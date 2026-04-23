Ο δρόμος για τη Μάλτα: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί ξανά στο Final Four του Champions League

Ολοταχώς προς τη Μάλτα πηγαίνει ο Ολυμπιακός για το Final Four του Champions League στο πόλο ανδρών, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τεράστια νίκη με 16-15 επί της Νόβι Μπέογκραντ και να βάζουν τις βάσεις για την πρόκριση.

Οι Πειραιώτες είναι πια μόνοι στη δεύτερη θέση με έξι βαθμούς. Στο +3 από την Μπρέσια και τη Νόβι, και στο -3 από την Μπαρτσελονέτα. Την 5η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Μπρέσια εκτός, και με νίκη θα εξασφαλίζει ουσιαστικά τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Παράλληλα αν ηττηθεί και η Μπαρτσελονέτα τότε θα είναι ανοιχτή ακόμα και η πρωτιά, αφού θα παίζει με τους Ισπανούς την τελευταία αγωνιστική στο Παπαστράτειο.

Με δυο λόγια, οι «ερυθρόλευκοι» πλέον κρατούν την τύχη στα χέρια τους και θα εξαρτηθεί από τη δική τους απόδοση αν θα επιστρέψουν σε Final Four της κορυφαίας διοργάνωσης, την οποία θυμίζουμε πως έχουν κατακτήσει δύο φορές στην ιστορία τους, το 2002 και το 2018.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας, αρχικά μετρούν τα αποτελέσματα ανάμεσα στις ομάδες, μετά διαφορά τερμάτων, τα γκολ υπέρ στα μεταξύ τους, ενώ αν παραμένει η ισοβαθμία εξετάζονται οι αγώνες με την υψηλότερα βαθμολογημένη ομάδα (ή ομάδες) που δεν εμπλέκεται στην ισοβαθμία (πρώτα βαθμοί, μετά διαφορά τερμάτων, μετά γκολ υπέρ).

Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, αρχικά μετρούν μόνο οι αγώνες μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων (βαθμοί, διαφορά τερμάτων, γκολ υπέρ), αν μειωθεί σε δύο ομάδες, εφαρμόζεται το κριτήριο των δύο, αλλά αν παραμείνει εξετάζονται οι αγώνες με την υψηλότερα βαθμολογημένη ομάδα εκτός της ισοβαθμίας (πρώτα διαφορά τερμάτων, μετά γκολ υπέρ).

Ο Ολυμπιακός και η βαθμολογία του Α’ Ομίλου:

Μπαρτσελονέτα 9 (+12)

Ολυμπιακός 6 (-1)

Μπρέσια 3 (-5)

Νόβι Μπέογκραντ 3 (-3)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής (13/5):

21:30 Μπρέσια-Ολυμπιακός

21:30 Νόβι Μπέογκραντ-Μπαρτσελονέτα

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (20/5):

21:30 Ολυμπιακός-Μπαρτσελονέτα

21:30 Νόβι Μπέογκραντ-Μπρέσια