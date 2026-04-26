ΠΑΣΟΚ: Οι «πρωτιές» στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο – Ποιοι οδηγούν μέχρι στιγμής την κούρσα
Πολιτική Γραμματεία 26 Απριλίου 2026, 21:30

Συνεχίζεται η καταμέτρηση για την ανάδειξη του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Οι πρώτοι επτά με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Η νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ εκλέγει Γραμματέα και Πολιτικό Συμβούλιο με το τοπίο να είναι ξεκάθαρο ως προς τη θέση του Γραμματέα ενώ «κλειδώνουν» και οι θέσεις του Πολιτικού Συμβουλίου.

Δεν επιφύλαξε ιδιαίτερες εκπλήξεις ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρόταση που κατέθεσε για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την θέση του Γραμματέα υπερψήφισαν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη 279 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από τους 317 ψηφίσαντες.

Οι πρώτοι επτά του Πολιτικού Συμβουλίου

Μέχρι στιγμής, την «κούρσα» για την ανάδειξη του νέου Πολιτικού Συμβουλίου οδηγούν οι:

  • Κώστας Τσουκαλάς
  • Μιλένα Αποστολάκη
  • Μανώλης Χριστοδουλάκης
  • Άννα Διαμαντόπουλου
  • Παύλος Γερουλάνος
  • Μιχάλης Κατρίνης
  • Όλγα Μαρκογιαννάκη

Τα «Ex officio» μέλη

Όπως προβλέπει το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, ex officio συμμετέχουν στο κομματικό όργανο, πέρα από τον Δήμαρχο της πρωτεύουσας, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης και ο γραμματέας αυτοοργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Με δικαίωμα λόγου μετέχουν ο Θόδωρος Μαργαρίτης, προερχόμενος από την Ανανεωτική Αριστερά, ο προερχόμενος από την ΕΔΕΜ Απόστολος Πόντας, ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος, ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Κατά την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της ΝΔ. «Πρέπει να δείξουμε τι είναι πραγματικά η πολιτική αλλαγή. Ένα κόμμα που έπαθε αλλά έμαθε απέναντι στους αμετανόητους που μένουν προσκολλημένοι. Θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου και της ΝΔ; Που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο προς όφελος των ημετέρων και των καρτέλ; Ή θα επιλέξει μια Ελλάδα για όλους, με μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον;», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και απηύθυνε κάλεσμα για την «οικοδόμηση της Ελλάδας της κοινωνικής δικαιοσύνης», τόνισε, μεταξύ άλλων.

«Απευθύνομαι σε όλες τις γενιές που διψούν να δουν μια Ελλάδα της δημιουργίας, που διψούν να δουν ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεσμεύομαι για αλλαγή πολιτικής κουλτούρας που θα αλλάξει ριζοσπαστικά τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Όπως έχω αποδείξει μέχρι σήμερα, δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με επώδυνους συμβιβασμούς. Δεν συμβιβάζομαι ούτε με τη μικρή ούτε με τη μεγάλη διαφθορά», υπογράμμισε.

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

«Άρωμα ανανέωσης», που τηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά έχει ξεκάθαρη προεδρική «σφραγίδα», έχει η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική 26.04.26

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
ΠΑΣΟΚ 26.04.26 Upd: 14:14

Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
Αντιπολίτευση 26.04.26

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει “αδωνικό” τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Κουτσούμπας από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές
Πολιτική 25.04.26

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Δυτική Οχθη 27.04.26

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Κόσμος 26.04.26

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, τη Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπεία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Live 26.04.26

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 26.04.26

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Τεχνητή Νοημοσύνη 26.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

