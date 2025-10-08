Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές

Πέντε χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης του πρωτόδικου δικαστηρίου που έκρινε την Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση έχει ανοίξει ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας όπου εκδικάζεται η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης απολογήθηκε η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του πρώην γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, η οποία σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 6 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν καθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι έχει σχέση με την πράξη που της αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται στη θέση αυτή λόγω της ιδιότητας της ως συζύγου του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Και όταν έφτασε η ώρα να τοποθετηθεί για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα η κατηγορούμενη υποστήριξε πως έμαθαν για το έγκλημα την επόμενη μέρα όταν τους ενημέρωσαν ότι ερευνούν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής.

Και πρόσθεσε πως εκείνη ενημέρωσε το σύζυγό της για την δολοφονία Φύσσα.

Πρόεδρος: Δεν είχε λάβει ο σύζυγός σας κάποιο τηλεφώνημα ;

Κατηγορούμενη: Όχι

Πρόεδρος: Τα μέλη της Χρυσής Αυγής εκείνο το βράδυ αντάλλασσαν πολλά μηνύματα μεταξύ τους. Δεν ενημέρωσαν τον Γενικό γραμματέα; Δεν ενημερωνόταν για όλα τα πράγματα στο κόμμα;

Κατηγορούμενη: Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται όπως τα λεφτά, αλλά δεν γινόταν κατά εκατό τοις εκατό.

Παρούσα στη σημερινή διαδικασία ήταν και η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα η οποία όλα αυτά τα χρόνια είναι παρούσα περιμένοντας την τελική κρίση της δικαιοσύνης για την εμβληματική αυτή υπόθεση.

Κατά την απολογία της Ελένης Ζαρούλια, η οποία αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της λόγος για τον οποίο δεν θα απολογηθεί στον δικαστήριο, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης την ώρα που ρωτούσε η εισαγγελέας της έδρας με τον κατηγορούμενο Ιωάννη Λαγό, ο οποίος τελικά με απόφαση του δικαστηρίου αποβλήθηκε από το ακροατήριο.

Ενδεικτικός ο ακόλουθος διάλογος:

Εισαγγελέας: Τι εννοούσαμε όταν μιλούσατε για τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες;

Κατηγορούμενη: Ήταν αυτοί που έδιναν το αίμα τους και βοηθούσαν στα αίτια για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Η Ελένη Ζαρούλια ρωτήθηκε επανειλημμένως για δηλώσεις της για αλλοδαπούς αντιτείνοντας ότι και «εμείς έχουμε υποστεί ρατσισμό».

«Όταν ένας μας λένε πιθηκάνθρωπους συλλήβδην όλο το δημοκρατικό τόξο δεν παρενέβη ποτέ κανένας εισαγγελέας. Εχουμε υποστεί και εμείς ρατσισμό. Με τη ρητορικη μίσους της αριστεράς εμένα μου έχουν κάψει το αυτοκίνητο μου. Η δήλωση μου για τους αλλοδαπούς έγινε εν βρασμώ.

Εισαγγελέας: Είχε ναζιστική ιδεολογία το κόμμα;

Κατηγορούμενη: Το κόμμα ποτέ. Οταν είσαι με φίλους σου σε ένα δωμάτιο και αμπελοφιλοσοφείς μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Στην Ελλάδα δεν διώκεται το φρόνημα. Ποτέ δεν είπατε προς τα έξω τέτοια πράγματα.

Στη συνέχεια η εισαγγελέας προχώρησε σε ερωτήσεις με βάση ομιλίες του Μιχαλολιάκου που δείχνουν ρητορική μίσους.

Ι. Λαγός: Μόνο για ομιλίες ρωτάτε τόση ώρα. Για καμία εγκληματική ενέργεια.

Εισαγγελέας: Γιατί ενοχλούν οι ερωτήσεις μου;

Ι.Λαγός: Ρωτάτε τη γυναίκα τόση ώρα μόνο για ομιλίες.

Πρόεδρος : Να αποβληθεί ο κατηγορούμενος μέχρι νεωτέρας γιατί διακόπτει την απολογία.

Λαγός: Όχι την απολογία. Τη σφαγή διακόπτω.

Σας έχουν βάλει να εκτελείτε εντολές. Σκουπίδια…

Η Ελένη Ζαρούλια έκλεισε την απολογία της περιγράφοντας τα προβλήματα υγείας του Νίκου Μιχαλολιάκου λέγοντας πως η υγεία του έχει καταστραφεί.