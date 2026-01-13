Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών – Τέσσερα τρόπαια για τον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε… θρυλική ανατροπή κόντρα στον Παναθηναϊκό, επικράτησε 3-2 στο tie break και κατέκτησε το 4ο Super Cup στο βόλεϊ ανδρών.

Επίδοση που τον ανεβάζει στην κορυφή της σχετικής λίστας, μαζί με τον Ηρακλή, που είναι οι δύο ομάδες με τα περισσότερα τρόπαια στη διοργάνωση.

Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup βόλεϊ ανδρών

1997: Άρης

2000: Ολυμπιακός

2004: Ηρακλής

2005: Ηρακλής

2006: Παναθηναϊκός

2007: Ηρακλής

2008: Ηρακλής

2010: Ολυμπιακός

2021: Φοίνικας Σύρου

2022: Παναθηναϊκός

2023: ΠΑΟΚ

2024: Ολυμπιακός

2025: Ολυμπιακός

Οι κατακτήσεις

Ηρακλής (4 κατακτήσεις): 2004,2005, 2007, 2008

Ολυμπιακός (4 κατακτήσεις): 2000, 2010, 2024, 2025

Παναθηναϊκός (2 κατακτήσεις): 2006, 2022

Άρης (1 κατάκτηση): 1997

Φοίνικας (1 κατάκτηση): 2021

ΠΑΟΚ (1 κατάκτηση): 2023

Οι τελικοί του Super Cup βόλεϊ ανδρών

04/10/1997: Βόλος : Άρης – Ολυμπιακός 3-0 (15-11, 15-6, 15-8)

07/10/2000: Θεσσαλονίκη: Ολυμπιακός – Ηρακλής 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 26-24)

22/10/2004: Λάρισα : Ηρακλής – Παναθηναϊκός 3-1 (26-24, 25-14, 18-25, 25-20)

02/10/2005: Λαμία : Ηρακλής – Ολυμπιακός 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

11/09/2006: Λαμία : Παναθηναϊκός – Ηρακλής 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

24/09/2007: Θεσσαλονίκη: Ηρακλής – Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 19-25, 25-23, 20-25, 15-11)

05/10/2008: Λάρισα : Ηρακλής – Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-20, 16-25, 25-16, 15-13)

15/10/2010: Σαντορίνη: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 (18-25, 25-15, 25-21, 25-18)

22/12/2020: Ρόδος: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 0-3 (23-25, 25-27, 27-29)

04/01/2023: Ηράκλειο Κρήτης: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22)

24/01/2024: Ρέντης: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-3 (25-27, 25-21, 20-25, 25-18, 12-15)

05/02/2025: Παλαιό Φάληρο: Ολυμπιακός – Μίλων 3-1 (29-27, 20-25, 25-20. 25-21)

13/1/2026: Μαρκόπουλο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-3 (25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 8-15)