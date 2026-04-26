Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης

Δύο μέλη της ANPI δέχθηκαν πυροβολισμούς στη Ρώμη, στην περιοχή της Via delle Sette Chiese, κοντά στον τόπο της διαδήλωσης της 25ης Απριλίου, της επετείου της Ημέρας της Απελευθέρωσης. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, το ζευγάρι έψαχνε για ένα μπαρ στην περιοχή και δέχτηκε πυροβολισμούς από αεροβόλο όπλο.

Ένας άνδρας που φορούσε μαύρο κράνος που κάλυπτε ολόκληρο το πρόσωπο και γιλέκο σε στρατιωτικά χρώματα πυροβόλησε από ένα ανοιχτόχρωμο σκούτερ. Σταμάτησε, έβγαλε το όπλο του και πάτησε τη σκανδάλη. Ο άνδρας χτυπήθηκε στο λαιμό και στο μάγουλο, ενώ η σύζυγός του στον ώμο. Κανείς από τους δύο δεν έχει σοβαρά τραύματα, εξήγησε αργότερα η ANPI. Υποβάλλονται σε θεραπεία και είναι «καλά». Ωστόσο, προσθέτουν, «αυτό που συνέβη είναι εξαιρετικά σοβαρό».

Μετά την επίθεση, το ζευγάρι ζήτησε βοήθεια και σήμανε συναγερμό. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο και αστυνομία. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης ανακοίνωσαν το περιστατικό μέσω του μικροφώνου της σκηνής: «Προσοχή, δύο σύντροφοί μας πυροβολήθηκαν με αεροβόλο. Βρίσκονται και οι δύο στο ασθενοφόρο και τα τραύματά τους δεν είναι σοβαρά. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή πράξη, την οποία καταγγέλλουμε στις αρχές».

Το ζευγάρι έφυγε από το αστυνομικό τμήμα της Via Colombo στη Ρώμη. Καθώς έφευγαν, αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις. Επιβεβαίωσαν, ωστόσο, ότι τη στιγμή της επίθεσης φορούσαν μαντίλια της ANPI γύρω από το λαιμό τους (σ.σ. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia είναι σύλλογος που ιδρύθηκε από παρτιζάνους και συμμετέχοντες στην Ιταλική Αντίσταση). Η γυναίκα, καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητό της, είπε: «Πώς νιώθουμε; Πολύ ταραγμένοι».

Οι έρευνες

Ερευνητές της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων και του αστυνομικού τμήματος του Σαν Πάολο διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό. Σύμφωνα με τις αρχικές αναπαραστάσεις, ο δράστης, ο οποίος οδηγούσε ένα ανοιχτόχρωμο σκούτερ, πυροβόλησε τρεις φορές, πιθανώς με αεροβόλο όπλο. Το μυαλό όλων πάει στην νεοφασιστική βία.

Οι πυροβολισμοί φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από απόσταση περίπου δέκα μέτρων. Δεν έχει αποκλειστεί καμία πιθανότητα προς το παρόν. Θα εξεταστούν τα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης της περιοχής — τα οποία ενδέχεται να έχουν καταγράψει το σκούτερ και τον δράστη — και θα συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές καταθέσεις μαρτύρων.

«Πριν από περίπου μία ώρα, δύο σύντροφοί μας, ένας άνδρας και μια γυναίκα που φορούσαν μαντίλια της ANPI, χτυπήθηκαν με αεροβόλο όπλο —πιστεύουμε ότι ήταν όπλο με άσφαιρα— καθώς έφταναν εδώ» εξήγησε η Μαρίνα Πιερλορένζι, πρόεδρος του επαρχιακού παραρτήματος της ANPI στη Ρώμη.

«Η γυναίκα ήταν πολύ σοκαρισμένη, τραυματισμένη στον ώμο, ο σύζυγός της στο λαιμό και στο χέρι, επειδή προφανώς προσπάθησε να καλυφθεί. Ήρθαν αμέσως εδώ επειδή ήξεραν ότι υπήρχε ιατρικό σταθμό και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Είναι σε καλή υγεία, αλλά είναι σοκαρισμένοι» είπε η Πιερλορένζι στην ilfattoquotidiano, η οποία έχει εκτενέστερο ρεπορτάζ.

«Πέρα από τον σωματικό τραυματισμό, η δοκιμασία αυτών των ανθρώπων ήταν ένα απίστευτο σοκ, γιατί δεν μπορείς ποτέ να φανταστείς ότι σε μια κατάσταση όπως αυτή, θα σε πυροβολήσουν επειδή κρατάς ένα μαντήλι που είναι ουσιαστικά η υπερηφάνειά μας. Αυτή είναι η ιταλική σημαία» εξήγησε.

«Η ANPI έχει την ιταλική σημαία στο μαντήλι της με τις λέξεις “Εθνική Ένωση Ιταλών Παρτιζάνων” γραμμένες πάνω της. Εμείς είμαστε οι αληθινοί πατριώτες, οι αντιφασίστες, οι παρτιζάνοι, οι άνδρες και οι γυναίκες παρτιζάνοι. Οι άλλοι είναι φασίστες, δειλοί όπως πάντα», καταλήγει η Πιερλορένζι.

Το σχόλιο του δημάρχου της Ρώμης

«Το περιστατικό κατά το οποίο δύο άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς με αεροβόλο πιστόλι ενώ ετοιμάζονταν να γιορτάσουν την Ημέρα της Απελευθέρωσης στις 25 Απριλίου είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πρόκειται για ένα ανησυχητικό γεγονός», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Συνέχισε πως «το γεγονός πλήττει μια ημέρα που συμβολίζει τις δημοκρατικές αξίες της χώρας μας. Ελπίζω να διαφωτιστεί πλήρως το τι συνέβη το συντομότερο δυνατόν και να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για αυτή την άνανδρη και δειλή πράξη».