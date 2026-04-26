Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης όπως ανέφερε στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η πρόταση για μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου

«Γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα. Ξέρει να ενώνει και να εμπνέει. Γι’ αυτό πιστεύω βαθιά ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη ο τόπος. Μιας αλλαγής που δεν είναι απλώς πολιτική σύντροφοι, είναι αξιακή. Που απαιτεί εντιμότητα, αλήθεια, σεβασμό στον άνθρωπο. Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της. Ξεκινά από εμάς. Από τις επιλογές μας. Από τη στάση ζωής μας. Από τη συλλογική μας δύναμη. Από τη βαθιά μας πίστη ότι σε αυτή την κοινωνία κανείς δεν περισσεύει», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, γνωστοποιήθηκε ότι προτείνει για μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου τους εξής:

-τον Μιχάλη Αεράκη

-την Τόνια Αντωνίου

-τη Μιλένα Αποστολάκη

-τον Παύλο Γερουλάνο

-τον Θανάση Γλαβίνα

-τη Μαρία Δαφέρμου

-την Άννα Διαμαντοπούλου

-τον Χάρη Δούκα

-τον Λευτέρη Καρχιμάκη

-τον Μιχάλη Κατρίνη

-τη Μάρα Κουκουδάκη

-την Όλγα Μαρκογιαννάκη

-τον Νίκο Μήλη

-τον Κώστα Παπαδημητρίου

-τον Φίλιππο Σαχινίδη

-τον Κώστα Σκανδαλίδη

-την Κατερίνα Σολωμού

-τον Ανδρέα Σπυρόπουλο

-τον Μιχάλη Τζελέπη

-τον Κώστα Τσουκαλά

-την Έφη Χαλάτση

-τον Παύλο Χρηστίδη

-τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:

-Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,

-Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης

-Ο Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Με δικαίωμα λόγου μετέχουν:

-Οι εκπρόσωποι των κινήσεων κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας,

-Ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης,

-Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

-Ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας

-και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.