ντέσερς ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλλιθέα και άρχισε με νίκη το Κύπελλο Ελλάδας. Αποδοκιμασίες για Αλαφούζο, Παπαδημητρίου και Κομπότη από τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος
Champions League 17.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, κόντρα στην Πάφο. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)
Παγκόσμιο στίβου 17.09.25

Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, στάθηκε στους τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να πιάσει τις επιδόσεις που ήθελε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)
Άλλα Αθλήματα 17.09.25

Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον χειρότερο αγώνα της καριέρας του, όπως ο ίδιος επεσήμανε και ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, ήταν από αυτούς που έσπευσαν να τον στηρίξουν.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται
Βίντεο 17.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή

Σύνταξη
«Ξαναζεσταμένο φαγητό» από Μητσοτάκη για να πείσει – Στενό μαρκάρισμα σε ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 17.09.25 Upd: 19:46

«Ξαναζεσταμένο φαγητό» από Μητσοτάκη για να πείσει – Στενό μαρκάρισμα σε ΠΑΣΟΚ

Με τα πρώτα δείγματα από τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ να μην είναι ενθαρρυντικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα με... μπαγιάτικο φαγητό.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων διαπίστωσε η αντιπροσωπεία του ΕΚ
Επίσημη επίσκεψη 17.09.25

Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων διαπίστωσε αντιπροσωπεία του ΕΚ στην Κέρκυρα

Δεκαμελής αντιπροσωπεία του ΕΚ συναντήθηκε με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Κέρκυρα για να συζητήσει προτεραιότητες της περιφερειακής ανάπτυξης και επενδυτικές πολιτικές

Σύνταξη
Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ
Διπλωματία 17.09.25

Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ

Αίσια έκβαση του διαλόγου για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη θα βάλει οριστικό τέλος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ποια η σημασία της Chevron.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή
Αεροπορική επίδειξη 17.09.25

Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή

Με μια παραδοσιακή στρατιωτική τελετή υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσρο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος. Κοινή πτήση αμερικανικών και βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)
Champions League 17.09.25

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (pics)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι κόντρα στην Πάφο, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. - Η σύνθεση της κυπριακής ομάδας.

Σύνταξη
Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία
The Good Life 17.09.25

Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία

Εβδομήντα χρόνια μετά τη στέψη της Ελισάβετ, που παρακολούθησε παιδί στη Νέα Υόρκη μαζί με τη μητέρα του, ο Τραμπ επιστρέφει στο Ουίνδσορ ως ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος με δύο κρατικές προσκλήσεις.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στην έντονη ζέστη που υπήρχε στο Αγρίνιο, ενώ σε ερώτηση για την παραχώρηση του Ντιαντί, είπε οτι το ποσό που λάβει ο Άρης θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο οικονομικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη
«Βέρτιγκο ΝΔ» 17.09.25

Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη

«Ο καθένας κρίνεται για τη διαδρομή του», σχολίασε τη μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία η Όλγα Μαρκογιαννάκη, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται για εκλογές

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

