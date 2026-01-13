Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-3: «Ερυθρόλευκο» το Σούπερ Καπ με επική ανατροπή!

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι ισάξιο του ονόματος των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός έκανε μια τεράστια ανατροπή επί του Παναθηναϊκού, γυρίζοντας από δύο σετ πίσω και με το 3-2, κατάφερε να πάρει τη μεγάλη νίκη και να σηκώσει το τρόπαιο του Σούπερ Καπ.

Οι Πράσινοι ήταν εκείνοι που μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι παίρνοντας διαφορά δύο σετ, όμως από το τρίτο σετ και έπειτα, οι Ερυθρόλευκοι με πρωταγωνιστή τον εντυπωσιακό Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς έφεραν τα… πάνω κάτω και κατέκτησαν το τρόπαιο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα με το 5-3, όμως ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε και προηγήθηκε με 13-8 παίρνοντας πόντους από το μπλοκ και εκμεταλλευόμενος τα λάθη. Οι Πράσινοι συνέχισαν να διατηρούν μια διαφορά, φτάνοντας στο 18-12. Οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν αντίδραση και μείωσαν σε 20-19, βάζοντας… φωτιά στο ντέρμπι. Το «τριφύλλι» πάντως ήταν εκείνο που εν τέλει βρήκε τον τρόπο να φτάσει στο 25-20 και να κάνει το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο καλά στο δεύτερο σετ, έχοντας τις λύσεις για να περάσει μπροστά με 9-4. Ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα μικρό επιμέρους 3-1 για να μειώσει σε 10-7, αλλά οι Πράσινοι βρέθηκαν στο +6 με το 14-8. Όσο περνούσε η ώρα το «τριφύλλι» αύξανε τη διαφορά φτάνοντας στο 19-10, για να κατακτήσει το δεύτερο σετ χάρη στο 25-15 κάνοντας το 2-0.

Το τρίτο σετ άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι κοντά και να… ανταλλάσσουν πόντους πηγαίνοντας «χέρι-χέρι» στο 11-11, με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα τριών πόντων για το 14-11. Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν ρυθμό από τότε και μπόρεσαν να βρεθούν στο 19-14, κάτι που τους έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν εν τέλει το 25-17 για να μειώσουν σε 2-1.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο τέταρτο σετ κάνοντας το 4-0, πριν ο Ολυμπιακός απαντήσει μειώνοντας σε 4-2. Οι Πράσινοι κρατούσαν πάντως το προβάδισμα φτάνοντας στο 10-5, με τους Ερυθρόλευκους να πλησιάζουν σε 11-8. Όμως το «τριφύλλι» έφτασε στο +5 με το 14-9, πριν οι Πειραιώτες μειώσουν σε 14-13. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός για να περάσει μπροστά με 19-18. Η… μάχη πήρε τα πάνω της ανάμεσα στους αντιπάλους που δεν έκαναν πίσω. Οι Ερυθρόλευκοι όμως ήταν εκείνοι που με το 26-24 ισοφάρισαν σε 2-2 και έστειλαν το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτό που άρχισε. Από νωρίς έχτισε μια καλή διαφορά φτάνοντας σε κάποια στιγμή στο 11-4. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι είχε πάρει τον δρόμο του και με το τελικό 15-9 οι Ερυθρόλευκοι πήραν το τάι μπρέικ, το ματς και φυσικά τον τίτλο του Σούπερ Καπ.

Τα σετ: 25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 8-15