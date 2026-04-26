Μαδρίτη: Προκρίθηκε και στο διπλό ο Τσιτσιπάς (2-0, vid)
Ο Τσιτσιπάς, έχοντας ως παρτενέρ του τον Ιταλό Νταρντέρι, επικράτησαν με 2-0 των Μέλο και Ζβέρεφ (7-5, 6-4) για τον πρώτο γύρο του Mutua Madrid Open.
- Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
- Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
- Η… κολλημένη πλατφόρμα οδήγησε σε 24ωρη παράταση των αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό
- Κίνηση ματ της Νότιας Αφρικής έναντι των ΗΠΑ: Στέλνει πολιτικό του… Απαρτχάιντ να καλοπιάσει τον Τραμπ
Στον δεύτερο γύρο του Mutua Madrid Open πέρασαν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Λουτσιάνο Νταρντέρι, οι οποίοι επικράτησαν με 2-0 σετ των Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ (7-5, 6-4).
Οι Μέλο και Ζβέρεφ ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και με μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ προηγήθηκαν με 3-0 και λίγο αργότερα με 4-1, αλλά το ελληνικοϊταλικό δίδυμο απάντησε με δικό του σερί για το 4-4. Στο 11ο γκέιμ μάλιστα οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι πέτυχαν νέο μπρέικ για το 6-5, ενώ στη συνέχεια έκαναν το 7-5 που τους έδωσε το πρώτο σετ.
Στο δεύτερο σετ οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι προηγήθηκαν με μπρέικ 3-1, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο 5-3, με το ελληνικοϊταλικό δίδυμο να κάνει το 6-4 και να παίρνει τη νίκη και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της μαδριλένικης διοργάνωσης. Ο συμπατριώτης μας και ο Ιταλός πλέον περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους, οι οποίοι θα προκύψουν από την αναμέτρηση: Σιμόνε Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι (Νο.8 του ταμπλό) – Γκουίντο Αντρεότζι/Μάνουελ Γκινάρντ.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς χθες πέτυχε σπουδαία νίκη και στο μονό απέναντι στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 2-0 σετ για τον δεύτερο γύρο και πέρασε στον τρίτο γύρο του μονού, όπου θα αντιμετωπίσει τον 21χρονο Ισπανό qualifier, Ντάνιελ Μέριδα, με φόντο τους «16».
Δείτε τα highlights της αναμέρησης:
Ο Έλληνας τενίστας δείχνει να ανεβάζει στροφές ενόψει του Ρολάν Γκαρός, με τον ίδιο να ψάχνει τον… βηματισμό του, μετά τις τρεις σερί ήττες που είχε υποστεί πριν το τουρνουά της Μαδρίτης.
- Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
- Τσέλσι – Λιντς 1-0: Στον τελικό του FA Cup οι «Μπλε», θα αντιμετωπίσουν τη Σίτι (vid)
- Η Σίτι διάλεξε τον «διάδοχο» του Γκουαρντιόλα
- LIVE: Τορίνο – Ίντερ
- Η κίνηση – ματ του Μεντιλίμπαρ την κατάλληλη στιγμή…
- Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι στην «τσίτα»
