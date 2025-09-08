Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του αντιφασίστα ράπερ Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» διοργανώνει και φέτος τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη», μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων είναι η μεγάλη αντιφασιστική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας (ΣΙΛΟ). Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, που δεν κάνει πλέον περιοδείες και εντατικές συναυλιακές εμφανίσεις, θα βρεθεί στη σκηνή ειδικά για το αντιφασιστικό κάλεσμα. Συμμετέχουν ακόμα οι ακόλουθοι καλλιτέχνες: Μάρθα Φριτζήλα, 1000mods, Ακροβάτες, Βέβηλος, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Απόστολος Ρίζος, Σπύρος Γραμμένος, Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles, Urban Pulse.

Την Πέμπτη 18/9 στις 17:30 είναι προγραμματισμένη η αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου (Π. Φύσσα 60, Κερατσίνι) ενώ θα ακολουθήσει πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.