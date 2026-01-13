Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών – Τέσσερα τρόπαια για τον Ολυμπιακό (vid)
Ο Ολυμπιακός με την 4η κατάκτηση του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών έφτασε τον Ηρακλή στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Ο Ολυμπιακός έκανε… θρυλική ανατροπή κόντρα στον Παναθηναϊκό, επικράτησε 3-2 στο tie break και κατέκτησε το 4ο Super Cup στο βόλεϊ ανδρών.
Επίδοση που τον ανεβάζει στην κορυφή της σχετικής λίστας, μαζί με τον Ηρακλή, που είναι οι δύο ομάδες με τα περισσότερα τρόπαια στη διοργάνωση.
Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup βόλεϊ ανδρών
1997: Άρης
2000: Ολυμπιακός
2004: Ηρακλής
2005: Ηρακλής
2006: Παναθηναϊκός
2007: Ηρακλής
2008: Ηρακλής
2010: Ολυμπιακός
2021: Φοίνικας Σύρου
2022: Παναθηναϊκός
2023: ΠΑΟΚ
2024: Ολυμπιακός
2025: Ολυμπιακός
Οι κατακτήσεις
Ηρακλής (4 κατακτήσεις): 2004,2005, 2007, 2008
Ολυμπιακός (4 κατακτήσεις): 2000, 2010, 2024, 2025
Παναθηναϊκός (2 κατακτήσεις): 2006, 2022
Άρης (1 κατάκτηση): 1997
Φοίνικας (1 κατάκτηση): 2021
ΠΑΟΚ (1 κατάκτηση): 2023
Οι τελικοί του Super Cup βόλεϊ ανδρών
04/10/1997: Βόλος : Άρης – Ολυμπιακός 3-0 (15-11, 15-6, 15-8)
07/10/2000: Θεσσαλονίκη: Ολυμπιακός – Ηρακλής 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 26-24)
22/10/2004: Λάρισα : Ηρακλής – Παναθηναϊκός 3-1 (26-24, 25-14, 18-25, 25-20)
02/10/2005: Λαμία : Ηρακλής – Ολυμπιακός 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)
11/09/2006: Λαμία : Παναθηναϊκός – Ηρακλής 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)
24/09/2007: Θεσσαλονίκη: Ηρακλής – Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 19-25, 25-23, 20-25, 15-11)
05/10/2008: Λάρισα : Ηρακλής – Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-20, 16-25, 25-16, 15-13)
15/10/2010: Σαντορίνη: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 (18-25, 25-15, 25-21, 25-18)
22/12/2020: Ρόδος: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 0-3 (23-25, 25-27, 27-29)
04/01/2023: Ηράκλειο Κρήτης: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22)
24/01/2024: Ρέντης: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-3 (25-27, 25-21, 20-25, 25-18, 12-15)
05/02/2025: Παλαιό Φάληρο: Ολυμπιακός – Μίλων 3-1 (29-27, 20-25, 25-20. 25-21)
13/1/2026: Μαρκόπουλο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-3 (25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 8-15)
