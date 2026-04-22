Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)

Ο Ολυμπιακός δουλεύει στο… κόκκινο τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν και φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει στη μεγάλη επιστροφή του Αλμπέρτο Τζουλιάνι, ο οποίος θα αποφασίσει για το ερυθρόλευκο ρόστερ, τους Έλληνες που θα κρατήσει, αλλά και τις μεταγραφές που θα γίνουν. Η πρώτη σπουδαία κίνηση που αναμένεται να κάνει ο Ολυμπιακός είναι αυτή του Μικέλε Μπαράνοβιτς, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους πασαδόρους στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

O 36χρονος πασαδόρος είναι μια εξαιρετική περίπτωση και θα αποτελέσει τον «εγκέφαλο» στο τάραφλεξ για τον Τζουλιάνι και ουσιαστικά θα είναι κάτι σαν τον Τράβιτσα στο λιμάνι, ενώ είναι ένας αθλητής με τεράστια εμπειρία στο ευρωπαϊκό βόλεϊ και με πολλές διακρίσεις.

Αυτός είναι ο Μπαράνοβιτς

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς είναι Ιταλός (με πολωνικές ρίζες) πασαδόρος, γεννημένος στις 5 Αυγούστου 1989 (36 ετών το 2026). Πρόκειται για μια επιλογή του προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι.

Τα μεγάλα του προσόντα στο παιχνίδι είναι η εξαιρετική τεχνική στο σερβίς και την πάσα (ακριβείς, γρήγορες και ποικίλες μπάλες για τους επιθετικούς), ενώ έχει τρομερή αντίληψη και γρήγορες αποφάσεις. Ουσιαστικά θα είναι ο «μαέστρος» του Τζουλιάνι κι αυτός που θα κατευθύνει την επίθεση των Πειραιωτών, ανάλογα και τον αντίπαλο. Έχει εμπειρία σε κορυφαίο επίπεδο, καθώς έχει παίξει στην Ιταλία, στην Κούνεο, στην Κιστέρνα, ενώ την χρονιά που ο Τζουλιάνι πήγε στην Βουλγαρία τον πήρε μαζί του.

Έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, το CEV Challenge Cup τη σεζόν 2015-16 με τη Βερόνα, ενώ μετρά και σημαντικές επιτυχίες εντός Ιταλίας, όπως πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup. Στην καριέρα του έχει φορέσει τις φανέλες ιστορικών συλλόγων, όπως η Μοντένα, η Πιεμόντε, η Βερόνα ενώ πέρασε και από την Τουρκία, όπου κατέκτησε το Super Cup με την Χάλμπανκ και από την Πολωνία με την Ρεζόβια.

Γιατί θα επιλέξει τον Μπαράνοβιτς

Σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, ο Μπαράνοβιτς μπορεί να προσφέρει κυρίως:Σταθερότητα και οργάνωση στην επίθεση: Με το ύψος και την τεχνική του, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τους ακραίους, κεντρικούς και διαγώνιους, κάνοντας την ομάδα πιο απρόβλεπτη και αποτελεσματική.

Σε ματς υψηλής έντασης (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρώπη), η ικανότητά του να «διαβάζει» το παιχνίδι και να παίρνει σωστές αποφάσεις βοηθά στην αποφυγή λαθών και στην καλύτερη διαχείριση του ρυθμού.

Ο Μπαράνοβιτς μπορεί να μην είναι παίκτης που έχει τρομερά νούμερα, όμως είναι ένας αθλητής που ανεβάζει το συνολικό επίπεδο της ομάδας μέσω οργάνωσης, ακρίβειας και εμπειρίας και φυσικά θα αποτελέσει κλειδί και στο γήπεδο και στα αποδυτήρια για τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν που θέλει να πρωταγωνιστήσει.